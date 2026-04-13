El caso Begoña Gómez escala: el juez Peinado la procesa y abre un choque con Moncloa

En su resolución, el juez otorga cinco días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o presenten las conclusiones que consideren oportunas. En caso de que el proceso avance a esa fase, el procedimiento se celebraría ante un jurado popular, una posibilidad que ya había sido anticipada durante las últimas diligencias de la causa.

La decisión judicial también introduce un matiz relevante. El magistrado decidió archivar el delito de intrusismo profesional, una de las acusaciones que se investigaban hasta ahora. Según la resolución, los indicios sobre ese punto se apoyaban únicamente en un informe de una asociación de carácter privado, considerado insuficiente para sostener la acusación.

Begoña Gómez. Begoña Gómez en primer plano. El procesamiento dictado por el juez Peinado añade presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE.

La investigación se centra principalmente en la actividad de Gómez en torno a una cátedra extraordinaria vinculada a la Universidad Complutense de Madrid, que codirigía. Según el juez, la esposa del presidente habría participado en la captación de fondos privados de grandes empresas para financiar proyectos asociados a esa iniciativa académica.

El punto bajo sospecha no es la financiación en sí, sino si algunas de esas compañías pudieron obtener interlocuciones institucionales privilegiadas o ventajas en su relación con la administración pública gracias a la posición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno. En ese marco también se investiga el papel del empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a proyectos tecnológicos relacionados con la cátedra y que, según el juez, habría mantenido una relación de colaboración con ese entorno.

La frase del juez que indignó al oficialismo

Según revelaron fuentes allegadas al diario El País, uno de los puntos que más malestar generó en el Gobierno fue una reflexión incluida por Peinado dentro de su resolución. Al analizar el presunto delito de tráfico de influencias, el magistrado sostuvo que situaciones como la investigada “parecen más propias de regímenes absolutistas”, una comparación que en Moncloa fue interpretada como un ataque político.

Ese pasaje del documento provocó incomodidad en el entorno del presidente Sánchez, donde consideran que ese tipo de valoraciones exceden el marco estrictamente jurídico de la causa, al que el juez debería ceñirse. Desde el Ejecutivo también deslizaron malestar por el momento elegido para difundir la resolución, ya que coincide con el viaje oficial que el jefe del Gobierno realiza a China, donde tiene previsto reunirse con el presidente Xi Jinping. En La Moncloa interpretan esa coincidencia como una circunstancia políticamente sensible.

La investigación que ahora avanza hacia una posible apertura oral se inició en abril de 2024, tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Con el paso de los meses, el procedimiento se amplió a partir de nuevas querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox, lo que terminó consolidando la causa que hoy mantiene bajo investigación a la esposa del presidente.

Air Europa, la línea de investigación que quedó fuera de la causa

Una de las derivaciones más comentadas del llamado caso Begoña fue la investigación sobre el rescate de Air Europa durante la pandemia. Sin embargo, esa línea terminó quedando fuera del procedimiento judicial que ahora avanza contra la esposa del presidente.

La polémica surgió cuando distintas informaciones y declaraciones apuntaron a una posible mediación de Begoña Gómez en el proceso mediante el cual la aerolínea recibió ayudas públicas en 2020 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ese rescate permitió a Air Europa acceder a financiación estatal en plena crisis del transporte aéreo provocada por la pandemia.

Pedro Sánchez y María Begoña Pedro Sánchez junto a Begoña Gómez. El impacto del caso judicial se analiza en clave política, con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.

En el marco de la causa, el juez Peinado llegó a solicitar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizara si existía alguna relación entre ese rescate y el entorno de Gómez. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid anuló en noviembre de 2024 esa línea de investigación al estimar parcialmente el recurso presentado por la defensa de la esposa del presidente.

El tribunal consideró que ese episodio no guardaba relación directa con el objeto principal del procedimiento, centrado en la actividad de Gómez en torno a la cátedra vinculada a la Complutense y la relación con empresas privadas. Por ese motivo, la investigación sobre la aerolínea quedó finalmente fuera del caso.

Con el procesamiento ya dictado, la causa entra ahora en una nueva etapa judicial. En los próximos días las partes deberán pronunciarse, mientras el caso sigue alimentando el debate político en torno al Gobierno de Sánchez en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo.

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