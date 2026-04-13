Milei ante su mayor test: Entre el petróleo de guerra en Medio Oriente y Comodoro Py

El gobierno de Javier Milei atraviesa un test de resiliencia ética. El "Caso Adorni" no es solo un problema judicial, sino una grieta en el discurso de transparencia de La Libertad Avanza (LLA). La estrategia oficial es "aguantar" hasta mayo, esperando que indicadores económicos positivos (baja de inflación o nuevos créditos) desplacen el tema de la agenda.
Reaparece Adorni: Repudio y protesta de ATE
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organiza una serie de repudios, escraches y protestas contra el jefe de Gabinete. Manuel Adorni visitará el Instituto Malbrán, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el ministro de Salud Mario Lugones. Desde el gremio explicaron que el motivo es que Adorni está investigado por graves hechos de corrupción.
"En el Gobierno están todos sucios y ahora se quieren lavar la cara visitando una institución prestigiosa como el Malbrán. No los vamos a dejar. Los integrantes del gabinete son personas no gratas en toda la administración pública nacional. ATE prepara escraches en el Malbrán hoy ante la visita de Adorni", confirmó públicamente Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional.
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