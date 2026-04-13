Milei ante su mayor test: Entre el petróleo de guerra en Medio Oriente y Comodoro Py

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Boletín Oficial: Medidas económicas, laborales y de salud pública

1. Economía y Producción: Nuevos Regímenes de Inversión

El Gobierno ha puesto el foco en la captación de capitales mediante ajustes y creaciones de marcos normativos:

RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones): Se oficializó el Decreto 242/2026, que reglamenta los beneficios para MiPyMEs que realicen inversiones productivas. Incluye amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA en un plazo de tres meses.

Ajustes en el RIGI: A través de la Resolución 484/2026 del Ministerio de Economía, se modificó el parámetro técnico para las grandes inversiones. Ahora, para ser considerada de "largo plazo", el cociente entre el flujo neto de caja y el capital no debe superar el 35%.

Sector Pesquero: Se prorrogó por 180 días la suspensión de aranceles para la pesca de merluza común y variado costero (Resolución 2/2026), buscando sostener la competitividad del sector exportador.

2. Trabajo y Capital Humano: Formación y Empleo

El Ministerio de Capital Humano lanzó iniciativas para combatir la brecha de habilidades en el mercado laboral:

Programa "Formando Capital Humano": Creado mediante la Resolución 295/2026, este programa busca mejorar la empleabilidad mediante un sistema de formación orientado a perfiles tecnológicos y oficios con alta demanda, ante el avance de la automatización.

Parques Nacionales: Se inició el proceso para cubrir 40 vacantes de Guardaparques (Categoría GT-2) para reforzar la presencia en áreas protegidas (Resolución 112/2026).

3. Salud Pública: Plan Estratégico 2026-2030

Se aprobó el Plan Nacional de Calidad en Salud 2026-2030. Este documento establece las metas para los próximos cuatro años en términos de seguridad del paciente, digitalización de historias clínicas y estandarización de procesos en centros de salud de todo el país.

4. Designaciones y Administración

Seguridad: Se publicaron decretos relativos a la Caja de Retiros y Jubilaciones de la Policía Federal (Decreto 240/2026) y nuevas directivas en materia de Protección Civil.

BICE: Se designó un nuevo Director Titular para el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Decreto 239/2026).