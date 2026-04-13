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Por 4ta vez, Keiko Fujimori disputaría un balotaje, en esta ocasión con López Aliaga

Con más del 25% de mesas escrutadas en Perú, Keiko Fujimori supera el 17% pero cae frente a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien tiene casi 20%.

13 de abril de 2026 - 01:02
Rafael López&nbsp; Aliaga&nbsp; y Keiko Fujimori

Rafael López  Aliaga  y Keiko Fujimori

En las encuestas pre electorales, Rafael López Aliaga, quien fuera 2 años alcalde de Lima y es conocido popularmente como “Porky”, ocupaba la 3era ubicación pero se convirtió en la sorpresa de los comicios a pesar de que sostiene posiciones conservadoras mucho más extremas que las de Keiko Fujimori.

Fundó el partido Renovación Popular, una fuerza que lo acerca a las posiciones de la familia Bolsonaro en Brasil y a Donald Trump en Estados Unidos.

Se opone a la legalización del aborto, incluso en casos de violación, a la eutanasia, al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental. Es partidario de la pena de muerte y uno de los firmantes de la Carta de Madrid junto con José Antonio Kast, Eduardo Bolsonaro y Javier Milei. Se opone a la legalización del aborto, incluso en casos de violación, a la eutanasia, al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental. Es partidario de la pena de muerte y uno de los firmantes de la Carta de Madrid junto con José Antonio Kast, Eduardo Bolsonaro y Javier Milei.

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Ante este miembro numerario de la organización católica Opus Dei, la derechista Keiko Fujimori parece progresista.

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Keiko Sofía Fujimori Higuchi, 51 años

Aspira la ex primera dama de la nación a que, en esta ocasión, no se reúnan los partidos políticos tradicionales en su contra como ocurriera en los 3 balotajes anteriores en los que fue superada por el anti fujimorismo (2011, 2016 y 2021).

Cayó contra 3 presidentes que terminaron mal (presos): Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.

Posiblemente, se refresquen antes de la segunda vuelta en el mes de junio algunas de las pesadas causas que caen sobre López-Aliaga quien es investigado por el Ministerio Público en casos de lavados de activos. De acuerdo con las pesquisas, se habría beneficiado con un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de Lima durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán. Posiblemente, se refresquen antes de la segunda vuelta en el mes de junio algunas de las pesadas causas que caen sobre López-Aliaga quien es investigado por el Ministerio Público en casos de lavados de activos. De acuerdo con las pesquisas, se habría beneficiado con un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de Lima durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán.

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Keiko Fujimori

Keiko Fujimori

La líder de Fuerza Popular es la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori.

Fue la primera dama de Perú entre 1994 (tenía 19 años) y el 2000.

En el 2001, Vladimiro Montesinos, el “monje negro” de su padre, declaró que había financiado los estudios de Keiko en Boston, Estados Unidos.

Sin embargo, el Ministerio Público en el año 2010 archivó la investigación al no lograr encontrar pruebas que acreditaran sus dichos.

Sus estrategias económicas son neoliberales y su política de seguridad se orienta hacia la mano dura contra la delincuencia pero su carrera se ha visto empañada por múltiples polémicas, entre ellas acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo de Odebrecht y acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Sus estrategias económicas son neoliberales y su política de seguridad se orienta hacia la mano dura contra la delincuencia pero su carrera se ha visto empañada por múltiples polémicas, entre ellas acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo de Odebrecht y acusaciones de vínculos con el narcotráfico.

Keiko Fujimori también fue encarcelada en múltiples ocasiones durante procesos judiciales relacionados con acusaciones de blanqueo de dinero.

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Casa de gobierno de Perú

Casa de gobierno de Perú

¿Cómo sigue el proceso electoral?

Como ninguno de los candidatos a presidente alcanzó el 50% de los votos, los peruanos deberán volver a las urnas el domingo 7 de junio para celebrar la segunda vuelta. Varias semanas más tarde, el 28 de julio, asumirá el nuevo presidente.

Los 3 últimos Jefes de Estado peruanos no pudieron terminar un mismo período.

Primero, fue destituido Pedro Castillo, tras querer cerrar el parlamento.

Luego, fue el turno de Dina Boluarte, apartada por inhabilidad moral.

Finalmente, también cayó el mandatario interino José Jerí a quien también acusaron por irregularidades.

Perú lleva 7 presidentes en apenas una década y ninguno de ellos pudo terminar su mandato. El último en culminar su gestión fue Ollanta Humala (2011-2016) pero luego fue encarcelado. Perú lleva 7 presidentes en apenas una década y ninguno de ellos pudo terminar su mandato. El último en culminar su gestión fue Ollanta Humala (2011-2016) pero luego fue encarcelado.

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