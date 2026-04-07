TESORO DEL NORTE
La muralla de Lugo: patrimonio de la UNESCO, joya romana y visita obligada en Galicia
Construida entre los siglos III y IV, la muralla romana de Lugo rodea la ciudad con más de 2 km de perímetro y decenas de torres que aún pueden recorrerse.
Construida a finales del siglo III durante el reinado del emperador Aureliano, en un período de profundas transformaciones para Roma, esta fortificación logró sobrevivir al paso del tiempo, a las guerras y a la expansión urbana. Lejos de desaparecer, como ocurrió con muchas otras defensas antiguas, terminó integrándose a la vida cotidiana de la ciudad y hoy es contemplada tanto por los locales como por los turistas que recorren la región.
Ese legado tan bello y poderoso sigue en pie y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del norte de España. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la muralla de Lugo, pieza infaltable del norte español, no solo recuerda el pasado romano de la región: también invita a recorrerlo y contemplarlo paso a paso.
La muralla romana de Lugo, un legado de más de 17 siglos
Levantada entre finales del siglo III y comienzos del IV d.C., la muralla romana de Lugo fue diseñada para proteger la antigua ciudad de Lucus Augusti (antigua denominación de la misma), uno de los principales asentamientos romanos del noroeste de la península. A diferencia de otras fortificaciones de la época, su perímetro se ha conservado prácticamente intacto, lo que la convierte en uno de los ejemplos más completos de ingeniería militar romana que existen en Europa occidental.
La fortificación rodea el casco histórico de la ciudad con un perímetro de 2.117 metros, formando un gran recinto que en su interior abarca más de 34 hectáreas. Sus muros alcanzan entre 8 y 10 metros de altura, con un espesor medio de 4,2 metros, aunque en algunos tramos llegan a los 7 metros de ancho, lo que explica en parte su extraordinario estado de conservación.
En su estructura original contaba con 85 torres defensivas, de las cuales hoy se conservan 71, además de diez puertas de acceso que históricamente conectaban la ciudad con el exterior. Esta imponente obra arquitectónica fue reconocida internacionalmente cuando la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad el 30 de noviembre del año 2000, consolidando a la muralla de Lugo como uno de los grandes símbolos del patrimonio histórico de España.
Un paseo por la historia: recorrer la muralla de Lugo
Uno de los grandes atractivos de la muralla romana de Lugo es que puede recorrerse completamente a pie por su parte superior. A diferencia de otras fortificaciones históricas, el paseo está abierto al público y permite caminar a lo largo de todo su perímetro, disfrutando de vistas del casco histórico y de los barrios que fueron creciendo alrededor de la antigua ciudad romana. Murales, pequeñas plazas y miradores naturales acompañan el recorrido y hacen del trayecto una experiencia visual única.
El acceso es gratuito y se puede subir por distintas escaleras distribuidas a lo largo del trazado. Desde allí, los visitantes recorren un camino amplio que en algunos tramos supera los seis metros de ancho, una característica que hace que el paseo sea cómodo y accesible para quienes quieren explorar este monumento con calma.
Para quienes buscan una experiencia más completa, también existen visitas guiadas que explican la historia de la muralla y del antiguo asentamiento romano. Plataformas como Civitatis ofrecen recorridos guiados por unos 20 euros, mientras que en la ciudad también se organizan free walking tours, disponibles en aplicaciones especializadas, donde la participación es gratuita y los visitantes suelen dejar una propina voluntaria al guía al final del recorrido.
Por eso, desde Urgente24 recomendamos dedicar al menos un par de horas a recorrer este monumento histórico con calma. Caminar sobre la muralla de Lugo no solo permite apreciar su impresionante estado de conservación, sino también comprender cómo la historia romana sigue formando parte del paisaje cotidiano de Galicia.
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