Karina Milei junto a Manuel Adorni, sin prensa y con mucha seguridad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rodoaguiar/status/2043699868804243873&partner=&hide_thread=false A donde vayan los iremos a buscar!! pic.twitter.com/TeK6qmicLS — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 13, 2026

La secretaria general y el ministro coordinador ingresaron minutos antes de las 11 al instituto de microbiología, ubicado en el barrio de Barracas. Una hora después, ambos ingresaron a la Casa Rosada, y se encontraron con la fanfarria del Alto Perú, que en el Patio de las Palmeras interpretaba la marcha de las islas Malvinas.

Avanza la investigación contra Manuel Adorni: Qué declararon las 'prestamistas'

Este lunes, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio declararon como testigos ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

Las mujeres confirmaron que en 2024 le dieron un préstamo de US$100 mil en efectivo a Manuel Adorni contra la hipoteca de su departamento del barrio de Parque Chacabuco. De esa acreencia, resta la cancelación de unos US$70 mil más intereses, dijeron.

Con ese dinero prestado Adorni financió parte de la compra de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Según trascendió, las mujeres declararon que Adorni pagaba cuotas de US$900 por el préstamo que vence en noviembre de este año, con un interés del 11%.

Para prestar los US$100 mil, Molina y Cancio tomaron como garantía el departamento de la calle Asamblea. La operación se realizó a través de la escribana Adriana Nechevenko, que declaró en 2 oportunidades la semana pasada.

Nechevenko confirmó que ella acercó las prestamistas a Adorni. La escribana incluso le envió un emoji de fuerza a Molina en la inminencia de su declaración frente al fiscal, lo que se conoció cuando el Pollicita accedió a los chats de la testigo.

Según el canal TN, las mujeres declararon que la cancelación de las cuotas se hace en efectivo en la escribanía de Nechevenko. Alguna vez, relataron, Adorni pagó varias cuotas juntas. Respecto del origen de ese dinero, las testigos declararon que provino de un juicio sucesorio y otros de caracter laboral.

De acuerdo a clarín.com, las testigos remarcaron que no conocían al Jefe de Gabinete, y sólo la madre lo conoció el día que se confirmó la operación en la cual entregaron US$100.000 en efectivo.

La declaración jurada que complica a Manuel Adorni

En la declaración jurada que presentó Manuel Adorni en 2025 no figura la vivienda ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Según registros oficiales, la propiedad figura a nombre de su esposa, Betina Angeletti, desde noviembre de 2024. Sin embargo, cuatro meses después, esa casa no fue incluida en la declaración presentada ante la Justicia electoral, pese a que la normativa exige detallar “la totalidad de bienes inmuebles, sean propios o gananciales”.

En ese mismo documento, Adorni consignó dos departamentos —uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata— junto con un ingreso anual declarado de $40.300.000.

El departamento de Caballito, donde actualmente reside el funcionario con su familia, tampoco figura en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El caso no se limita a las propiedades. El patrimonio de Adorni también quedó bajo análisis luego de dos episodios: el uso del avión presidencial junto a su esposa en un viaje oficial (y el retorno en un vuelo de línea que costó unos US$10 mil, aparentemente pagado por la Jefatura de Gabinete) y un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.

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