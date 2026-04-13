Aquí hay algunas de las mejores fotos de la Tierra capturadas por la misión Artemis II, publicadas por la NASA:

Hola Mundo: El 2 de abril, el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, tomó esta impresionante fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orion, tras completar la maniobra de inyección translunar.

Qué imágenes de la Tierra capturó Artemis II desde el espacio Urgente24 misión La Tierra en todo su esplendor. Imagen: NASA

Madre Tierra: El cuarto día de la misión Artemis II, fue capturado un delgado arco brillando en la oscuridad del espacio. La agencia espacial estadounidense explicó que, la luz del sol traza las curvas del océano y las nubes, mientras que el resto del planeta se desvanece en la sombra.

Qué imágenes de la Tierra capturó Artemis II desde el espacio Urgente24 misión lunar La oscuridad del espacio sobre la Tierra. Imagen: NASA

Artemis II captura el lado oscuro de la Tierra: La misión no sólo observó el lado oscuro de la Luna, sino también de la Tierra. Así quedó la vista de la Tierra a contraluz tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las ventanas de la nave espacial Orion.

Qué imágenes de la Tierra capturó Artemis II desde el espacio Urgente24 NASA El lado oscuro de la Tierra. Imagen: NASA

¿Cuándo volverá el ser humano a la Luna?

Ahora bien, la NASA ya ha dicho que Artemis II supone un paso clave para el regreso del hombre a la la Luna y las futuras misiones a Marte.

En realidad, lo complicado está por venir. Ahora la NASA trabaja en Artemis III, una "misión en órbita terrestre baja que pondrá a prueba las operaciones integradas entre la nave espacial Orion y uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, respectivamente".

Esto, a su vez, supone una carrera entre SpaceX y Blue Origin para culminar sus módulos.

Según el cronograma actual de la misión de la NASA, el primer alunizaje tripulado de Artemis está programado para 2028.

A largo plazo, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha presentado planes para realizar un alunizaje tripulado al año, y lograr el establecimiento de una base lunar.

"La economía lunar se desarrollará", dijo Josef Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), a la BBC. "Llevará tiempo poner en marcha los distintos elementos, pero se desarrollará".

Finalmente, estas fueron las palabras del administrador de la NASA en un evento reciente: “La NASA está comprometida a lograr lo casi imposible una vez más: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las demás acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio".

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