En las encuestas pre electorales, Rafael López Aliaga, quien fuera 2 años alcalde de Lima y es conocido popularmente como “Porky”, ocupaba la 3era ubicación pero se convirtió en la sorpresa de los comicios a pesar de que sostiene posiciones conservadoras mucho más extremas que las de Keiko Fujimori.
PRESIDENCIALES EN PERÚ
Por 4ta vez, Keiko Fujimori disputaría un balotaje, en esta ocasión con López Aliaga
Con más del 25% de mesas escrutadas en Perú, Keiko Fujimori supera el 17% pero cae frente a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien tiene casi 20%.
Fundó el partido Renovación Popular, una fuerza que lo acerca a las posiciones de la familia Bolsonaro en Brasil y a Donald Trump en Estados Unidos.
Ante este miembro numerario de la organización católica Opus Dei, la derechista Keiko Fujimori parece progresista.
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, 51 años
Aspira la ex primera dama de la nación a que, en esta ocasión, no se reúnan los partidos políticos tradicionales en su contra como ocurriera en los 3 balotajes anteriores en los que fue superada por el anti fujimorismo (2011, 2016 y 2021).
Cayó contra 3 presidentes que terminaron mal (presos): Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.
La líder de Fuerza Popular es la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori.
Fue la primera dama de Perú entre 1994 (tenía 19 años) y el 2000.
En el 2001, Vladimiro Montesinos, el “monje negro” de su padre, declaró que había financiado los estudios de Keiko en Boston, Estados Unidos.
Sin embargo, el Ministerio Público en el año 2010 archivó la investigación al no lograr encontrar pruebas que acreditaran sus dichos.
Keiko Fujimori también fue encarcelada en múltiples ocasiones durante procesos judiciales relacionados con acusaciones de blanqueo de dinero.
¿Cómo sigue el proceso electoral?
Como ninguno de los candidatos a presidente alcanzó el 50% de los votos, los peruanos deberán volver a las urnas el domingo 7 de junio para celebrar la segunda vuelta. Varias semanas más tarde, el 28 de julio, asumirá el nuevo presidente.
Los 3 últimos Jefes de Estado peruanos no pudieron terminar un mismo período.
Primero, fue destituido Pedro Castillo, tras querer cerrar el parlamento.
Luego, fue el turno de Dina Boluarte, apartada por inhabilidad moral.
Finalmente, también cayó el mandatario interino José Jerí a quien también acusaron por irregularidades.