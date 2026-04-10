en vivo ADORNI NO TIENE PAZ/ +3% EN MARZO La inflación porteña añade presión en la calle y la Casa Rosada cierra semana compleja

La inflación se agrega a la dura semana de la Casa Rosada. La inflación se agrega a la dura semana de la Casa Rosada.

La inflación en CABA se subió arriba del 3%. Industria textil acusa ahogamiento total. Manuel Adorni sufre alto desgaste. El frente cambiario, lo positivo para el Gobierno.