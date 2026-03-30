CÓRDOBA. Finalmente, los F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Argentina hicieron sus primeros despegues para el inicio del entrenamiento en Río Cuarto. Con la partida de dos aeronaves biplaza en el Área Material Río IV, comenzó formalmente el ciclo para el sistema incorporado de segunda mano a Dinamarca durante 2025.
EN VUELO
Despegue: Arrancó la era F-16 con los primeros vuelos en Río Cuarto
En Río Cuarto, comenzó la formación con el F-16 Fighting Falcon. Primeros despegues y entrenamiento, con costo por hora.
La primicia, adelantada por el sitio especializado Pucará Defensa, dio cuenta de dos despegues alrededor de las 9.30 de la mañana del 30 de marzo del 2026, marcando el regreso de las capacidades supersónicas en manos de las Fuerzas Armadas. Ambas aeronaves partieron a sendos vuelos de práctica cargados con proyectiles réplica.
Según los trascendidos periodísticos, los dos vuelos fueron ejecutados por personal de la empresa canadiense Top Aces, la compañía encargada de los entrenamientos iniciales para los futuros instructores locales. El periodo de formación, cuyo contrato asciende a los 30 millones de dólares, comenzará formalmente el próximo 28 de abril con personal argentino a bordo.
Mientras se ejecutan los primeros vuelos de prueba, las unidades apostadas en Córdoba desde diciembre del año pasado también han sido sometidas a pruebas y actualizaciones conforme al contrato celebrado vía el Programa de Ventas Militares al Extranjero del Congreso de los Estados Unidos.
Los F-16 en el aire, ¿cuánto cuestan?
El costo asociado a las operaciones de los F-16AM/BM Block 15 MLU que Argentina adquirió de segunda mano a Dinamarca ronda los 15.000 dólares por hora de vuelo. Ese valor, aproximado y estimado por consultoras del sector de defensa, es considerado “bajo” en el mundo de la aviación de combate en comparación con otros aviones supersónicos.
Sin embargo, para Argentina representa un esfuerzo superior en términos de operatividad, con un ajuste reciente del presupuesto para la Defensa en general, que aumentó en forma nominal a nivel interanual, pero no en términos reales. Esto último contempló el entrenamiento de los F-16, que deberán acumular varias horas a favor de la formación de los pilotos argentinos, para convertirse en una fuerza realmente operativa.
Mientras tanto, el camino a ese futuro a corto plazo estará gestionado por Top Aces. "El entrenamiento será impartido por pilotos instructores de Top Aces en bases aéreas de la FAA, utilizando aviones F-16 argentinos. Este enfoque garantiza que el entrenamiento se adapte a los requisitos específicos de la misión de la FAA y a las características de cada aeronave. El programa integra instrucción teórica en el aula, simuladores de vuelo avanzados y entrenamiento en vuelo real en diversas misiones con el F-16", explicaron desde la empresa.
Cuántos aviones deberían haber a fines de 2026
Respecto a la incorporación de más unidades, el acuerdo previsto con Dinamarca y Estados Unidos prevé la entrega de seis aviones por año hasta completar las 24. Esto estiraría las entregas hasta el 2028, siendo la próxima ejecutada antes del cierre del año corriente.
En cualquier caso, las entregas totales dependen de la evolución de los pagos del acuerdo que superó los 300 millones de dólares, y que de momento no registra atrasos.
El destino final de los F-16 sería la Brigada Aérea de Tandil, donde ya se construyó uno edificio enteramente nuevo para el albergue de actividades referidas, como así también se desarrollan obras referidas a la readecuación de la pista de aterrizaje y otros elementos necesarios para garantizar la operatividad plena.
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