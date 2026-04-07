La muralla de Lugo: patrimonio de la UNESCO, joya romana y visita obligada en Galicia

En su estructura original contaba con 85 torres defensivas, de las cuales hoy se conservan 71, además de diez puertas de acceso que históricamente conectaban la ciudad con el exterior. Esta imponente obra arquitectónica fue reconocida internacionalmente cuando la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad el 30 de noviembre del año 2000, consolidando a la muralla de Lugo como uno de los grandes símbolos del patrimonio histórico de España.

Un paseo por la historia: recorrer la muralla de Lugo

Uno de los grandes atractivos de la muralla romana de Lugo es que puede recorrerse completamente a pie por su parte superior. A diferencia de otras fortificaciones históricas, el paseo está abierto al público y permite caminar a lo largo de todo su perímetro, disfrutando de vistas del casco histórico y de los barrios que fueron creciendo alrededor de la antigua ciudad romana. Murales, pequeñas plazas y miradores naturales acompañan el recorrido y hacen del trayecto una experiencia visual única.

El acceso es gratuito y se puede subir por distintas escaleras distribuidas a lo largo del trazado. Desde allí, los visitantes recorren un camino amplio que en algunos tramos supera los seis metros de ancho, una característica que hace que el paseo sea cómodo y accesible para quienes quieren explorar este monumento con calma.

Para quienes buscan una experiencia más completa, también existen visitas guiadas que explican la historia de la muralla y del antiguo asentamiento romano. Plataformas como Civitatis ofrecen recorridos guiados por unos 20 euros, mientras que en la ciudad también se organizan free walking tours, disponibles en aplicaciones especializadas, donde la participación es gratuita y los visitantes suelen dejar una propina voluntaria al guía al final del recorrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTVEGalicia/status/1993374909175914738?s=20&partner=&hide_thread=false MURALLA DE LUGO | O domingo cumpre 25 anos como ben patrimonio da humanidade | Propoñémoslles unha viaxe pola historia da muralla a través do@ArchivoRTVE | @OrestesO @Raquel_P_Crego | https://t.co/gRSfui59bj pic.twitter.com/yvz3JTKhuE — RTVEGalicia (@RTVEGalicia) November 25, 2025

Por eso, desde Urgente24 recomendamos dedicar al menos un par de horas a recorrer este monumento histórico con calma. Caminar sobre la muralla de Lugo no solo permite apreciar su impresionante estado de conservación, sino también comprender cómo la historia romana sigue formando parte del paisaje cotidiano de Galicia.

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