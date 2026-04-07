La negativa de Nicolás Occhiato a participar en Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini en El Trece, llamó la atención en el mundo del espectáculo. La sorpresa surge especialmente porque ambos ya habían compartido un especial en el canal de streaming LUZU TV, lo que hacía pensar que la relación era con buena predisposición para colaboraciones.
"NO HAY CHANCES"
Nicolás Occhiato se negó a ir al programa de Mario Pergolini: El motivo detrás de su decisión
Luego de ser invitado para formar parte del ciclo Otro día perdido, Nicolás Occhiato rechazó la propuesta y revelaron por qué se negó a participar.
Según contó el periodista Alejandro Castelo en el programa Ya fue todo, la decisión del joven empresario fue tajante. “En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario”, expresó el comunicador.
Sin embargo, la explicación oficial que brindó para finalmente no acceder a una nota televisiva fue que comenzará a grabar una serie para Disney, lo que le impediría sumarse al ciclo televisivo. Aun así, el periodista dejó abierta la duda sobre si se trata realmente de un problema de tiempos o de una decisión personal.
Para cerrar, destacó lo llamativo de la situación ya que en más de una ocasión ha manifestado su admiración por su colega, como pionero en los medios. Pese a ese reconocimiento, la respuesta final fue negativa, lo que alimenta las especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de su ausencia.
Ángel de Brito disparó contra Migue Granados y elogió a Nicolás Occhiato
Hace algunos días Ángel de Brito apuntó contra Migue Granados y aprovechó para elogiar a Nicolás Occhiato en medio de la guerra del streaming entre LUZU TV y OLGA.
Luego de que el rosarino se negara a dar una nota para el programa Infama de América TV, el conductor de LAM explotó. Lejos de esquivar la controversia, el periodista respondió con su estilo frontal y calificó su argumento como una excusa y además consideró que "cancherearon todos cuando arrancaron" e indicó que "cada vez son más la tele".
"Perdieron todo lo genuino que tenía al principio el streaming y lo que ellos predicaban además", manifestó molesto con la situación.
Asimismo, lanzó furioso: "Tan mal estás del ego si a mí me gusta más Nico Occhiato que él?". "Nico me parece un genio directamente, inventó todo esto", siguió y arremetió picante: "Una galaxia le saca".
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