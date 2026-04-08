Preocupación en Mercado Pago por alta morosidad en Argentina: niveles alarmantes

Cada vez hay más morosidad en Argentina

Los préstamos personales tienen una morosidad del 13,2%. A su vez, las deudas por tarjetas de crédito alcanzaron el 11%. Además, los créditos prendarios registraron un nivel de atraso del 6,3% y los hipotecarios 1,3%. Todos estos datos alarman al sector financiero y bancario, que saben muy bien que es una cuestión generalizada en todo el país.

Otro dato alarmante es que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, alcanzando un nivel récord en años. La capacidad de pago bajó abruptamente, no se pueden sostener gastos básicos como el pago del alquiler, tarifas o servicios. Por eso muchos acceden a créditos que luego tampoco pueden solventar.

El índice de salarios del sector privado registrado tuvo una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, pero la inflación para ese mismo período fue de 27,9%. Este es el principal problema: aumenta el sueldo pero también lo hace todo aquello que tenemos que pagar.

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