El Trece lo quería para la mañana y otro canal le robó el conductor: Quién es

El propio conductor explicó los detalles del proyecto: "Yo me incorporo a TN con un ciclo de entrevistas a deportistas donde la voy a ir a promocionar a los diferentes programas de la señal". Además, agregó información sobre el armado del ciclo y su dinámica: "Después haré lo de Modo Animal y todo arranca en abril y estamos con la escenografía a full. Voy a hacer exteriores también con notas de figuras importantes".

TN, que está entre las señales de noticias más vistas del país, viene ampliando su propuesta con contenidos que exceden la información dura. Según los datos de mediciones de audiencia de Kantar IBOPE Media, los canales de noticias incrementaron su share en los últimos años, impulsados por el consumo en vivo y la necesidad de análisis constante, especialmente en contenido político y económico.

image Montero confirmó su llegada a TN con un ciclo de entrevistas a deportistas. Fuente: Clarín

En ese escenario, la experiencia de Montero en los formatos digitales, como su paso por Infobae desde 2021, le permitió construir un estilo cercano, con entrevistas descontracturadas y llegada a audiencias más jóvenes. Además, el conductor dejó abierta la posibilidad de seguir creciendo dentro de la señal: "Me dijeron desde TN que quieren tenerme para otros proyectos del canal pero nada de El Trece".

En paralelo, aclaró que su agenda seguirá siendo intensa: "Por supuesto que estoy abierto a nuevos productos tipo magazine como AM o entrevistas me gusta. Encantado si surge algo pero tengo mucho laburo con ESPN con la NBA".

En definitiva, El Trece deberá seguir buscando cómo fortalecer sus mañanas, mientras TN capitaliza perfiles que combinan televisión, streaming y cercanía con la audiencia, en una competencia que ya no se limita solo al rating tradicional.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Villa 31: la "solución japonesa" para urbanizarla e integrarla a CABA

La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social

El Trece le echó flit y ahora todos se la disputan: Qué conductora vuelve

La miniserie de 8 capítulos extremadamente adictiva

Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."