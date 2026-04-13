Luis Brandoni, una las figuras más populares del mundo del espectáculo, ha acaparado la atención debido a su estado de salud. Si bien, en un primer momento hubo gran preocupación por lo que le habría ocurrido al actor, ahora se conocen nuevos detalles para la tranquilidad de todos.
INTERNADO
¿Luis Brandoni sufrió un ACV? Revelan datos importantes de su salud
La salud del actor Luis Brandoni ha encendido las alarmas en las últimas horas. ¿Qué le pasó realmente y cómo sigue?
¿Qué le pasó a Luis Brandoni?
La salud de Luis Brandoni ha encendido las alarmas recientemente luego de que trascendiera que el actor había sido internado luego de sufrir un accidente doméstico.
En medio de la situación angustiante, fueron varias las versiones que circularon. Incluso, se llegó a rumorar que el famoso había padecido un accidente cerebrovascular (ACV).
Con el pasar del tiempo, se conocieron nuevos detalles sobre el estado del actor y lo que realmente ocurrió.
Carlos Rottemberg, productor de la obra "Quién es quién", donde participa Brandoni, le dijo a Teleshow lo siguiente: "Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”.
¿Luis Brandoni sufrió un ACV?
Ahora, respecto a las versiones más alarmantes sobre que el actor había sufrido un ACV, Rottemberg lo desmintió por completo.
"No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", enfatizó el productor.
Ángel De Brito, también habló al respecto en Bondi Live: "Ya le dieron los estudios y, finalmente, no es un ACV. El médico aclaró que no era un ACV sino un hematoma producto del propio golpe y se va a quedar internado unos días más hasta que se reabsorba".
De acuerdo con MedlinePlus, un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene.
Afortunadamente, ya se sabe que esto no fue lo que le ocurrió a Brandoni.
¿Qué le pasó a Soledad Silveyra?
En ese mismo contexto, vale destacar que la actriz Soledad Silveyra, quien protagoniza la obra "Quién es quién" con Luis Brandoni, también ha generado preocupación por su salud, e incluso fue la primera en ausentarse del escenario.
Acerca de esto, Rottemberg dijo a Teleshow: “No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. Agregó que, la actriz se está recuperando en su casa.
Por este motivo, las funciones de la obra han estado suspendidas desde el viernes pasado. Ahora, se le suma el episodio de salud que sufre Brandoni. Se espera la mejoría de ambos para retomar la temporada de "Quién es quién", de Audrey Schebat.
"Es una comedia fresca y aguda que se adentra en la vida de una pareja moderna atrapada en la rutina. Ante la espera de una pareja de amigos a cenar, se desata un torrente de situaciones hilarantes y reflexiones profundas sobre el amor, la comunicación y la búsqueda de la felicidad", detalla Multiteatro.
Y continúa: "A través de diálogos ingeniosos y un ritmo dinámico, la obra explora cómo lo cotidiano puede transformarse en extraordinario con un toque de locura".
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