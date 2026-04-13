Se espera una inflación que empiece con 3 y el Gobierno se queda sin margen

Inflación en CABA y La Plata

La semana pasada se publicó el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que fue de 3%. Los rubros que más aumentaron fueron Educación, que subió 8%. Transportes creció 6% y Equipamiento y mantenimiento del hogar, 3,9%.

También se conoció un estudio de la Cámara de Comercio de La Plata, del que surgió que la inflación de marzo en la capital bonaerense fue de 5,4%. El rubro con el mayor porcentaje de aumento fue Transporte y combustibles, 19,9%, seguido por Servicios, que subió 7,2% y Alimentos, 2%.

Aquí se ve el impacto del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz en los costos argentinos.

El combustible en el país aumentó casi 23% desde el inicio del conflicto, una variación mayor a la mayoría de los países, particularmente siendo productor de crudo. Este es un costo económico y político que incrementa el cansancio social.

¿Dónde queda el Gobierno?

La persistencia inflacionaria erosiona el poder adquisitivo y condiciona la recuperación del consumo, dos variables sensibles para la estabilidad social. A su vez, limita la capacidad del Gobierno para sostener el ritmo de reformas sin costos políticos crecientes.

La inflación no cede con la velocidad esperada y, en ese contexto, el margen político se achica, obligando a un delicado balance entre disciplina macroeconómica y sostenibilidad social.

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