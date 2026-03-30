En El Trece no pierden tiempo: con el prime time al rojo vivo, metieron mano rápido y reacomodaron piezas clave, incluso cuando algunas venían funcionando mejor de lo esperado. En el medio quedó Guido Kaczka, que lejos de relajarse por el buen arranque, ahora tiene que adaptarse a una jugada que muestra cómo se pelea hoy el rating.
¿A QUÉ SE DEBE?
El Trece ajustó la noche y hay impacto directo en su programa estrella
El Trece metió mano en su horario nocturno y no dudó en mover la grilla. Guido Kaczka ligó el cambio aunque venía rindiendo bien, en una jugada bien calculada.
Cómo queda 'Es mi sueño' tras la decisión de El Trece
El movimiento toca de lleno al ciclo de Guido Kaczka, que venía logrando algo nada sencillo en la televisión actual: instalar un formato nuevo en poco tiempo y con buenos resultados. El programa es Es mi sueño, que desde su debut el 9 de marzo se metió entre las apuestas fuertes del canal.
Según informó Foro Medios a través de su cuenta de X, el ciclo tendrá un cambio concreto: se adelantará 15 minutos y pasará a emitirse a las 21:00. Hasta ahora salía 21:15, por lo que el ajuste no parece drástico, pero en televisión cada minuto en esa franja puede definir varios puntos de rating.
La nueva estructura del prime time queda más ordenada y con lógica de continuidad: Telenoche seguirá a las 20:00, luego irá Es mi sueño a las 21:00 y más tarde llegará la nueva apuesta fuerte del canal. La intención es retener al público informativo y trasladarlo al entretenimiento sin cortes bruscos.
Lo interesante es que este cambio llega en un buen momento del programa. Es mi sueño logró, aparte de instalarse rápido, lideró el rating interno del canal durante varios días, algo clave para una señal que viene peleando de atrás. Por eso, lejos de interpretarse como un castigo, el ajuste apunta a potenciar su rendimiento dentro de un esquema más amplio.
Mario Pergolini, el factor que explica toda la movida
El trasfondo de esta decisión tiene un protagonista central: Mario Pergolini. Su regreso con Otro Día Perdido obliga a reconfigurar toda la franja nocturna y redefinir la estrategia del canal.
El programa irá a las 22:30 y será el cierre del prime time, un lugar clave en la batalla diaria por el rating. Ahí es donde hoy domina Gran Hermano Generación Dorada, el ciclo de Telefe que viene marcando diferencias con números sólidos.
En ese planteo, se transparenta bien la jugada de El Trece: usar el buen rendimiento de Es mi sueño como plataforma de arrastre para el debut de Pergolini. Es una estrategia clásica, pero efectiva si funciona: que un programa ya instalado empuje a uno nuevo o a uno que necesita instalarse.
Recordemos también que Pergolini en su regreso a la TV ya había generado expectativa, y para esta nueva etapa el canal apuesta a reforzar ese impacto con invitados fuertes como Luisana Lopilato, Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano.
En este contexto, El Trece trata de reconstruir una identidad competitiva en la noche, sumando información, entretenimiento y contenido con mirada propia. El reto que tiene por delante no es solo medir mejor, también sostener una audiencia cada vez más fragmentada entre la TV y lo digital.
Hoy ningún programa tiene garantizado su lugar, ni siquiera los que funcionan. La televisión cambió y los canales lo saben: adaptarse rápido es una necesidad más que una opción.
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