En medio de una TV que no para de moverse, en El Trece creían tener cerrado a un conductor para levantar las mañanas pero la jugada se les cayó en el último segundo y terminó siendo un golpe inesperado. Del otro lado, TN avanzó a paso firme y se quedó con esta figura tan codiciada para el canal del solcito.
EMPEZARÁ EN ABRIL
El Trece lo quería para la mañana y otro canal le robó el conductor: Quién es
El Trece buscaba a un reconocido conductor para liderar su mañana, pero se lo llevó la competencia. El canal del solcito va a tener que despertarse rápido.
Qué pasó con el conductor que sonaba para El Trece
Durante varios días, el nombre de Leo Montero circuló con fuerza como posible incorporación a El Trece para conducir un nuevo ciclo por la mañana, una franja que históricamente es clave para instalar agenda y sostener a la audiencia en el resto del día. El canal viene intentando rearmar su grilla con propuestas más competitivas frente a Telefe y las señales de noticias, que hoy capturan una porción cada vez mayor del encendido.
Sin embargo, el propio Montero se encargó de ponerle un freno definitivo a la especulación. En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), negó contundentemente cualquier tipo de acercamiento: "Es mentira que voy a estar en la mañana del canal o que me junté con las autoridades". Después, siguió profundizando la desmentida con nombres propios: "No me junté ni con Suar, ni con Codevila, ni con Coco Fernández", cerrando definitivamente el tema y dejando en evidencia que, desde su lado, nunca existió una negociación concreta.
Es habitual en la televisión ver cómo ciertas versiones crecen rápido, alimentadas por la necesidad de los canales de renovar sus figuras y por un ecosistema mediático donde la información circula a gran velocidad. También, no todos los movimientos que se instalan públicamente llegan a una instancia real de negociación, algo que impacta directamente en la credibilidad del mercado.
TN se adelanta y se queda con Leo Montero
Mientras El Trece pierde una opción que parecía interesante para su mañana, TN avanza con una apuesta concreta y ya confirmada. En ese sentido, Montero anunció que se sumará a la señal con un ciclo de entrevistas a deportistas que comenzará en abril, un formato que apunta a tratarse de actualidad, contenido humano y producción tanto en estudio como en exteriores.
El propio conductor explicó los detalles del proyecto: "Yo me incorporo a TN con un ciclo de entrevistas a deportistas donde la voy a ir a promocionar a los diferentes programas de la señal". Además, agregó información sobre el armado del ciclo y su dinámica: "Después haré lo de Modo Animal y todo arranca en abril y estamos con la escenografía a full. Voy a hacer exteriores también con notas de figuras importantes".
TN, que está entre las señales de noticias más vistas del país, viene ampliando su propuesta con contenidos que exceden la información dura. Según los datos de mediciones de audiencia de Kantar IBOPE Media, los canales de noticias incrementaron su share en los últimos años, impulsados por el consumo en vivo y la necesidad de análisis constante, especialmente en contenido político y económico.
En ese escenario, la experiencia de Montero en los formatos digitales, como su paso por Infobae desde 2021, le permitió construir un estilo cercano, con entrevistas descontracturadas y llegada a audiencias más jóvenes. Además, el conductor dejó abierta la posibilidad de seguir creciendo dentro de la señal: "Me dijeron desde TN que quieren tenerme para otros proyectos del canal pero nada de El Trece".
En paralelo, aclaró que su agenda seguirá siendo intensa: "Por supuesto que estoy abierto a nuevos productos tipo magazine como AM o entrevistas me gusta. Encantado si surge algo pero tengo mucho laburo con ESPN con la NBA".
En definitiva, El Trece deberá seguir buscando cómo fortalecer sus mañanas, mientras TN capitaliza perfiles que combinan televisión, streaming y cercanía con la audiencia, en una competencia que ya no se limita solo al rating tradicional.
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