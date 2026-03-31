El Nueve la suelta y los canales se pelean por ella: Qué conductora es

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Fines de semana a pura competencia: TVR frente a TN

El regreso de TVR se da en un contexto de alta competencia entre los canales de noticias, especialmente en el horario del fin de semana, donde C5N disputa el liderazgo frente a TN. En su última etapa, el ciclo logró mantener números interesantes los sábados por la noche, según mediciones de Kantar IBOPE Media, y la incorporación de Papaleo busca reforzar esa posición.

El programa es una mezcla de archivo, análisis político y humor, un formato que demostró tener capacidad de fidelizar audiencia y generar conversación en redes sociales. La elección de una conductora con trayectoria como Papaleo responde a la necesidad de darle estabilidad y perfil al ciclo, algo que ya se había visto problemático en las últimas semanas de definición de la grilla.

image TVR, antes conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, es uno de los principales tanques de C5N ante TN, tiene una audiencia fiel y su propia identidad televisiva. Fuente: C5N

En paralelo, C5N busca aprovechar la visibilidad que genera TVR para competir en un segmento donde la fidelidad de la audiencia se construye a base tanto de contenido informativo como también con figuras que conecten con el público. Este reacomodamiento se suma a otros del sector, como los recientes estrenos de "La Peña de Morfi" con Carina Zampini en Telefe o la nueva temporada de "Otro día perdido" de Mario Pergolini en El Trece.

El ciclo tendrá que actualizar su espíritu clásico sin perder la mirada crítica que siempre lo caracterizó, y la dupla Di Natale-Papaleo será la prueba de fuego para este relanzamiento. Con el debut a la vuelta de la esquina, el sábado 4 de abril será una fecha clave para C5N y para quienes siguen de cerca la televisión abierta y de noticias en Buenos Aires y todo el país.

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