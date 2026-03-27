Semana Santa 2026: Airbnb encabeza las búsquedas de destinos turísticos en Argentina

Además, las búsquedas de opciones para quedarse en destinos argentinos crecieron más de un 140% interanual, superando el ritmo de incremento de las búsquedas internacionales desde el país, lo que refuerza la preferencia de los argentinos por escapadas de cercanía.

SEMANASANTA2026AIRBNBENCABEZALASBUSQUEDASDEDESTINOSTURISTICOSENARGENTINAFOTO3 La plataforma Airbnb anunció que encabeza el 80% en búsquedas de destinos turísticos en Argentina de cara al fin de semana largo de Semana Santa 2026.

Destinos internacionales en tendencia

En cuanto a los viajes al exterior, los datos de búsquedas muestran un aumento sostenido, con un incremento superior al 70% interanual.

Brasil se consolida entre uno de los destinos más elegidos y las ciudades que más se destacan son Arraial do Cabo, Río de Janeiro, Florianópolis y Búzios. A estas las siguen otros destinos más distantes como Miami, Madrid, Barcelona y Milán, reflejando una variedad de preferencias, entre quienes eligen propuestas más cercanas de playa y quienes optan por experiencias más urbanas y culturales.

SEMANASANTA2026AIRBNBENCABEZALASBUSQUEDASDEDESTINOSTURISTICOSENARGENTINAFOTO4 La plataforma Airbnb anunció que encabeza el 80% en búsquedas de destinos turísticos en Argentina de cara al fin de semana largo de Semana Santa 2026.

Viajes en pareja y en grupo lideran la tendencia

En cuanto a la forma de viajar, las búsquedas de los argentinos muestran que las escapadas en pareja lideran ampliamente la tendencia, representando cerca del 50% del total. Por su parte, los viajes en grupo concentran casi el 30%, mientras que los viajes en familia representan alrededor del 20%.

Los Millennials lideran las búsquedas

En cuanto al perfil de los viajeros, los datos muestran que los millennials lideran las búsquedas para Semana Santa 2026, representando casi el 40% del total, seguidos por la Generación Z, con cerca del 30%, y la Generación X, con casi 30%. En menor medida, figuran los baby boomers y los seniors, lo que refleja una mayor participación de generaciones más jóvenes en la planificación de escapadas durante el fin de semana largo.

En este contexto de viajes durante la Semana Santa 2026, y para ayudar a tener experiencias de estancia agradable, la plataforma Airbnb comparte algunas consideraciones para todos aquellos que quieran hacer una reserva.

Recomendaciones para la temporada:

. Las reservas de terceros están prohibidas en Airbnb y los adultos no deben reservar estancias en Airbnb para otras personas, incluidos menores de edad. Las reservas solo pueden ser realizadas por usuarios mayores de 18 años y el huésped que realiza la reserva debe estar presente durante la estancia. Los menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto registrado durante toda su estancia.

. Aplicación: El incumplimiento de estas políticas puede dar lugar a la suspensión o eliminación de la cuenta, la cancelación de futuros viajes y la responsabilidad financiera por cualquier daño a la propiedad causado durante la estancia.

. Asistencia en Airbnb: si un anfitrión o un huésped tiene una inquietud urgente, nuestra línea de seguridad 24 horas está siempre disponible. Los residentes locales pueden informar de cuestiones urgentes directamente a nuestra línea de asistencia al vecindario, como una fiesta en curso en una vivienda que creen que está anunciada en Airbnb.

. Prevención de fiestas: Airbnb prohíbe estrictamente las fiestas ruidosas y nuestra tecnología de selección de reservas basada en el aprendizaje automático tiene como objetivo ayudar a identificar las reservas con mayor riesgo potencial y evitar que se realicen.

Acerca de Airbnb

Airbnb nació en 2007 cuando dos anfitriones recibieron a tres huéspedes en su hogar en San Francisco y desde entonces ha crecido hasta contar con más de 4 millones de anfitriones que han recibido a 1.5 mil millones de llegadas de huéspedes en casi todos los países del mundo. Todos los días, los anfitriones ofrecen estancias y experiencias únicas que permiten a los huéspedes conectarse con las comunidades de una manera más auténtica.

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