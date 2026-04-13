¿Luis Brandoni sufrió un ACV? Revelan datos importantes de su salud

Luis Brandoni ex diputado Luis Brandoni fue internado.

¿Luis Brandoni sufrió un ACV?

Ahora, respecto a las versiones más alarmantes sobre que el actor había sufrido un ACV, Rottemberg lo desmintió por completo.

"No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", enfatizó el productor.

Ángel De Brito, también habló al respecto en Bondi Live: "Ya le dieron los estudios y, finalmente, no es un ACV. El médico aclaró que no era un ACV sino un hematoma producto del propio golpe y se va a quedar internado unos días más hasta que se reabsorba".

De acuerdo con MedlinePlus, un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene.

Afortunadamente, ya se sabe que esto no fue lo que le ocurrió a Brandoni.

Soledad Silveyra Soledad Silveyra también encendió las alarmas por su salud.

¿Qué le pasó a Soledad Silveyra?

En ese mismo contexto, vale destacar que la actriz Soledad Silveyra, quien protagoniza la obra "Quién es quién" con Luis Brandoni, también ha generado preocupación por su salud, e incluso fue la primera en ausentarse del escenario.

Acerca de esto, Rottemberg dijo a Teleshow: “No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. Agregó que, la actriz se está recuperando en su casa.

Por este motivo, las funciones de la obra han estado suspendidas desde el viernes pasado. Ahora, se le suma el episodio de salud que sufre Brandoni. Se espera la mejoría de ambos para retomar la temporada de "Quién es quién", de Audrey Schebat.

"Es una comedia fresca y aguda que se adentra en la vida de una pareja moderna atrapada en la rutina. Ante la espera de una pareja de amigos a cenar, se desata un torrente de situaciones hilarantes y reflexiones profundas sobre el amor, la comunicación y la búsqueda de la felicidad", detalla Multiteatro.

Y continúa: "A través de diálogos ingeniosos y un ritmo dinámico, la obra explora cómo lo cotidiano puede transformarse en extraordinario con un toque de locura".

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