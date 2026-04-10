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en vivo ADORNI NO TIENE PAZ/ +3% EN MARZO

La inflación porteña añade presión en la calle y la Casa Rosada cierra semana compleja

La inflación se agrega a la dura semana de la Casa Rosada.

La inflación se agrega a la dura semana de la Casa Rosada.

La inflación se agrega a la dura semana de la Casa Rosada.

La inflación se agrega a la dura semana de la Casa Rosada.

La inflación en CABA se subió arriba del 3%. Industria textil acusa ahogamiento total. Manuel Adorni sufre alto desgaste. El frente cambiario, lo positivo para el Gobierno.

10 de abril de 2026 - 14:06
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VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026. La inflación porteña terminó por añadir un nuevo grado de complejidad para la Casa Rosada, que cierra una semana muy complicada. El IPC de CABA se situó por arriba del 3% en marzo, aceleró 0,4% respecto a febrero y reveló un dato esperado pero indudablemente negativo para toda la economía, y en especial para el equipo oficial.

La aceleración de precios estuvo empujada especialmente por la suba del combustible dada la intervención de Irán en el Estrecho de Ormuz. Esto impactó directamente en el resto de los rubros, recalentando los costos y los precios, a pesar de que el consumo se mantiene en niveles bajos.

Si bien resta para conocer el dato a nivel nacional, la expectativa oficial sobre alcanzar la meta de inflación 0 para el próximo agosto se iría apagando. Algo que puede golpear dierctamente la imagen de Javier Milei, quien proyectó públicamente los efectos de su plan económico.

Ese vaticinio de traspié económico se agregó a la convulsionada agenda oficial, acaparada por el escándalo que envuelve a Manuel Adorni. Con novedades aceleradas durante toda la semana a nivel judicial, la erosión sobre la figura del jefe de Gabinete no pudo ser detenida por la estategia de comunicación del Gobierno, que se concentró en la pelea con la prensa.

A nivel internacional, el conflicto en Medio Oriente ingresó en una pausa relativa ante las negociaciones de un alto al fuego entre Irán y Estados Unidos. La charla inicial tendrá lugar hoy en Islamabad, Pakistán, donde un fuerte operativo de seguridad sitió la ciudad para garantizar las conversaciones entre ambos gobiernos.

Estas son las noticias del día en el VIVO de Urgente24:

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Más recortes en medicamentos gratuitos

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, denunció que Javier Mileiestá por cometer una de las peores atrocidades” de su gestión sanitaria. Se trata de la "nueva etapa" del programa RemediAr, que implicaría su vaciamiento y un menor acceso gratuito a medicamentos del primer nivel de atención.

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Complejo panorama comercial en Rosario

Al igual que en todo el país, el panorama comercial de la ciudad y la región se encuentra en terapia intensiva. De acuerdo al informe del Observatorio Económico de la Federación de Comercio e Industria (FECOI), las ventas minoristas sufrieron una caída del 6,5% en marzo, consolidando una marcada retracción de las pymes. La carne dio el golpe.

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LLA no quiere a Adorni en el Congreso

En la noche de la victoria oficialista en la Cámara de Diputados, que había completado la sanción de la reforma a la ley de glaciares, Karina Milei y Diego Santilli festejaron desde un palco del recinto. Había un 3er funcionario que no pasó desapercibido, pero por su ausencia: Manuel Adorni.

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Ley Hojarasca, el plan para recuperar la agenda oficial

Tras conseguir un triunfo clave con la reforma de la Ley de Glaciares, Javier Milei busca sostener el impulso político en el Congreso con una batería de proyectos que apuntan a profundizar su agenda de reformas. En ese marco, ya comenzó a delinear el calendario legislativo y puso fecha para uno de sus proyectos más emblemáticos: la denominada Ley Hojarasca.

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Pilotos de Aerolíneas Argentinas renuevan autoridades

El ex directivo de Aerolíneas Argentinas Pablo Biró logró una renovación en su mandato al frente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). En un proceso eleccionario sin listas opositoras, la opción de Lista Azul encabezada por el mencionado se impuso para continuar al mando.

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La guerra en el Congreso de USA

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloquearon este jueves una iniciativa de los demócratas, a la que dijeron respaldar algunos propios del movimiento MAGA, para poner fin a los ataques estadounidenses contra Irán y limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump.

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Javier Milei quiere retomar la receta contra el empleo público

El Gobierno encendió la motosierra (otra vez) y avanza en la elaboración de un proyecto de ley para rediseñar el funcionamiento de distintos organismos públicos, con el objetivo de retomar parte de las reformas que habían quedado sin efecto tras la caída de los decretos delegados en 2025.

La iniciativa será enviada al Congreso en los próximos meses y forma parte de la estrategia oficial para profundizar el ajuste del gasto y la reorganización del Estado durante 2026.

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Complejo panorama para la industria textil

Como muchas otras, la empresa textil Fantome Group, que fabrica indumentaria para grandes marcas como Kappa, Reebok, Kevingston y Billabong, entró en concurso preventivo de acreedores para organizar su pasivo y sostener su producción.

Según enumeró factores estructurales que le jugaron en contra fue la suba de costos en insumos, energía y salarios; la alta presión impositiva y la ausencia de políticas de protección frente al dumping.

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El presagio con la inflación porteña

Según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño, debido a los aumentos en la carne, las tarifas de la electricidad, los combustibles, el transporte y las cuotas de las colegios privados, la inflación volvió a acelerarse en marzo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA): llegó al 3%, arriba del 2,6% de febrero, y deja otro amargo antecedente de cara al dato nacional que el INDEC revelará el próximo martes 14 de abril.

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