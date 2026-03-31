El regreso televisivo de Mario Pergolini con Otro día perdido marcó una noche cargada de expectativa, sorpresas y figuras destacadas. La segunda temporada debutó con una propuesta renovada que incluyó como invitada a Luisana Lopilato, generando interés inmediato entre seguidores. Desde el inicio, el ciclo captó miradas gracias a su ritmo ágil y tono característico.
CON LUISANA LOPILATO COMO INVITADA
Mario Pergolini volvió a El Trece: Cómo le fue en el debut
Finalmente Mario Pergolini volvió a la pantalla chica con buena respuesta del público, aunque no logró superar a Gran Hermano en una noche de alta competencia.
En materia de audiencia, el estreno comenzó con 6.3 puntos y escaló rápidamente hasta alcanzar los 7, manteniéndose estable durante toda la emisión. Esa performance evidenció una base consolidada que acompañó el retorno del conductor. La presencia de Evelyn Botto, en lugar de Laila Roth, también aportó frescura a la dinámica del envío.
Sin embargo, la competencia resultó exigente debido a una gala fuerte de Gran Hermano, que incluía eliminación y el ingreso de Tamara Paganini, logrando picos de 13 unidades de rating. Aunque el programa no lideró el promedio general, consiguió posicionarse con solidez dentro de su franja horaria.
El formato, que combina entrevistas, análisis y humor, volvió a demostrar eficacia dentro de la pantalla de El Trece. La respuesta del público reflejó fidelidad hacia la propuesta, mientras los datos difundidos por Ángel de Brito resaltaron un desempeño positivo. Este retorno reafirma el lugar del ciclo dentro del ecosistema televisivo actual.
La participación especial de Michael Bublé en el programa de Mario Pergolini
En un determinado momento Mario Pergolini sin vueltas le preguntó a Luisana Lopilato si existía la posibilidad de entablar una comunicación vía videollamada con su esposo Michael Bublé.
Rápidamente la invitada aceptó y llamó al prestigioso cantante canadiense que si bien optó por atender se encontraba junto a sus hijos y la conversación no fue tan amigable debido a su limitado español.
Sin embargo, con buena predisposición formó parte de un divertido momento televisivo y dejó en claro su enamoramiento hacia la actriz argentina que sonriente prestaba atención a a sus declaraciones.
El conductor luego de algunos minutos de entrevista le agradeció por su atención y pronto volvió al estudio para continuar la nota con quien actualmente se encuentra promocionando la película "La caja azul", que produce y protagoniza baja la dirección de Martín Hodara.
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