Mudanza nuclear: Córdoba capital podría librarse del uranio gracias a una empresa de USA

CÓRDOBA. La mudanza de Dioxitek, la fábrica argentina de combustible nuclear que trabaja con uranio y desechos atómicos en medio de la ciudad de Córdoba, podría encaminarse en los próximos meses gracias a la inversión extranjera. Tras años de disputa entre la Municipalidad y el Gobierno nacional, el traslado de la planta del barrio de Alta Córdoba estaría más cerca.
Mientras la Justicia Federal está a punto de definir una prórroga de tres años para la continuidad de las actividades al norte de la capital provincial, la Casa Rosada habría recibido la oferta de Nano Energy, una empresa estadounidense del sector energético, para completar el traslado de las instalaciones de Dioxitek al proyecto en Formosa. Esta construcción, que lleva años de desarrollo y cuenta con un progreso del 70%, se encuentra paralizada hace tiempo lo que demoró el cambio definitivo de la sede.
Según el sitio especializado Econojournal, la oferta de la empresa estadounidense sería hacerse cargo de las operaciones de Dioxitek mediante una inversión de más de 200 millones de dólares. Esto comprendería finalizar la obra pendiente en territorio formoseño y ampliar el proyecto con una segunda planta para la producción de hexafluoruro de uranio, otro derivado utilizado como combustible nuclear en los reactores argentinos y del exterior.
Qué pasa con Dioxitek en Córdoba
La instalación de la empresa estatal Dioxitek en su actual fábrica en Alta Córdoba data de mediados de los 80’. Durante esa época, en pleno auge de la exploración nuclear argentina, el Estado Nacional resolvió la creación de la fábrica de las “pastillas” de uranio necesarias para hacer funcionar los reactores nacionales, actualmente ubicados en Atucha I, II y Embalse.
Si bien en ese momento la ubicación no fue materia de discusión, la explosión demográfica de Córdoba capital y el gran Córdoba terminó encerrando las instalaciones en un barrio residencial con miles de habitantes. Esto provocó una serie de análisis de impacto ambiental y potenciales problemas, que derivó en la decisión municipal de prohibir el funcionamiento de Dioxitek décadas más tarde.
Ahora bien, esta decisión municipal nunca se puso en práctica debido a una serie de maniobras judiciales que el Estado Nacional ejecutó para garantizar la prórroga del funcionamiento fabril. Algo que generó, a la par, el plan de mudanza a Formosa que hasta ahora permaneció demorado.
En los últimos meses, el funcionamiento de Dioxitek y su seguridad volvió al foco de la polémica y al radar municipal fruto de una serie de eventos internos que involucraron incidentes del personal con material radioactivo. Entre ellos, se denunció en la prensa y la Justicia el “escape” de dióxido de uranio en polvo y otros sucesos que reavivaron el debate sobre la permanencia de la fábrica en un entorno completamente urbano.
Además de la fabricación, Dioxitek también maneja desechos de la fabricación nuclear. Los mismos son dispuestos dentro del terreno por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que está rodeado por casas residenciales.
Dioxitek es rentable: Qué interés generó en USA
El interés estadounidense por la actividad de Dioxitek en Argentina se catalizó en el Argentina Week. Allí, autoridades nacionales de la actividad nuclear se reunieron con la empresa mencionada, que estiró la oferta para poder “alquilar” el funcionamiento de la nueva fábrica.
Bajo ese contexto, Dioxitek seguiría siendo propietaria del terreno y las instalaciones en Formosa, y cedería parte del usufructo a una sociedad con la privada Nano Energy.
El entusiasmo de Nano Energy sobre una de las empresas estatales rentables de Argentina correría en torno a la exportación. La continuidad de la producción de dióxido de uranio seguiría garantizada para el funcionamiento de las terminales nucleares en el país, mientras que el hexafluoruro de uranio sería parte de la oferta exportadora de la eventual sociedad, destinado para terminales nucleares extranjeras.
El encargado argentino de encabezar las negociaciones fue Federico Ramos Nápoli (Secretario de Asuntos Nucleares), quien explicó que las posibilidades de mudanza quedaron directamente sujetas a la participación privada. Según el funcionario, la proyección de la nueva planta en Formosa era inviable sin la participación de inversores externos, ya que estaba planteada para fabricar más combustible nuclear que el necesario a nivel interno, dejando un excedente enorme sin destino.
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