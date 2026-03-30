Despegue: Arrancó la era F-16 con los primeros vuelos en Río Cuarto

Sin embargo, para Argentina representa un esfuerzo superior en términos de operatividad, con un ajuste reciente del presupuesto para la Defensa en general, que aumentó en forma nominal a nivel interanual, pero no en términos reales. Esto último contempló el entrenamiento de los F-16, que deberán acumular varias horas a favor de la formación de los pilotos argentinos, para convertirse en una fuerza realmente operativa.

Mientras tanto, el camino a ese futuro a corto plazo estará gestionado por Top Aces. "El entrenamiento será impartido por pilotos instructores de Top Aces en bases aéreas de la FAA, utilizando aviones F-16 argentinos. Este enfoque garantiza que el entrenamiento se adapte a los requisitos específicos de la misión de la FAA y a las características de cada aeronave. El programa integra instrucción teórica en el aula, simuladores de vuelo avanzados y entrenamiento en vuelo real en diversas misiones con el F-16", explicaron desde la empresa.

F16 P Uno de los F-16 de Argentina.

Cuántos aviones deberían haber a fines de 2026

Respecto a la incorporación de más unidades, el acuerdo previsto con Dinamarca y Estados Unidos prevé la entrega de seis aviones por año hasta completar las 24. Esto estiraría las entregas hasta el 2028, siendo la próxima ejecutada antes del cierre del año corriente.

En cualquier caso, las entregas totales dependen de la evolución de los pagos del acuerdo que superó los 300 millones de dólares, y que de momento no registra atrasos.

El destino final de los F-16 sería la Brigada Aérea de Tandil, donde ya se construyó uno edificio enteramente nuevo para el albergue de actividades referidas, como así también se desarrollan obras referidas a la readecuación de la pista de aterrizaje y otros elementos necesarios para garantizar la operatividad plena.

Embed - Fuerza Aérea Argentina on Instagram: "El Sistema de Armas F-16 de la @FuerzaAerea_Arg comienza su actividad de vuelo en nuestro país, marcando un nuevo hito en la evolución de la defensa aeroespacial. En el marco del Programa de Entrenamiento para Pilotos Argentinos, la actividad de vuelo se desarrolla en el Área Material Río IV, en las inmediaciones del aeropuerto y en sectores de vuelo de uso militar acordados previamente con las autoridades civiles de aviación. El Programa F-16, no solo incluye la incorporación de las aeronaves sino que también contempla la capacitación del personal, la adecuación de la infraestructura y la actualización de la doctrina necesaria para alcanzar la Capacitación Operativa Final." View this post on Instagram

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