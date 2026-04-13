Los F-16 de Argentina vuelan en Córdoba: Cuándo pueden llegar más aviones

Personal de la Fuerza Aérea Argentina avanza en la fase de entrenamiento en el sistema de armas F-16 Fighting Falcon comprado recientemente a Dinamarca. Los seis aviones llevan ya dos semanas de vuelos de práctica en Córdoba bajo la supervisión de la empresa canadiense Top Aces.
En esta fase de entrenamiento, los pilotos argentinos asignados al sistema F-16 están sometidos a pruebas de alta exigencia para transformarse en la primera camada de instructores nacionales que luego van a abrir paso a la formación a nivel local. En un contrato por más de 30 millones de dólares, Top Aces ofrece una formación integral impartida en el Área Material Río Cuarto, hogar inicial de los aviones caza.
En simultáneo, la Fuerza Aérea ha mantenido activos distintos frentes de trabajo que forman parte de la incorporación del sistema. Con un cronograma que hasta ahora no registra retrasos, se aceleraron los trabajos en la Base Aérea de Tandil, donde tendrán hogar definitivo los F-16.
Además, el Ministerio de Defensa avanzó en torno a distintas licitaciones asociadas a la adopción de los F-16, incorporando material necesario para su operación completa. Todo ello en un despliegue presupuestario que supone la mayor apuesta de renovación armamentística en años.
Cuándo llegan más F-16 a Argentina
Según el contrato suscripto con Dinamarca y Estados Unidos, el programa de incorporación de los F-16 Fighting Falcon Block 15 prevé que Argentina reciba hasta seis aviones por año rumbo al 2028. Esto completaría la entrega de 24 unidades que llegarán para reintroducir las capacidades supersónicas de la Fuerza Aérea tras varias décadas de desprotección en ese sentido.
El viaje de los F-16 desde Europa hasta el espacio aéreo nacional tuvo su primera versión en diciembre de 2025. Para cruzar el Atlántico, los seis primeros aviones atravesaron varios tramos en tres días, acompañados de un conjunto logístico encabezado por los KC-135 Stratotanker de la USAF utilizados para repostaje en vuelo.
Esa misión, que se cumplió con éxito, tendría una segunda edición de cara a fines del 2026. Sin embargo, los tiempos podrían adelantarse dada la fluidez con la que se va desarrollando el programa.
Al respecto, el sitio especializado Full Aviación anticipó la presunta intención argentina de poder acelerar la llegada de las nuevas unidades y así dar mayor amplitud a la formación brindada por Top Aces. Ahora bien, esto dependerá de múltiples factores técnicos y logísticos, pero sobre todo del desembolso que el Ministerio de Defensa pueda ir asegurando a la contraparte europea.
Cuánto le cuesta el F-16 a Argentina
Si bien el programa no cuenta con un presupuesto total específico, el desglose de varios segmentos de gastos referidos permiten dimensionar el tamaño del proyecto y su peso para el Tesoro. Al respecto, el contrato directo celebrado con Dinamarca por la transferencia de las aeronaves supone un desembolso de más de 300 millones de dólares, aunque eso no es todo.
A ese monto se debe añadir las obras ejecutadas tanto en Tandil como en Río Cuarto, donde se realizaron adecuaciones para la recepción de los aviones. Esto supuso una inversión en infraestructura relativa a los 30 millones de dólares.
Además, se suma el costo del entrenamiento a cargo de Top Aces, en un contrato asignado por el Pentágono a través del Programa de Ventas Militares al Extranjero. Se trata de 30 millones de dólares en formación.
Por último, se debe tener en cuenta el paquete de armamento y actualizaciones que acompañarán al sistema durante su funcionamiento. Esto incluye bombas, misiles guiados, aviónica avanzada para guerra electrónica, actualizaciones y mantenimiento específico, por un monto no oficial estimado en 300 millones de dólares extra.
Cabe recordar que el Pentágono asignó un subsidio de 40 millones de dólares para que Argentina pueda abaratar el programa.
De esa manera, el combo total que llevará al F-16 a la operatividad plena podría demandar entre 650 y 700 millones de dólares. Se trata de desembolsos periódicos y sostenibles aún en un escenario de gasto reducido como el que plantea la Casa Rosada.
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