El Trece ajustó la noche y hay impacto directo en su programa estrella

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Mario Pergolini, el factor que explica toda la movida

El trasfondo de esta decisión tiene un protagonista central: Mario Pergolini. Su regreso con Otro Día Perdido obliga a reconfigurar toda la franja nocturna y redefinir la estrategia del canal.

El programa irá a las 22:30 y será el cierre del prime time, un lugar clave en la batalla diaria por el rating. Ahí es donde hoy domina Gran Hermano Generación Dorada, el ciclo de Telefe que viene marcando diferencias con números sólidos.

En ese planteo, se transparenta bien la jugada de El Trece: usar el buen rendimiento de Es mi sueño como plataforma de arrastre para el debut de Pergolini. Es una estrategia clásica, pero efectiva si funciona: que un programa ya instalado empuje a uno nuevo o a uno que necesita instalarse.

image El regreso de Mario Pergolini con Otro Día Perdido reconfigura la noche. El Trece apuesta a competir mejor contra Gran Hermano Generación Dorada.

Recordemos también que Pergolini en su regreso a la TV ya había generado expectativa, y para esta nueva etapa el canal apuesta a reforzar ese impacto con invitados fuertes como Luisana Lopilato, Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano.

En este contexto, El Trece trata de reconstruir una identidad competitiva en la noche, sumando información, entretenimiento y contenido con mirada propia. El reto que tiene por delante no es solo medir mejor, también sostener una audiencia cada vez más fragmentada entre la TV y lo digital.

Hoy ningún programa tiene garantizado su lugar, ni siquiera los que funcionan. La televisión cambió y los canales lo saben: adaptarse rápido es una necesidad más que una opción.

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