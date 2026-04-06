El PP lidera las encuestas y Vox se estanca: un nexo obligatorio rumbo a 2027

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal Los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, ante la posibilidad de un pacto clave para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Detrás de esos números aparece un análisis de la tensión política que se arrastra desde hace meses dentro del bloque conservador. La relación entre el PP y Vox atraviesa una etapa de frialdad después de que los populares presentaran un documento “marco” para ordenar su relación con la formación de Santiago Abascal, una iniciativa que dentro de Vox fue interpretada como un intento de fijar límites y condicionar su papel dentro del espacio de la derecha, algo que generó incomodidad en el entorno del partido.

Ese episodio profundizó las diferencias en un momento en el que Abascal busca reforzar el protagonismo de Vox dentro del frente, en medio de negociaciones complejas para formar gobiernos autonómicos y de un debate más amplio sobre el liderazgo de la derecha en España. Aun así, los números que arroja el sondeo apuntan en una dirección clara: la suma de PP y Vox roza el 50% de intención de voto, quedándose a apenas dos décimas de la mayoría absoluta, una distancia muy superior a la que lograría el bloque de izquierdas formado por PSOE y Sumar, que ronda el 37%.

Rufián y Montero exploran una nueva vía en la izquierda

En paralelo al escenario que marcan las encuestas, dentro del espacio progresista empiezan a aparecer movimientos que buscan reorganizar a una izquierda cada vez más fragmentada. Uno de los más visibles lo protagonizan Gabriel Rufián, portavoz de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) en el Congreso, y la eurodiputada de Podemos Irene Montero, que en las últimas semanas comenzaron a acercar posiciones con la mirada puesta en el ciclo electoral que desembocará en las generales de 2027.

El gesto más concreto de ese diálogo llegará el 9 de abril en Barcelona, donde ambos compartirán escenario junto al exdiputado Xavier Domènech en un acto titulado “¿Qué hay que hacer?”. Más allá del formato, el encuentro se interpreta en el tablero político como algo más que una simple charla: una señal de que distintos sectores del progresismo empiezan a explorar una nueva opción política dentro de la izquierda, en un momento en el que el espacio aparece debilitado frente al avance del PP y Vox.

Gabriel Rufián El dirigente de ERC Gabriel Rufián aparece como uno de los impulsores de un posible reordenamiento de la izquierda española. THOMAS COEX / AFP

Por ahora no existe una alianza formal ni una candidatura común sobre la mesa. Sin embargo, el acercamiento ya genera comentarios dentro del propio ecosistema progresista. Incluso en sectores del entorno del PSOE observan con interés la posibilidad de que surja un frente capaz de reagrupar a la izquierda alternativa y ordenar un espacio hoy disperso entre Sumar, Podemos y distintas fuerzas regionales. En ese contexto, la eventual convergencia entre estos actores empieza a aparecer en el debate político como una vía para recomponer al bloque progresista de cara a los próximos comicios.

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