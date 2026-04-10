Los niveles de morosidad de las familias y las empresas siguen batiendo récords en la gestión de Javier Milei pero lo preocupante es que no parece haber un freno a la escalada que se viene registrando desde octubre de 2024, punto desde el cual se cuadruplicó la mora hasta el 11,2% en febrero pasado.
INFORME PRIVADO
Fuerte escalada de la morosidad con Javier Milei duplicando los niveles de la pandemia
Un informe privado detectó que la morosidad en los créditos de las familias y las empresas trepó a niveles que duplican el peor momento de la pandemia.
Morosidad con Javier Milei, peor que al salir de la convertibilidad
La consultora 1816 elaboró un informe sobre la morosidad en los créditos tanto en el caso de las familias como de las empresas, una situación que preocupa cada vez más al sistema financiero y que es peor en el caso de las billeteras virtuales llegando al 30%.
Según el estudio, en febrero la irregularidad de las familias en las entidades financieras pasó del 10,6% en enero al 11,2%.
El gráfico elaborado por la consultora refleja la escalada pronunciada de la morosidad que supera los picos registrados durante la crisis subprime (2008/2009), la crisis de la gestión de Mauricio Macri (2018/2019), la pandemia (2020/2021) e, incluso, es más alto que los índices registrados tras la salida de la Convertibilidad.
La situación no es mejor en las empresas. En este caso la morosidad también subió pero mucho menos: del 2,8% al 2,9% resultando una mora total del sector privado no financiero del 6,4% al 6,7%.
En cuanto a las billeteras virtuales y entidades no financieras, la consultora 1816 detectó que otra escalada desde finales de 2024 donde la mora de las familias subió al 29,9% (un 30% promedio), lo que podría traducirse en que 3 de cada 10 personas que sacaron un crédito por aplicaciones de tecnología financiera no pueden devolverlo.
Endeudamiento de $39 billones
Este jueves (9/4) la consultora Focus Market reveló en un informe que 6 de cada 10 hogares en Argentina tienen deuda no bancaria y el endeudamiento total de las familias ya supera los $39 billones.
El estudio se realizó mediante un relevamiento a 2.670 hogares junto con datos de la EPH y el BCRA, muestra cómo cambió el patrón de endeudamiento y advierte sobre las dificultades crecientes para sostener los pagos.
“El avance del crédito en Argentina está siendo el gran sostén del consumo para una parte importante de la población que antes no tenía acceso ni volumen suficiente para financiarse en el sistema formal”, dijo Damián Di Pace, director de Focus Market.
Según la consultora, los hogares acumulan más de $39 billones en deuda total: $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria. En promedio, la deuda bancaria asciende a $5.702.809 por hogar endeudado, mientras que la no bancaria se ubica en $1.149.431.
El informe también revela que en 2023, el 82,6% de los hogares tenía deuda no bancaria, mientras que en 2026 ese porcentaje bajó al 59% pero, en paralelo, la deuda bancaria pasó de 41,3% en 2023 al 55,1% en 2026.
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