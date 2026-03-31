Mario Pergolini volvió a El Trece: Cómo le fue en el debut

Rápidamente la invitada aceptó y llamó al prestigioso cantante canadiense que si bien optó por atender se encontraba junto a sus hijos y la conversación no fue tan amigable debido a su limitado español.

Sin embargo, con buena predisposición formó parte de un divertido momento televisivo y dejó en claro su enamoramiento hacia la actriz argentina que sonriente prestaba atención a a sus declaraciones.

El conductor luego de algunos minutos de entrevista le agradeció por su atención y pronto volvió al estudio para continuar la nota con quien actualmente se encuentra promocionando la película "La caja azul", que produce y protagoniza baja la dirección de Martín Hodara.

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