Los F-16 de Argentina vuelan en Córdoba: Cuándo pueden llegar más aviones

El viaje de los F-16 desde Europa hasta el espacio aéreo nacional tuvo su primera versión en diciembre de 2025. Para cruzar el Atlántico, los seis primeros aviones atravesaron varios tramos en tres días, acompañados de un conjunto logístico encabezado por los KC-135 Stratotanker de la USAF utilizados para repostaje en vuelo.

Esa misión, que se cumplió con éxito, tendría una segunda edición de cara a fines del 2026. Sin embargo, los tiempos podrían adelantarse dada la fluidez con la que se va desarrollando el programa.

Al respecto, el sitio especializado Full Aviación anticipó la presunta intención argentina de poder acelerar la llegada de las nuevas unidades y así dar mayor amplitud a la formación brindada por Top Aces. Ahora bien, esto dependerá de múltiples factores técnicos y logísticos, pero sobre todo del desembolso que el Ministerio de Defensa pueda ir asegurando a la contraparte europea.

F16 8P

Cuánto le cuesta el F-16 a Argentina

Si bien el programa no cuenta con un presupuesto total específico, el desglose de varios segmentos de gastos referidos permiten dimensionar el tamaño del proyecto y su peso para el Tesoro. Al respecto, el contrato directo celebrado con Dinamarca por la transferencia de las aeronaves supone un desembolso de más de 300 millones de dólares, aunque eso no es todo.

A ese monto se debe añadir las obras ejecutadas tanto en Tandil como en Río Cuarto, donde se realizaron adecuaciones para la recepción de los aviones. Esto supuso una inversión en infraestructura relativa a los 30 millones de dólares.

Además, se suma el costo del entrenamiento a cargo de Top Aces, en un contrato asignado por el Pentágono a través del Programa de Ventas Militares al Extranjero. Se trata de 30 millones de dólares en formación.

Por último, se debe tener en cuenta el paquete de armamento y actualizaciones que acompañarán al sistema durante su funcionamiento. Esto incluye bombas, misiles guiados, aviónica avanzada para guerra electrónica, actualizaciones y mantenimiento específico, por un monto no oficial estimado en 300 millones de dólares extra.

Cabe recordar que el Pentágono asignó un subsidio de 40 millones de dólares para que Argentina pueda abaratar el programa.

De esa manera, el combo total que llevará al F-16 a la operatividad plena podría demandar entre 650 y 700 millones de dólares. Se trata de desembolsos periódicos y sostenibles aún en un escenario de gasto reducido como el que plantea la Casa Rosada.

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