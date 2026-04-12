Peronismo 4 - Frente Renovador 1 pero Sergio Massa estuvo con todos

Por ejemplo, ya se conoce la ambición de Julio Alak (La Plata), Gabriel Katopodis (San Martín) y Mayra Mendoza (Quilmes). Lo nuevo es la referente del Movimiento Evita y alcaldesa de Moreno, Mariel Fernández -reciente anfitrióna del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto-, quien presentó su línea interna Reconquista.

Fernández se exhibió plural:

Carlos Bianco (ministro de Gobierno bonaerense, alter ego de Kicillof);

(ministro de Gobierno bonaerense, alter ego de Kicillof); Mayra Mendoza y Lucía Cámpora (diputada provincial y diputada nacional por La Cámpora);

(diputada provincial y diputada nacional por La Cámpora); Jorge Taiana (diputado nacional cercano a CFK);

(diputado nacional cercano a CFK); Federico Otermin (alcalde de Lomas de Zamora discípulo de Martín Insaurralde) y Nicolás Mantegazza (alcalde de San Vicente), ambos cercanos a Martín Insaurralde y a Máximo Kirchner);

(alcalde de Lomas de Zamora discípulo de Martín Insaurralde) y (alcalde de San Vicente), ambos cercanos a Martín Insaurralde y a Máximo Kirchner); Emilio Pérsico, Patricia Cubria y Leonardo Grosso (el Evita).

En tanto, el ministro de Kicillof, Andrés Larroque, presentó a su candidato en la inauguración de 2 sedes del Programa Envión y de la Liga Deportiva Municipal:

“Lo que hicieron Axel y Jorge es más que épico, es milagroso. Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros, ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires, seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece es Jorge Ferraresi”.

massa futbol 2 Sergio Massa devenido en DT.

En San Vicente

Luego ocurrió el 'fulbito' entre el peronismo y los renovadores en San Vicente. La 'rosca' fue importante: entre los peronistas Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Julián Álvarez (Lanús) y Gustavo Menéndez (Merlo); y entre los renovadores Sebastián Galmarini, Juan Andreotti (San Fernando), Nicolás Russo (Club Atlético Lanús) y Carlos Musinaga (Rawson / San Juan).

(Fue la 1ra. vez que Otermín y Achával se exhibieron juntos cuando son posibles competidores por la Gobernación).

massa russo Sergio Massa y Nicolás Russo (Lanús).

Entonces llegó Massa, y luego hubo asado en la Quinta de San Vicente, la que fue de Juan Perón.

En verdad, todos los presentes mantienen un diálogo permanente con Massa.

Especulación obligada: ¿Qué se propone Massa?

Por lo pronto, se ufana de tener un mecanismo eficiente de resolución de conflictos, de manera tal que diferentes personajes puedan articular un proyecto uniforme.

Si el Frente Renovador comenzó con la concurrencia de 8 alcaldes bonaerenses en 2013, la historia está presente.

massa futbol 5 Sergio Massa y Federico Otermín.

Días atrás, entrevistado por Pedro Rosemblat, Jorge Asis mencionó a Massa: "No es posible decir que un dirigente de 53 años está jubilado".

Es parecido a lo que José Ignacio de Mendiguren fue a decirle a Nancy Pazos en C5N.

massa futbol 4 Sergio Massa y Federico Achával (Pilar).

Por supuesto que es interesante conocer cómo seguirá la historia. Al fin de cuentas, Javier Milei hizo todo lo que anticipó Sergio Massa en los debates de 2023. Y los sucesos de diciembre de aquel año habrá que revisarlos.

Quizás la versión de Milei resulte cuestionable, falsa e interesada. Ya se revisará.

intendentes Peronismo 4 vs. Frente Renovador 1 pero la clave fue la unidad para lo que viene.

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