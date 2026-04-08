"¡Sos presidente!": Mario Pergolini liquidó a Javier Milei por sus horas en redes

Tensión con la prensa: el punto donde puso el foco Mario Pergolini

El momento en televisión tuvo también un componente de humor, pero sin perder el eje crítico. Agustín "Rada" Aristarán, que acompaña a Pergolini en el programa, aportó una frase que rápidamente circuló: "Está bien que en Pascuas es romper los huevos, pero pará un poco".

Si bien las intervenciones tuvieron esa mezcla de ironía y observación directa, el planteo central no era solo la cantidad de tuits, sino la relación del Presidente con el periodismo y el tono de esa interacción.

El dato inicial, los casi mil mensajes contra la prensa, no es algo menor cuando se vive un contexto donde distintas organizaciones alertan sobre el clima hacia el periodismo. Informes recientes de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) indican que los discursos hostiles desde el poder político tienen impacto directo en la percepción social de los medios y los periodistas.

image La crítica de Mario Pergolini tuvo humor y cierta preocupación por el vínculo entre el Gobierno y el periodismo cuando la tensión está creciendo. Fuente: Twitter.

Enmarcada así, la crítica de Pergolini se ubica en un punto medio: no es solo una chicana dicha en televisión, es más bien una señal de cómo el propio ecosistema mediático empieza a reaccionar frente a este estilo de comunicación.

¿Hasta qué punto la hiperactividad en las redes suma valor político y en qué momento empieza a generar desgaste?. Porque cuando la atención es limitada y cada mensaje compite por impacto, la forma en que se usa ese tiempo también pasa a ser parte de la gestión.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La "sobreviviente" La Anónima prepara al menos 100 despidos tras su mega expansión al norte

La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

Francisco de Narváez no pudo: Carrefour frenó la venta y cambia de CEO

Jeep le tira la camiseta al Toyota Yaris Cross: Este nuevo SUV que hace temblar al mercado