Ley de Glaciares: Milei va por un triunfo (y aire), pero hay protestas

En medio de los escándalos que no dan tregua al Gobierno (Adornigate, créditos VIP del Banco Nación, $LIBRA, Andis y contando...) Javier Milei busca cambiar la agenda... y un poco de aire. Envalentonado con recientes triunfos parlamentarios, el Gobierno va este miércoles (08/04) por la reforma de la Ley de Glaciares.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, se tratará esta tarde, desde las 15.00, en la Cámara de Diputados.
Ayer, el oficialismo logró dictamen de mayoría con 37 firmas de las 66 que integran el plenario de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Acompañaron a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y legisladores provinciales de Catamarca y Misiones. Mientras tanto, Unión por la Patria y Provincias Unidas firmaron dos dictámenes diferentes, aunque ambos de rechazo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El 'aire' no será sólo político: el Presidente también espera (al igual que algunos gobernadores) que este proyecto le brinde un poco de aire 'económico,' ya que se entusiasma con ingresos de dólares extra por las actividades mineras a gran escala.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Sin embargo, esta reforma también genera un fuerte rechazo de ambientalistas y de un importante sector de la sociedad, que pide cuidar el agua. Una parte de la oposición también está en contra. Para las 17.00 fue convocada una marcha multisectorial frente al Congreso bajo el lema "la Ley de Glaciares no se toca". Y también se esperan protestas en todo el país.
Todo lo que ocurra dentro (y fuera) del Congreso, te lo contamos en el Vivo de Urgente24:
Live Blog Post
08-04-2026 17:14
Germán Martínez: "Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes"
El jefe de bloque de UxP en Diputados cuestionó que el dictamen de mayoría tenga "sólo una carilla y media de argumentación" cuando es un tema que genera tanto debate y rechazo.
"No venimos a obstruir nada, venimos a sentar una posición política con nuestro voto respecto a esta problemática"
"Este bloque está a favor de la protección de los glaciares y los periglaciares".
"Ningún espacio político hizo más que el peronismo para que el desarrollo vaya de la mano de la protección ambiental".
"El agua es un derecho humano y un bien público elemental para el desarrollo argentino".
"Perón, en 1972, escribió que debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes".
Live Blog Post
08-04-2026 17:05
Adriana Serquis: "Se basan en datos que no son científicos para defender este proyecto"
Adriana Serquis (Río Negro / UxP): "Se están basando en datos que no son científicos para defender este proyecto".
"Si hablamos de honestidad intelectual, les pido que estudien lo que quieren votar, que lo hagan por el futuro de nuestros hijos y nietos, que escuchemos a todas las voces, las que no se escucharon en esa audiencia".
Live Blog Post
08-04-2026 16:54
Sabrina Selva (UxP): "Esta ley es deshonesta, como es deshonesto este Gobierno"
Sabrina Selva, Unión por la Patria: "el debate propuesto por el gobierno de Milei respecto de la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como su gobierno, tan mentiroso como su relato, tan injustificado como las propiedades de Adorni”
"Las empresas mineras están haciendo lobby, están detrás de esta ley".
"Esta ley es inconstitucional".
"Es falso el relato que la Ley actual es antiminera, la actividad minera tuvo un crecimiento exponencial. No es incompatible el desarrollo con la actual Ley de Glaciares".
"No podemos discutir el desarrollo si no discutimos lo vital que es el agua dulce para el desarrollo"
Live Blog Post
08-04-2026 16:41
Nicolás Mayoraz defendió la audiencia pública de la Ley de Glaciares y aseguró que la reforma "es muy clara"
"La reforma deja en claro que el objeto de esta ley es una modificación que busca aclarar conceptos, no se altera para nada el paradigma de la protección de los glaciares en los absoluto, de hecho, era una cuestión que venían reclamando las provincia cordilleranas y se lo plantearon al presidente Milei en la firma del pacto de Mayo". Esa fue la defensa del diputado nacional de LLA, Nicolás Mayoráz, quien defendió el proyecto del Ejecutivo y aseguró que "en la ley actual hay ambigüedades".
"No se afecta en los absoluto la protección de los glaciares y se preservan como reservas estratégicas de recursos hídricos y reservas de agua. El paradigma se mantiene", sentenció.
Por otro lado, le dejó claro a la oposición que las jornadas de Audiencias Públicas realizadas en el Congreso, se dieron en el marco de la ley, pese a las críticas de algunos diputados opositores al gobierno de Milei.
Live Blog Post
08-04-2026 16:30
Arrancó el debate por la Ley de Glaciares y hay protestas en las afueras del Congreso
Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se debate la reforma a la Ley de Glaciares, en las afueras del Congreso se encuentran diversos grupos de ambientalistas y ciudadanos comunes que se manifiestan en contra de dicha reforma. Los videos de las protestas circulan en redes sociales.
Presión ciudadana: 67 mil firmas cuestionan la reforma de la Ley de Glaciares
Siete diputados nacionales recibieron una petición impulsada por Marcelo Alejandro Corti a través de Change.org, que reúne la firma verificada de 67.000 personas.
El documento advierte que la modificación a la Ley de Glaciares “podría habilitar actividades industriales en zonas glaciares y periglaciares”, lo que encendió señales de alerta entre sectores ambientalistas y ciudadanos.
Live Blog Post
08-04-2026 16:04
Maximiliano Ferraro pidió tratar el caso LIBRA y que Karina Milei vaya al Congreso
El diputado nacional de la Coalición Cívica cuestionó el manejo de la causa por la criptoestafa LIBRA y recordó que, a un año y tres meses del escándalo, ninguno de los involucrados dio explicaciones sobre un hecho que, a su juicio, irrespetó y bastardeó la investidura presidencial.
En ese sentido, insistió en citar al Congreso a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al presidente Javier Milei, para que respondan a una extensa lista de interrogantes sobre la maniobra LIBRA, que involucra a personajes marginales del mundo cripto.
Live Blog Post
08-04-2026 15:54
Paula Penacca pidió que Manuel Adorni vaya al Congreso y dé explicaciones: "No para de mandarse macanas"
En su intervención en la sesión de este miércoles, la diputada kirchnerista disparó munición gruesa contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y exigió su presencia en el Congreso para que explique y detalle sobre sus viajes y propiedades que hizo y adquirió siendo funcionario público.
"Parece que se la están gastando todo y dándose la gran vida... La verdad es un papelón, por eso hay que obligarlo a que venga para que dé las explicaciones que corresponde por ser un cara dura de esta naturaleza. FIN", sentenció.
Por otro lado, chicaneó a los diputados nacionales que tomaron créditos en el Banco Nación y se quejó por lo ocurrido.
Live Blog Post
08-04-2026 15:44
Rechazan el posicionamiento de Milei en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán
El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdéz planteó su categórico rechazo al posicionamiento de Javier Milei respecto de la guerra en Medio Oriente. A su vez, también criticó la postura del canciller Pablo Quirno.
En ese sentido, consideró que la Argentina solo "necesita paz", y que ese es el deseo "y el cantar de la mayoría de la ciudadanía".
"Por qué tenemos qué involucrarnos, por qué la Argentina, que es el único país de América Latina que tiene dos premios Nobel de la Paz, por qué nos tenemos qué meter... No a la guerra, los argentinos afirmamos nuestro compromiso con la paz", sentenció.
Live Blog Post
08-04-2026 15:21
Romina Del Plá defiende a los periodistas acreditados en Casa Rosada
Al arranque de la sesión, la diputada del FIT, Romina Del Plá, reclamó por el grupo de periodistas a quienes el Gobierno les retiró su acreditación de prensa a la Casa Rosada. El Gobierno tomó la medida debido a que algunos medios figuran en una lista en la que, presuntamente, recibieron financiamiento de la inteligencia Rusa. En ese sentido, la diputada pidió por la libertad de los trabajadores de prensa y sugirió que el mileísmo ejerce presión contra los comunicadores para tapar temas sensibles, como por ejemplo, el del caso LIBRA.
Live Blog Post
08-04-2026 15:14
Hay quorum y arranca la sesión para aprobar la reforma de la Ley de Glaciares
Con 129 diputados presentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem dio inicio formal a la sesión especial para modificar la Ley de Glaciares.
Live Blog Post
08-04-2026 15:01
Qué cambios propone la reforma a la Ley de Glaciares
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, introduce modificaciones clave en la normativa vigente.
Entre los puntos principales, redefine qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorga a las provincias un rol central en la delimitación de estas áreas.
En concreto, cada jurisdicción podrá determinar, a partir de estudios técnicos, qué zonas se incluyen o se excluyen del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA.
Este punto es uno de los más controvertidos: si un área queda fuera del inventario, pierde su estatus de protección, lo que habilita el desarrollo de actividades extractivas, como la minería.
Una votación con impacto político y ambiental
El debate no solo tiene implicancias ambientales, sino también políticas. El oficialismo busca mostrar capacidad de gestión y avanzar con una agenda alineada con el desarrollo productivo, mientras que la oposición insiste en los riesgos de flexibilizar la protección de recursos estratégicos.
Con este escenario, la sesión de este miércoles promete ser una de las más intensas del período legislativo, con un resultado que podría redefinir el equilibrio entre producción y protección ambiental en el país.
Glaciares, minería y poder provincial: Diputados define hoy la reforma de la ley en medio de mucha tensión política
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles a las 15 horas, donde el oficialismo buscará convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que promete un debate cargado de tensión política.
En la Libertad Avanza aseguran que llegan con los votos necesarios gracias al respaldo de bloques aliados, aunque anticipan una jornada compleja, atravesada por críticas opositoras y cuestionamientos que también salpican al vocero presidencial, Manuel Adorni.
Un escenario con números ajustados, pero favorables
El Gobierno confía en reunir la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa. El respaldo del PRO, la UCR y sectores provinciales fue clave para avanzar en el dictamen de mayoría durante el plenario de comisiones.
En total, el oficialismo reunió 37 firmas sobre 69 integrantes del plenario, incluyendo apoyos de legisladores vinculados a gobernadores de provincias con fuerte desarrollo minero, como María Fernanda Ávila (Catamarca), Carlos Jaime Quiroga (San Juan) y representantes de Misiones.
En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 23 firmas, mientras que otros bloques impulsaron alternativas propias o directamente el rechazo del proyecto.
El paso previo: audiencias y polémica
El proyecto fue dictaminado luego de un extenso proceso que incluyó audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo. Sin embargo, ese proceso también generó cuestionamientos.
Desde la oposición remarcaron que, pese a haber más de 100 mil inscriptos, menos de 400 personas pudieron exponer durante las jornadas.
Frente a esas críticas, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el procedimiento:
“Cumplimos con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar instancias de participación”, aseguró.
Además, detalló que se recibieron más de 2500 presentaciones, tanto a favor como en contra del proyecto, incluyendo documentos escritos y materiales audiovisuales.
Críticas por el enfoque y los actores convocados
Uno de los cuestionamientos más fuertes vino desde la Coalición Cívica. El diputado Maximiliano Ferraro objetó la composición del plenario y el perfil de los invitados.
“Convocaron solo a gobernadores y representantes de provincias cordilleranas con proyectos mineros”, sostuvo, y advirtió que eso sesgó el debate.
También apuntó contra el secretario de Minería, Luis Lucero:
“No participa como un mero funcionario: asesoró a varias compañías mineras”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Juan Schiaretti (Provincias Unidas) alertó sobre los posibles efectos de la reforma:
“Los glaciares son fundamentales para el acceso al agua dulce. No es una discusión ideológica: es una necesidad concreta”, señaló, y advirtió que errores en la legislación podrían generar daños irreversibles.
NO SE PUEDE ACOMPAÑAR LA REFORMA ACTUAL DE LA LEY DE GLACIARES. Los glaciares son fundamentales para que tengamos agua dulce en el país. Influyen no sólo en el 36% de la superficie argentina que depende de ellos para tener…
Deja tu comentario