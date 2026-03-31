La televisión argentina sigue en reconfiguración y esta vez el pase del mes sacudió la grilla: una figura que venía en El Nueve ahora desembarca en C5N para conducir uno de sus ciclos más emblemáticos junto a Juan Di Natale. Este otrora rumor promete darle aire nuevo a un programa histórico, con estreno confirmado y toda la expectativa del público.
EL PASE DEL MES
El Nueve la suelta y los canales se pelean por ella: Qué conductora es
La conductora estrella de El Nueve se muda y C5N no dudó en agarrarla. Con su traslado del canal, todos los sábados prometen fuego en la pantalla.
Carolina Papaleo llega a TVR: la nueva cara del histórico ciclo de C5N
La actriz Carolina Papaleo confirmó lo que se andaba rumoreando hacía tiempo en una entrevista con Puro Show (El Trece), que desde abril conducirá TVR de C5N junto a Juan Di Natale. Allí adelantó: "Tengo una primicia: soy la nueva conductora junto a Juan Di Natale de TVR los sábados". De esta manera, Papaleo vuelve a la televisión con un rol protagónico, sumándose a la conducción de uno de los ciclos más emblemáticos del análisis político y televisivo argentino.
Papaleo compartirá conducción con el ex CQC, que aporta una mirada crítica que se complementa con la trayectoria de la actriz, tras la salida de Andrea Rincón y Juan Amorín. Durante las últimas semanas habían circulado otros nombres como Martina Soto Pose y Carla Conte, pero al final se apostó por una dupla con recorrido mediático y conocimiento del formato.
Según informó La Pavada del Diario Crónica, el contrato se cerró tras una reunión entre Carolina y Carlos Infante, CEO del Grupo Indalo, y el debut ya está programado para sábado 4 de abril.
Para quienes no lo conozcan, TVR empezó el 5 de junio de 1999 en América TV, con Fabián Gianola y Claudio Morgado, y desde entonces pasó por varias señales y conductores, haciéndose conocido como un espacio de fuerte identidad editorial y mirada crítica sobre los medios y la agenda pública.
Fines de semana a pura competencia: TVR frente a TN
El regreso de TVR se da en un contexto de alta competencia entre los canales de noticias, especialmente en el horario del fin de semana, donde C5N disputa el liderazgo frente a TN. En su última etapa, el ciclo logró mantener números interesantes los sábados por la noche, según mediciones de Kantar IBOPE Media, y la incorporación de Papaleo busca reforzar esa posición.
El programa es una mezcla de archivo, análisis político y humor, un formato que demostró tener capacidad de fidelizar audiencia y generar conversación en redes sociales. La elección de una conductora con trayectoria como Papaleo responde a la necesidad de darle estabilidad y perfil al ciclo, algo que ya se había visto problemático en las últimas semanas de definición de la grilla.
En paralelo, C5N busca aprovechar la visibilidad que genera TVR para competir en un segmento donde la fidelidad de la audiencia se construye a base tanto de contenido informativo como también con figuras que conecten con el público. Este reacomodamiento se suma a otros del sector, como los recientes estrenos de "La Peña de Morfi" con Carina Zampini en Telefe o la nueva temporada de "Otro día perdido" de Mario Pergolini en El Trece.
El ciclo tendrá que actualizar su espíritu clásico sin perder la mirada crítica que siempre lo caracterizó, y la dupla Di Natale-Papaleo será la prueba de fuego para este relanzamiento. Con el debut a la vuelta de la esquina, el sábado 4 de abril será una fecha clave para C5N y para quienes siguen de cerca la televisión abierta y de noticias en Buenos Aires y todo el país.
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