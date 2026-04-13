La inflación vuelve a ocupar el centro de la escena económica argentina y tensiona, cada vez más, el margen político del Gobierno. Lejos de consolidar una trayectoria descendente firme, los precios muestran aumentos consecutivos que dejan a las promesas del gobierno lejos de la realidad. Mañana el INDEC publicará el IPC de marzo.
UN GOBIERNO CON POCO ESPACIO PARA EL ERROR
Se espera una inflación que empiece con 3 y el Gobierno se queda sin margen
INDEC publicará el IPC mañana, 14/04. La inflación de marzo en CABA fue de 3% y en La Plata, 5,4%. Todo indica que será el décimo mes de promesas incumplidas.
La dinámica inflacionaria no logra quebrarse pese al esquema de ajuste fiscal implementado desde 2024. La desaceleración observada en algunos meses no alcanzó para consolidar un proceso de desinflación sostenido, y los registros recientes vuelven a ubicarse en niveles que generan preocupación tanto en el mercado como en el frente político.
Ya van nueve meses de crecimiento o mantenimiento del índice de precios al consumidor (IPC) —con febrero estable en 2,9%— y todo indica que marzo será el décimo.
Se espera una inflación superior a la de febrero
En esa línea, distintas consultoras coinciden en que la inflación mensual se mantiene en torno al 3%, un nivel que, si bien está lejos de los picos de años anteriores, evidencia una inercia difícil de desarticular.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), también refleja esta dificultad: los analistas proyectan registros mensuales cercanos a ese rango y ajustes al alza en las previsiones anuales.
Inflación en CABA y La Plata
La semana pasada se publicó el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que fue de 3%. Los rubros que más aumentaron fueron Educación, que subió 8%. Transportes creció 6% y Equipamiento y mantenimiento del hogar, 3,9%.
También se conoció un estudio de la Cámara de Comercio de La Plata, del que surgió que la inflación de marzo en la capital bonaerense fue de 5,4%. El rubro con el mayor porcentaje de aumento fue Transporte y combustibles, 19,9%, seguido por Servicios, que subió 7,2% y Alimentos, 2%.
Aquí se ve el impacto del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz en los costos argentinos.
El combustible en el país aumentó casi 23% desde el inicio del conflicto, una variación mayor a la mayoría de los países, particularmente siendo productor de crudo. Este es un costo económico y político que incrementa el cansancio social.
¿Dónde queda el Gobierno?
La persistencia inflacionaria erosiona el poder adquisitivo y condiciona la recuperación del consumo, dos variables sensibles para la estabilidad social. A su vez, limita la capacidad del Gobierno para sostener el ritmo de reformas sin costos políticos crecientes.
La inflación no cede con la velocidad esperada y, en ese contexto, el margen político se achica, obligando a un delicado balance entre disciplina macroeconómica y sostenibilidad social.
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