El lunes (06/04) Evelyn Botto protagonizó un momento inesperado en la televisión al anticiparse a cualquier polémica antes de la llegada de Laurita Fernández al programa Otro día perdido conducido por Mario Pergolini. La locutora realizó una firme aclaración sobre el vínculo entre ambas, teniendo en cuenta su relación actual con Federico Bal, expareja de la invitada.
"ES EX DE MI ACTUAL"
Evelyn Botto descolocó a Mario Pergolini previo a su entrevista con Laurita Fernández
La actriz, expareja de Federico Bal, estuvo como invitada en Otro día perdido y la locutora sorprendió a Mario Pergolini al hacer una firme aclaración.
Con tono seguro y sin esquivar el tema, explicó que no existe ningún tipo de conflicto con la actriz. “Me parece espléndida”, afirmó, al tiempo que dejó en evidencia su incomodidad con las versiones que suelen enfrentar a mujeres en los medios. Su intervención sorprendió al conductor, que no esperaba esa introducción, sobre todo cuando dijo: "Es ex de mi actual".
La comunicadora apuntó directamente contra las especulaciones: “Algunas personas maliciosas siempre intentan que las mujeres se peleen y hacer clickbait con todo eso”. Además, dejó en claro que el pasado sentimental de su pareja no le genera conflicto alguno, desdramatizando la situación con una reflexión irónica sobre la cantidad de personas que debería “odiar” si así fuera.
Lejos de cualquier tensión, la artista cerró con humor al destacar la belleza de su colega e incluso bromear con la posibilidad de besarla. Más tarde, ya en el estudio, ambas confirmaron sus palabras con una charla distendida, cargada de risas y buena onda, que terminó por desactivar cualquier intento de polémica.
Nicolás Occhiato rechazó la invitación de Mario Pergolini
Si bien el programa Otro día perdido viene siendo de lo más visto en la televisión argentina, Nicolás Occhiato no aceptó la invitación de formar parte de una entrevista con Mario Pergolini.
La sorpresa surge sobre todo porque ambos ya habían compartido un especial en el canal de streaming LUZU TV, lo que hacía pensar que la relación era con buena predisposición para colaboraciones.
Según contó el periodista Alejandro Castelo en el programa Ya fue todo, la decisión del joven empresario fue determinante. “En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario”, expresó el comunicador.
No obstante, la explicación oficial que brindó para finalmente no acceder a una nota televisiva fue que comenzará a grabar una serie para Disney, lo que le impediría sumarse al ciclo televisivo. Aun así, el periodista dejó abierta la duda sobre si se trata realmente de un problema de tiempos o de una decisión personal.
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