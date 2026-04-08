En El Trece, Mario Pergolini se cansó de ver a Javier Milei sumergido siempre en redes sociales, y lo dijo sin pelos en la lengua, con ese tono filoso que lo caracteriza. Mientras se hablaban de los números, apareció la duda: ¿cuánto tiempo puede dedicar un presidente a tuitear cuando debería estar gobernando?
"¡17 HORAS TUITEANDO!"
"¡Sos presidente!": Mario Pergolini liquidó a Javier Milei por sus horas en redes
Mario Pergolini le marcó la cancha a Javier Milei por vivir metido en redes sociales. Dijo que así no da y puso en duda cómo maneja su tiempo siendo presidente.
La hiperactividad de Milei en redes: Mil tuits contra el periodismo en 17 horas
Todo arrancó en el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini cuando se reveló un dato bastante llamativo: Javier Milei lleva publicados casi 1000 mensajes contra el periodismo en sus redes sociales durante Semana Santa, especialmente en X (ex Twitter), una plataforma donde el Presidente mantiene una presencia constante y sin intermediarios.
El conductor tomó ese número y lo llevó a un terreno más concreto, casi cotidiano, para dimensionar el nivel de actividad, pero también sugiriendo cómo debería gestionarse esa comunicación. "Es fundamental que Milei encuentre un community manager o alguien con inteligencia artificial porque hizo mil tuits... Ocupó mil minutos", lanzó.
Aunque el momento más fuerte llegó cuando transformó ese volumen en tiempo real: mil minutos equivalen a unas 17 horas, es decir, una parte significativa del día. "¡Mil minutos dividido por sesenta te da la cantidad de horas! Eso da que tuvo 17 horas tuiteando; el día tiene 24 horas. ¡Sos presidente de la Nación!", expresó sin matices. "17 horas dura un viaje de Buenos Aires a Bariloche", agregó, bajando el dato a una referencia concreta que cualquiera puede entender.
Según distintos relevamientos, no es una novedad el uso intensivo de redes por parte de los líderes, aunque sí lo es este nivel de volumen. De hecho, estudios de consultoras como Taquion o Analogías vienen señalando que más del 70% de la conversación política en Argentina ya pasa por plataformas digitales, lo cual explica en parte la estrategia, aunque no resuelve la discusión de fondo.
Tensión con la prensa: el punto donde puso el foco Mario Pergolini
El momento en televisión tuvo también un componente de humor, pero sin perder el eje crítico. Agustín "Rada" Aristarán, que acompaña a Pergolini en el programa, aportó una frase que rápidamente circuló: "Está bien que en Pascuas es romper los huevos, pero pará un poco".
Si bien las intervenciones tuvieron esa mezcla de ironía y observación directa, el planteo central no era solo la cantidad de tuits, sino la relación del Presidente con el periodismo y el tono de esa interacción.
El dato inicial, los casi mil mensajes contra la prensa, no es algo menor cuando se vive un contexto donde distintas organizaciones alertan sobre el clima hacia el periodismo. Informes recientes de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) indican que los discursos hostiles desde el poder político tienen impacto directo en la percepción social de los medios y los periodistas.
Enmarcada así, la crítica de Pergolini se ubica en un punto medio: no es solo una chicana dicha en televisión, es más bien una señal de cómo el propio ecosistema mediático empieza a reaccionar frente a este estilo de comunicación.
¿Hasta qué punto la hiperactividad en las redes suma valor político y en qué momento empieza a generar desgaste?. Porque cuando la atención es limitada y cada mensaje compite por impacto, la forma en que se usa ese tiempo también pasa a ser parte de la gestión.
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