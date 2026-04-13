ROSARIO. A poco más de diez días, el ministro de Economía, Luis Caputo, vuelve a la ciudad. En la antesala de su viaje a Washington para negociar con el FMI, 'Toto' acudirá a la presentación del nuevo libro del analista, Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio.
HOJA DE RUTA ECONÓMICA
De Rosario al FMI: El raid de Luis Caputo antes de entrar en la "zona de fuego" de Washington
En la antesala a su viaje a Washington, Luis Caputo vuelve a Rosario para participar de la presentación del nuevo libro de Salvador Di Stefano.
El nuevo libro de Salvador Di Stefano
Finales del 2025, Di Stefano publicó su libro "Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso", donde destaca "el giro inesperado en la historia económica argentina", que significó el rumbo que lleva adelante la administración de Javier Milei. Vale recordar que el Presidente estuvo en septiembre pasado en La Rural en la presentación.
Previo a su desembarco a la city, el economista dialogó con Cadena3 y explicó que su libro tiene como propósito documentar la transformación profunda en el modelo de gestión del país. Según su visión, el texto funciona como un testimonio del quiebre con las políticas tradicionales, analizando cómo el nuevo esquema busca reconfigurar las bases estructurales y la mentalidad financiera de la sociedad argentina.
En ese sentido, remarcó que el modelo actual apunta más a la inversión y la exportación que al consumo interno. A raíz de ello, sostuvo que comienzan a verse algunos indicadores positivos en la economía: la baja del dólar y de las tasas de interés. "Eso quiere decir que la gente está demandando pesos y que se empieza a ver una lucecita en el horizonte", sostuvo aunque reconoció que todavía hay dificultades en distintos sectores.
Luis Caputo vuelve a la ciudad
Con la presencia de Caputo, el autor tendrá un mano a mano en una mesa de diálogo que tendrá lugar en el auditorio de la Bolsa de Comercio, con capacidad para unas 500 personas, aunque no descartan ampliar el espacio si la demanda lo requiere.
El trámite para el ingreso comenzará a partir a las 16 hs.
Definiciones en Rosario
El pasado 1 de abril, 'Toto' arribó a la Bolsa de Comercio con un discurso cargado de datos, definiciones políticas y una fuerte defensa de su programa económico. Además, lanzó un anuncio esperado por la región provincial: "A Santa Fe le estamos dando la A012. Sé que es una buena noticia acá", expresó.
Tal lo informó Urgente24, uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la situación de los ingresos. Caputo citó datos del SIPA para asegurar que el salario real del sector privado registrado se encuentra hoy cuatro puntos por encima de los niveles de noviembre de 2023. A su vez, sostuvo que el consumo privado y las exportaciones agrícolas están alcanzando niveles récord, rechazando la idea de una recesión generalizada y persistente.
Rumbo a Washington
Luego de su paso por Rosario, Caputo partirá junto al titular del Banco Central, Santiago Bausilli a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con la intención de avanzar en la liberación de un desembolso por 1.000 millones de dólares.
El encuentro, que se desarrollará entre el 13 y el 18 de abril, estará atravesado por la tensión en Medio Oriente, aunque la situación argentina también formará parte de la agenda.
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