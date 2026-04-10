La inflación porteña añade presión en la calle y la Casa Rosada cierra semana compleja

VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026. La inflación porteña terminó por añadir un nuevo grado de complejidad para la Casa Rosada, que cierra una semana muy complicada. El IPC de CABA se situó por arriba del 3% en marzo, aceleró 0,4% respecto a febrero y reveló un dato esperado pero indudablemente negativo para toda la economía, y en especial para el equipo oficial.
Más recortes en medicamentos gratuitos
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, denunció que Javier Milei “está por cometer una de las peores atrocidades” de su gestión sanitaria. Se trata de la "nueva etapa" del programa RemediAr, que implicaría su vaciamiento y un menor acceso gratuito a medicamentos del primer nivel de atención.
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