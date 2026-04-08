La morosidad en Argentina es tema serio y en el último tiempo creció a niveles muy altos. Mercado Pago, una de las fintech más usadas y reconocidas del país, está alarmada por el crecimiento de deuda en los créditos que los usuarios tomaron recientemente. El dinero no alcanza y cada vez es peor.
CADA VEZ PEOR
Preocupación en Mercado Pago por alta morosidad en Argentina: niveles alarmantes
La morosidad en Argentina sigue creciendo y Mercado Pago está notando un nivel muy alto de deuda en sus créditos. Alarmante.
Los créditos otorgados a personas físicas registraron una alta morosidad en Argentina. El círculo es vicioso y comienza con que a una persona no le alcanza para pagar cuentas, alquiler o servicios. El segundo paso es pedir un crédito o préstamo como por ejemplo los que otorga Mercado Pago. Estas cuotas no se saldan y se registra una alta morosidad por parte de los usuarios.
Mercado Pago alarmado por la morosidad en Argentina
Los datos están y son alarmantes: la Central de Deudores del Banco Central registró una altísima suba de la morosidad en el último año. En los préstamos fintech la deuda era de 5,5% en 2025, mientras que en 2026 ya alcanzó el 14,7%. Se trata de casi una triplicación en apenas un año.
Mercado Pago, por su parte, registró un nivel intermedio de morosidad (poco más del 14%) y si bien no llega a los niveles de otras entidades no bancarias -que alcanzaron el 25%-, sí les preocupa este crecimiento que parece no tener freno. La fintech de Marcos Galperín sostiene que están emparentados con los principales bancos privados en cuanto a deuda en préstamos a individuos.
Sin embargo, hay grandes diferencias entre una entidad que no es bancaria y una que sí lo es. Los niveles alcanzan números preocupantes y la realidad de las personas es que no pueden pagar créditos ni tampoco resúmenes de tarjetas de crédito. Los sueldos no suben o si lo hacen, es muy poco en relación al aumento de servicios y tarifas.
Cada vez hay más morosidad en Argentina
Los préstamos personales tienen una morosidad del 13,2%. A su vez, las deudas por tarjetas de crédito alcanzaron el 11%. Además, los créditos prendarios registraron un nivel de atraso del 6,3% y los hipotecarios 1,3%. Todos estos datos alarman al sector financiero y bancario, que saben muy bien que es una cuestión generalizada en todo el país.
Otro dato alarmante es que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, alcanzando un nivel récord en años. La capacidad de pago bajó abruptamente, no se pueden sostener gastos básicos como el pago del alquiler, tarifas o servicios. Por eso muchos acceden a créditos que luego tampoco pueden solventar.
El índice de salarios del sector privado registrado tuvo una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, pero la inflación para ese mismo período fue de 27,9%. Este es el principal problema: aumenta el sueldo pero también lo hace todo aquello que tenemos que pagar.
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