Evelyn Botto descolocó a Mario Pergolini previo a su entrevista con Laurita Fernández

La sorpresa surge sobre todo porque ambos ya habían compartido un especial en el canal de streaming LUZU TV, lo que hacía pensar que la relación era con buena predisposición para colaboraciones.

Según contó el periodista Alejandro Castelo en el programa Ya fue todo, la decisión del joven empresario fue determinante. “En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario”, expresó el comunicador.

No obstante, la explicación oficial que brindó para finalmente no acceder a una nota televisiva fue que comenzará a grabar una serie para Disney, lo que le impediría sumarse al ciclo televisivo. Aun así, el periodista dejó abierta la duda sobre si se trata realmente de un problema de tiempos o de una decisión personal.

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