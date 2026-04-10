Rosario bajo "efecto pinza": Menos ventas, más deudas y un panorama crítico para el consumo

* Descenso de la demanda: El consumo se limitó a artículos de primera necesidad.

* Asfixia operativa: Los altos costos fijos y la presión impositiva complican la rentabilidad.

* Falta de crédito: Las dificultades para acceder a financiamiento dejan a las pymes sin margen de maniobra.

* Alquileres: Las renovaciones de contratos bajo las nuevas normativas de libre acuerdo han generado saltos de precios que muchos locales pequeños no pueden absorber, provocando el cierre de persianas o el traslado a zonas menos costosas.

En cuanto a las perspectivas a corto plazo, predomina la incertidumbre. El 42% de los comerciantes anticipa nuevas caídas en las ventas, mientras que un 40% no espera cambios significativos. Solo un 18% se muestra optimista y proyecta mejoras en la actividad.

Crece el endeudamiento

Al respecto, Miguel Ángel Rucco, referente del sector, señaló que el comportamiento del consumidor cambió por completo.

"El endeudamiento de las familias influye directamente; queda menos disponibilidad para gastar en nuestros artículos. Hoy se cubren necesidades básicas y cualquier otro consumo, si es postergable, se posterga". "El endeudamiento de las familias influye directamente; queda menos disponibilidad para gastar en nuestros artículos. Hoy se cubren necesidades básicas y cualquier otro consumo, si es postergable, se posterga".

image Consumo en modo supervivencia.

Tal lo indicó Urgente24, los niveles de morosidad de las familias y las empresas siguen batiendo récords en la gestión de Javier Milei pero lo preocupante es que no parece haber un freno a la escalada que se viene registrando desde octubre de 2024, punto desde el cual se cuadruplicó la mora hasta el 11,2% en febrero pasado.

Esto impacta de lleno en el sistema financiero. A partir de datos del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate), la deuda de los hogares argentinos saltó de $29 billones a $63 billones durante la actual gestión nacional. Con una morosidad que alcanza el 13% en préstamos personales, el margen para el consumo minorista es casi inexistente.

El comercio de Rosario se encuentra en una fase de "resistencia". La sostenibilidad de los negocios hoy depende más de la pericia financiera del dueño para recortar gastos que del volumen de ventas, a la espera de un cambio de tendencia macroeconómica que devuelva el flujo de clientes a las calles.

La carne se dispara

Las góndolas de las carnicerías rosarinas cerraron marzo con un pronunciado aumento de precios: en comparación con febrero, los cortes vacunos subieron un 11,6%, mientras que en la medición interanual el alza fue del 67,7%. Los números se desprenden de un documento publicado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

Si bien el pollo y el cerdo mostraron incrementos por debajo de la carne vacuna, las cifras estuvieron considerablemente por encima de la inflación que se viene registrando en los últimos meses.

La carne aviar tuvo un alza mensual del 8,6% en la ciudad, mientras que, en relación a marzo de 2025, la suba fue del 33.8%. En el caso del pechito de cerdo, el ajuste fue del 6,9%, y en la comparación interanual escaló un 18,9%.

image Fuente: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

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