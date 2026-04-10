Fuerte escalada de la morosidad con Javier Milei duplicando los niveles de la pandemia

En cuanto a las billeteras virtuales y entidades no financieras, la consultora 1816 detectó que otra escalada desde finales de 2024 donde la mora de las familias subió al 29,9% (un 30% promedio), lo que podría traducirse en que 3 de cada 10 personas que sacaron un crédito por aplicaciones de tecnología financiera no pueden devolverlo.

Endeudamiento de $39 billones

Este jueves (9/4) la consultora Focus Market reveló en un informe que 6 de cada 10 hogares en Argentina tienen deuda no bancaria y el endeudamiento total de las familias ya supera los $39 billones.

El estudio se realizó mediante un relevamiento a 2.670 hogares junto con datos de la EPH y el BCRA, muestra cómo cambió el patrón de endeudamiento y advierte sobre las dificultades crecientes para sostener los pagos.

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“El avance del crédito en Argentina está siendo el gran sostén del consumo para una parte importante de la población que antes no tenía acceso ni volumen suficiente para financiarse en el sistema formal”, dijo Damián Di Pace, director de Focus Market.

Según la consultora, los hogares acumulan más de $39 billones en deuda total: $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria. En promedio, la deuda bancaria asciende a $5.702.809 por hogar endeudado, mientras que la no bancaria se ubica en $1.149.431.

El informe también revela que en 2023, el 82,6% de los hogares tenía deuda no bancaria, mientras que en 2026 ese porcentaje bajó al 59% pero, en paralelo, la deuda bancaria pasó de 41,3% en 2023 al 55,1% en 2026.

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