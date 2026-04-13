De Rosario al FMI: El raid de Luis Caputo antes de entrar en la "zona de fuego" de Washington

image El analista financiero contará con el respaldo del ministro de Economía.

Luis Caputo vuelve a la ciudad

Con la presencia de Caputo, el autor tendrá un mano a mano en una mesa de diálogo que tendrá lugar en el auditorio de la Bolsa de Comercio, con capacidad para unas 500 personas, aunque no descartan ampliar el espacio si la demanda lo requiere.

El trámite para el ingreso comenzará a partir a las 16 hs.

Definiciones en Rosario

El pasado 1 de abril, 'Toto' arribó a la Bolsa de Comercio con un discurso cargado de datos, definiciones políticas y una fuerte defensa de su programa económico. Además, lanzó un anuncio esperado por la región provincial: "A Santa Fe le estamos dando la A012. Sé que es una buena noticia acá", expresó.

Tal lo informó Urgente24, uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la situación de los ingresos. Caputo citó datos del SIPA para asegurar que el salario real del sector privado registrado se encuentra hoy cuatro puntos por encima de los niveles de noviembre de 2023. A su vez, sostuvo que el consumo privado y las exportaciones agrícolas están alcanzando niveles récord, rechazando la idea de una recesión generalizada y persistente.

Rumbo a Washington

Luego de su paso por Rosario, Caputo partirá junto al titular del Banco Central, Santiago Bausilli a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con la intención de avanzar en la liberación de un desembolso por 1.000 millones de dólares.

El encuentro, que se desarrollará entre el 13 y el 18 de abril, estará atravesado por la tensión en Medio Oriente, aunque la situación argentina también formará parte de la agenda.

image Acompañado por Santiago Bausili, Caputo deberá exponer ante el FMI los resultados del primer trimestre de 2026.

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