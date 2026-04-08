Gusto a poco: La cruda radiografía del colapso de Lácteos Verónica

En la ciudad, son 15 las personas afectadas, pese a que algunos de ellos optaron por el retiro voluntario, que aún no se terminaron de pagar. En ese sentido, los trabajadores insistieron en la necesidad de una fuente laboral, haciendo foco en la edad y la proximidad a la jubilación que hace que muchos no consigan otras propuestas.

"No podemos estar cinco o diez años sin cobrar. Necesitamos que alguien obligue a la empresa a regularizar los sueldos o a cerrar como corresponde". "No podemos estar cinco o diez años sin cobrar. Necesitamos que alguien obligue a la empresa a regularizar los sueldos o a cerrar como corresponde".

Embed - Reunión de Comisión de Producción y Promoción del Empleo. 07/04/2026

Interrogantes sobre Lácteos Verónica y el futuro de 700 trabajadores

Lácteos Verónica viene mostrando una imagen repetida, sin lograr una alternativa de solución a una situación muy compleja que cumple un año de caos con la discontinuidad en el pago de salarios y en el cumplimiento con la materia prima, los insumos y los servicios; en definitiva, alterando la vida de las comunidades y, de forma directa, la de 700 trabajadores.

En general, tal lo viene comunicando Urgente24, alrededor de 700 puestos están en riesgo. La fábrica comenzó a caer en los últimos meses ante la falta de materia prima por la retirada de los productores tamberos que le entregaban, la interrupción de la producción y una cadena de pagos completamente desarticulada. Vale tener en cuenta que años atrás el escenario era completamente opuesto: Verónica pisaba fuerte en el mercado.

image Situación crítica.

El cuadro financiero es delicado ya que la industria acumula miles de cheques rechazados por cifras millonarias, mantiene deudas con proveedores y el incumplimiento salarial referido por los trabajadores. En Atilra hablan de un proceso de vaciamiento. Con este marco, hubo una denuncia en manos de la diputada rosarina, Julia Strada, que apuntó a Las Becerras S.A., un establecimiento agropecuario, creada en Rosario en 2012, perteneciente a la familia propietaria de la láctea.

El futuro inmediato depende de una intervención externa o un salvataje financiero inminente. La exposición ante el Concejo Municipal busca elevar el perfil del conflicto para forzar una mediación política que evite el cierre definitivo. El éxito de cualquier plan de rescate dependerá de la capacidad de los accionistas para ceder el control y de la rapidez con la que se logre recomponer la confianza con los tamberos de la cuenca central.

Sin embargo, por el momento el escenario sigue atravesado por la incertidumbre y la urgencia de una definición judicial y laboral.

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