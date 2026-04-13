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Milei ante su mayor test: Entre el petróleo de guerra en Medio Oriente y Comodoro Py

Javier Milei intenta salvar el relato de transparencia en plena crisis de energía global.&nbsp;

Javier Milei intenta salvar el relato de transparencia en plena crisis de energía global. 

Javier Milei intenta salvar el relato de transparencia en plena crisis de energía global.&nbsp;

Javier Milei intenta salvar el relato de transparencia en plena crisis de energía global. 

El caso Adorni y el impacto del Estrecho de Ormuz definen el pulso de una semana clave para el gobierno de Javier Milei.

13 de abril de 2026 - 10:18
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EN VIVO

El gobierno de Javier Milei atraviesa un test de resiliencia ética. El "Caso Adorni" no es solo un problema judicial, sino una grieta en el discurso de transparencia de La Libertad Avanza (LLA). La estrategia oficial es "aguantar" hasta mayo, esperando que indicadores económicos positivos (baja de inflación o nuevos créditos) desplacen el tema de la agenda.

Por otro lado, la confirmación de que Axel Kicillof no tendrá vía libre para una reelección en la Provincia de Buenos Aires ha fragmentado al peronismo prematuramente. Figuras como Aníbal Fernández y Julián Domínguez ya asoman en una puja que definirá si el PJ se vuelca al centro o mantiene su núcleo duro.

A pesar de ser un año no electoral, el 2026 está funcionando como un "laboratorio" de alianzas. Mauricio Macri busca recuperar terreno en el interior intentando que el PRO no sea absorbido totalmente por LLA.

En el plano internacional, la política exterior argentina ha dado un giro definitivo hacia un eje Washington-Tel Aviv. El bloqueo en el Estrecho de Ormuz (Irán) no es solo un conflicto lejano; para Argentina representa un arma de doble filo: el aumento del petróleo a más de 100 USD presiona la inflación local y encarece la logística.

La semana comienza con complicaciones logísticas. A las alertas meteorológicas por tormentas fuertes se suma el malestar por la actualización de los haberes de ANSES. Aunque la jubilación mínima con bono alcanza los $450.319, la percepción de pérdida de poder adquisitivo frente a los servicios públicos (transporte y tarifas de luz) mantiene el clima social en un estado de "alerta amarilla" constante.

La agenda del lunes está marcada por una mezcla de tensiones institucionales internas, un escenario geopolítico global que presiona la economía local y los primeros movimientos de cara a un 2027 que, aunque lejano, empieza a ordenar las piezas del peronismo y el oficialismo.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

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Reaparece Adorni: Repudio y protesta de ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organiza una serie de repudios, escraches y protestas contra el jefe de Gabinete. Manuel Adorni visitará el Instituto Malbrán, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el ministro de Salud Mario Lugones. Desde el gremio explicaron que el motivo es que Adorni está investigado por graves hechos de corrupción.

"En el Gobierno están todos sucios y ahora se quieren lavar la cara visitando una institución prestigiosa como el Malbrán. No los vamos a dejar. Los integrantes del gabinete son personas no gratas en toda la administración pública nacional. ATE prepara escraches en el Malbrán hoy ante la visita de Adorni", confirmó públicamente Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional.

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Luto en el periodismo: Murió Julio Ricardo, la voz que marcó una era en la pantalla argentina

El mundo del periodismo deportivo está de luto tras conocerse el fallecimiento de Julio Ricardo López Batista, a los 87 años, quien dejó una huella imborrable en radio y televisión.

Según las primeras informaciones, el comentarista arrastraba algunos antecedentes de salud cardiovascular que habían requerido intervenciones en años anteriores. En las últimas semanas se encontraba internado en la Clínica Zabala.

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Houston, tenemos un problema: Riesgo de cortes de gas en el invierno

En medio de una de las mayores crisis de seguridad energética global generada por la guerra en Medio Oriente, la Argentina avanza con la privatización de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) para este invierno. Calculan que serán necesarios 20 cargamentos de GNL, una cifra apenas inferior a los 27 buques del año pasado. Pero aún así, estiman que no hay garantías de que el país no sufra interrupciones en el servicio.

La licitación, impulsada por Energía Argentina (ENARSA), busca trasladar al sector privado la estratégica tarea de adquirir y comercializar el combustible durante los meses de mayor demanda. Y en ese proceso, este lunes 6/04, fue la recepción de las ofertas técnicas, conocidas como 'Sobre 1'.

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Boletín Oficial: Medidas económicas, laborales y de salud pública

1. Economía y Producción: Nuevos Regímenes de Inversión

El Gobierno ha puesto el foco en la captación de capitales mediante ajustes y creaciones de marcos normativos:

RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones): Se oficializó el Decreto 242/2026, que reglamenta los beneficios para MiPyMEs que realicen inversiones productivas. Incluye amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA en un plazo de tres meses.

Ajustes en el RIGI: A través de la Resolución 484/2026 del Ministerio de Economía, se modificó el parámetro técnico para las grandes inversiones. Ahora, para ser considerada de "largo plazo", el cociente entre el flujo neto de caja y el capital no debe superar el 35%.

Sector Pesquero: Se prorrogó por 180 días la suspensión de aranceles para la pesca de merluza común y variado costero (Resolución 2/2026), buscando sostener la competitividad del sector exportador.

2. Trabajo y Capital Humano: Formación y Empleo

El Ministerio de Capital Humano lanzó iniciativas para combatir la brecha de habilidades en el mercado laboral:

Programa "Formando Capital Humano": Creado mediante la Resolución 295/2026, este programa busca mejorar la empleabilidad mediante un sistema de formación orientado a perfiles tecnológicos y oficios con alta demanda, ante el avance de la automatización.

Parques Nacionales: Se inició el proceso para cubrir 40 vacantes de Guardaparques (Categoría GT-2) para reforzar la presencia en áreas protegidas (Resolución 112/2026).

3. Salud Pública: Plan Estratégico 2026-2030

Se aprobó el Plan Nacional de Calidad en Salud 2026-2030. Este documento establece las metas para los próximos cuatro años en términos de seguridad del paciente, digitalización de historias clínicas y estandarización de procesos en centros de salud de todo el país.

4. Designaciones y Administración

Seguridad: Se publicaron decretos relativos a la Caja de Retiros y Jubilaciones de la Policía Federal (Decreto 240/2026) y nuevas directivas en materia de Protección Civil.

BICE: Se designó un nuevo Director Titular para el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Decreto 239/2026).

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Futuro procesado, Federico Sturzenegger

Por Fernando Morales en U24:

"(...) Desde hace meses y en el más ensordecedor silencio, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación al mando de Iñaki Arreseygor trabaja, por orden expresa del ministro Federico Sturzenegger, en la confección de un decreto ordinario que, bajo el pretexto de abaratar costos y eliminar regulaciones, hace añicos el sistema de practicaje y pilotaje de buques en prácticamente la totalidad de las aguas restringidas de la República Argentina.

Ante las ordenes expresas de no convocar a los profesionales del sector para consensuar cambios que no vulneren la seguridad de la navegación -o, al menos, escuchar las opiniones expertas-, fueron los propios funcionarios de 2da. línea de la mencionada agencia y de una fuerza policial que depende del Ministerio de Seguridad quienes se ocuparon de filtrar entre la comunidad marítima los planes del Gran Desregulador (...)".

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El peronismo bonaerense se mueve

Durante todo 2025 Sergio Massa se presentó como el defensor de la unidad del peronismo bonaerense. Es conocido que cuando tanto CFK / La Cámpora y Axel Kicillof / MDF (Movimiento Derecho al Futuro) amenazaban con la ruptura, Massa intercedió ante uno y otro bando.

En 2026 Massa tiene una propuesta diferente para el peronismo bonaerense: facilitar el ascenso de la nueva generación de dirigentes, permitir la renovación de referentes, y en ese contexto concurrió al domingo futbolero en el Polideportivo Padre Mugica para el 'picado' entre el Frente Renovador -cofundado por Massa- y el equipo del peronismo del conurbano.

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Elecciones históricas en Hungría: Malas noticias para Trump (y JD Vance), Putin y Milei

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, reconoció la derrota el domingo en Hungría, tras lo que calificó de un resultado electoral "doloroso", poniendo fin a 16 años en el poder para una figura poderosa del movimiento de extrema derecha aliado de Donald Trump, Vladimir Putin y Javier Milei, quien junto al vice estadounidense JD Vance reforzaron al ahora derrotado.

Los resultados oficiales parciales muestran que el partido del líder de la oposición, Peter Magyar, dominó la votación, en un resultado electoral sorprendente con repercusiones en toda Europa y más allá. «¡Gracias, Hungría!», publicó Magyar en X, mientras miles de sus seguidores se congregaban a orillas del Danubio en Budapest.

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Presidenciales Perú: Lentro escrutinio y reapertura de las urnas para hoy

En las encuestas pre electorales, Rafael López Aliaga, quien fuera 2 años alcalde de Lima y es conocido popularmente como “Porky”, ocupaba la 3era ubicación pero se convirtió en la sorpresa de los comicios a pesar de que sostiene posiciones de extrema derecha, mucho más severas que las de la propia Keiko Fujimori.

Fundó el partido Renovación Popular, una fuerza que lo acerca a las posiciones de la familia Bolsonaro en Brasil y a Donald Trump en Estados Unidos.

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Todos miran el INDEC: La jornada más caliente de la semana llega este martes

A casi un mes del inicio del "caso Adorni", el escándalo que removió la arena política que le está costando superar al Gobierno, esta semana se conocerá el resultado de la inflación de marzo, que será difundido el próximo martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Diversos analistas -entre ellos los que consulta mensualmente el Banco Central- estiman que el número se ubicará en torno al 3%, similar a la cifra que arrojó el Índice de Precios al Consumidor en la Ciudad el último viernes.

El dato del tercer mes del año será publicado el próximo 14 de abril a las 16, mismo momento en que se dará a conocer, además, la valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT). La información dará cierre al primer trimestre del año.

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Economía al rojo vivo: La morosidad en las familias continúa en alza y se encuentra en máximos históricos

La irregularidad de créditos sigue subiendo y sus números se superan mes a mes. Según estimaciones de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del Banco Central (BCRA), la mora en las familias se ubicó en 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004.

Esto signficó una suba de 0,6 puntos porcentuales respecto de enero, cuando ese mismo indicador se ubicó en 10,6%. A su vez, marca la decimosexta suba consecutiva en el indicador de atraso de pago.

En el entorno empresarial, el incumplimiento de pago de las compañías se mantiene bajo en torno al 2,9%. En el total del sector privado, la morosidad pasó de 6,4% a 6,7% (+0,3 p.p.).

Los créditos no bancarios también preocupan al momento de conocer el número final. Y es que en este segmento, según la consultora, la mora en los hogares alcanzó el 30% en febrero, más de 2 p.p. respecto a enero.

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Caso Adorni: Arranca una semana clave

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará este lunes un nuevo capítulo con la declaración de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las mujeres que figuran como acreedoras en la compra del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.

Ambas fueron citadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita para presentarse entre las 9 y las 11 en el marco de la investigación que busca determinar el origen de los fondos utilizados en la operación inmobiliaria y establecer si existió o no una maniobra para ocultar patrimonio.

Según surge del expediente, las dos mujeres habrían otorgado a Adorni una hipoteca no bancaria por 100.000 dólares, dividida en 85.000 y 15.000 dólares, destinada a financiar la compra del inmueble ubicado sobre la avenida Asamblea. La operación quedó bajo la lupa judicial por haberse concretado el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

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