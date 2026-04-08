Un homenaje a Fangio: el rally que une generaciones de automovilismo

La salida oficial y el cierre institucional, con entrega de premios, se realizarán en UDAONDO Buenos Aires, ubicado en la intersección de las avenidas Udaondo y del Libertador, que avanza como el desarrollo inmobiliario más innovador de América Latina con sus departamentos bajo el concepto Smart Luxury, penthouses con piscinas privadas y un hotel 5 estrellas.

“Este rally de autos clásicos tiene como objetivo reconstruir, desde un lenguaje actual, una historia que nos marcó como referentes internacionales. En ese cruce entre pasado y futuro, UDAONDO Buenos Aires se afirma como epicentro del Smart Luxury, donde el lujo se expresa a través de la cultura, el patrimonio y la experiencia compartida”, destacó Alejandro Furst, CEO de Landmark que lleva adelante el desarrollo de UDAONDO Buenos Aires.

El evento contará con la presencia de 70 vehículos clásicos sport, con binomios piloto–navegante, seleccionados por invitación y curaduría, fabricados hasta aproximadamente 1976 y representativos de las marcas y modelos más emblemáticos del automovilismo internacional y nacional. Porsche, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Jaguar, Ferrari, Lamborghini y vehículos pre-guerra formarán parte de un parque automotor pensado como exhibición patrimonial en movimiento.

La competencia será fiscalizada por el Automóvil Club Argentino (ACA) y formará parte del Campeonato Argentino de Regularidad Sport Histórico, otorgando puntaje oficial a los participantes. La iniciativa se desarrolla con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando una propuesta que integra patrimonio, cultura y espacio público.

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