Quién es Péter Magyar, que arrasó en las elecciones de Hungría

Tras la victoria de su partido en las urnas, el domingo se dirigió a sus seguidores y proclamó que los húngaros han dicho "sí a Europa". En su discurso triunfalista, prometió que su país dejará de estar bajo la influencia rusa y que los "títeres" del "régimen de Orbán", del que alguna vez formó parte, saldrán de las instituciones.

Embed - ELECCIONES HUNGRÍA | Péter Magyar pone fin la era Orbán tras 16 años en el poder | EL PAÍS

"Me llamaban 'la eterna oposición' dentro de Fidesz -el partido gobernante", alardeó ante la agencia de noticias AFP en 2024.

“Hungría volverá a ser un aliado orgulloso y fiable de la OTAN”, dijo Magyar en uno de sus mítines. “Hungría volverá a ser un miembro de pleno derecho de la UE”, añadió.

Según Andrzej Sadecki, analista del Centro de Estudios Orientales (OSW) de Varsovia, su condición de "viejo conocedor" contribuyó a su meteórico ascenso.

"Parece resultar más convincente para algunos antiguos votantes de Fidesz cuando dice que el sistema está podrido desde dentro", añade el experto, opinando que "en cierto modo, Magyar es Orbán hace 20 años, pero sin todo el lastre, la corrupción y los errores cometidos en el poder".

Un "refresh" en la Hungría de Orbán

Pero a pesar de su retórica proeuropeísta, lo cierto es que Péter Magyar hasta hace poco formaba parte del partido Fidesz de Viktor Orbán. De hecho, su última esposa, Judit Varga, fue hasta el 2023 la ex ministra de Justicia de Orbán. Años antes, lamujer trabajó como asesora de eurodiputados húngaros dentro del parlamento europeo.

En 2024, fue elegida para encabezar la lista del partido Fidesz en las elecciones al parlamento europeo; pero luego se vio obligada a renunciar por el escándalo de un indulto concedido por la presidenta del país, Katalin Novák, a un encubridor de abuso sexual infantil, lo que había obtenido el beneplácito de ella misma.

image Fotomontaje de Peter Magyar | GENTILEZA LA DERECHA DIARIO

Magyar, un cuarentón que profesa el judaísmo y que fue seducido en la adolescencia por el partido de Orbán con el que rompió hace poco, se casó con Vargas en 2006 y tuvieron tres hijos. Cuando la carrera de ella despegó como asesora de eurodiputados, él dio un paso al costado para criar a su hijo más pequeño. Más tarde, Magyar fue transitando por distintos cargos dentro del gobierno de Orbán, trabajando para Exteriores, para la representación húngara ante la UE, para el Banco de Desarrollo de Hungría y dirigiendo el Centro de Préstamos Estudiantiles.

En 2023, Magyar se divorció de Vargas y, un año más tarde, usufructuó el escándalo del indulto para catapultar su propia carrera política. La presidenta de entonces, Katalin Novak, había perdonado a un alto cargo de un hogar infantil condenado por encubrir abusos sexuales a menores; y la decisión llevaba la firma de Varga como ministra.

image Judith Vargas, ex esposa de Peter Magyar. | GENTILEZA EURONEWS

La exposa de Magyar lo acusó de "chantaje" y de violencia de género

El político conservador Péter Magyar, cuyo partido obtuvo 148 escaños en los comicios del fin de semana, tras divorciarse en 2023 y en medio del escándalo del indulto que involucró a su ex, llamó a la prensa para revelar los detalles escabrosos de un sistema que conocía muy bien por dentro.

Un mes después, salió a la luz una grabación con la voz de Judith Vargas, su ex esposa y antigua ministra de Justicia de Orbán, en la que hablaba de intentos de borrar nombres de documentos de casos de corrupción. Magyar hizo públicas las grabaciones tras divorciarse y asumir el liderazgo del partido opositor Tisza-Partido Respeto y Libertad.

En este archivo de voz, se puede escuchar a Varga y Magyar en una conversación privada, en la que ella se refiere a la interferencia del Gobierno de Orbán en un caso judicial y sugiere que un ministro presione a los fiscales para que eliminen líneas sensibles de un documento. En este archivo de voz, se puede escuchar a Varga y Magyar en una conversación privada, en la que ella se refiere a la interferencia del Gobierno de Orbán en un caso judicial y sugiere que un ministro presione a los fiscales para que eliminen líneas sensibles de un documento.

Ese mismo año, Vargas, la esposa de Magyar hasta el 2023, lo acusó de "traidor" y de usar el "chantaje", al mismo tiempo que lo inculpó de haber ejercido violencia doméstica.

"¿Qué clase de persona es esta? Cuando su mujer ya no puede soportar más el increíble drama y maltrato que está viviendo y anuncia que quiere divorciarse, él recurre a una vil manipulación. Y mientras llora y suplica, aterrorizándola alternativamente con que no puede divorciarse, empieza a chantajearla", sentenció Varga.

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La cosa se puso aún más turbia cuando, en febrero de 2026, empezó a circular una web anónima con una imagen de un dormitorio revuelto y el anuncio "Coming Soon"(próximamente). En Hungría, se extendió el rumor de que se trataba de un video de Magyar teniendo sexo y consumiendo drogas.

Con 'cola de paja' y justo antes de que explotara la bomba, Magyar explicó que, en agosto de 2024, tras una fiesta, una ex novia lo había llevado a un piso de Budapest y que allí mantuvieron una relación sexual consentida que, según él, fue grabada con métodos "de servicios secretos".

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