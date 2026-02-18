CÓRDOBA. La estatal Dioxitek, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, quedó en el foco de la polémica en Córdoba por presuntos desmanejos en el tratamiento de materiales radioactivos como el dióxido de uranio y el Cobalto-60. La denuncia surgió de un contacto de empleados de la planta de Alta Córdoba (Córdoba capital) con el medio local La Voz.
Superávit radioactivo: Denuncian a Dioxitek por presuntos accidentes con uranio en Córdoba
Según el reporte del sitio cordobés, los descargos bajo reserva de identidad indicaron una serie de accidentes que darían cuenta de un presunto deterioro en la actividad de la empresa, clave para el circuito de la energía nuclear en Argentina.
En esa y otras sedes se trabaja en la fabricación de combustible nuclear para las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
Al respecto, los trabajadores decidieron avanzar con la denuncia pública a pesar de los contratos de confidencialidad que rigen en la empresa. El reclamo corrió por parte de la falta de reporte a las autoridades nucleares nacionales, como lo son la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
En ese sentido, los señalamientos dieron cuenta de al menos dos presuntos accidentes recientes que habrían involucrado la exposición de personal a material radioactivo. Uno de ellos implicó la rotura de una máquina “irrecuperable” y otro la fuga de uranio por una de las tuberías de las instalaciones.
Dioxitek, bajo polémica en Córdoba
La dirección de la empresa estatal rechazó las acusaciones ejecutadas en los artículos de La Voz y cuestionó las fuentes periodísticas que dieron lugar a las mismas. Sin embargo, la polémica avanzó con más detalles revelados por supuestos empleados.
Además, se denunciaron prácticas irregulares en el manejo de los desechos nucleares, tales como el lavado de ropa de seguridad sin tratamiento del agua residual, el almacenamiento inapropiado de desechos potencialmente radioactivos y la falta de control médico sobre las dosis a las que se expone anualmente el personal.
Las denuncias en Córdoba llegaron justo después de que el Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Economía, aprobara el Presupuesto 2026 para Dioxitek S.A. En el mismo se prevé un superávit de $775.000.000, tras ejecutar gastos operativos por $25.535.000.000.
Ese equilibrio fue objeto de señalamiento en las denuncias volcadas a la prensa cordobesa, como parte de un cuestionamiento dirigido al empobrecimiento de la cultura de seguridad interna y en el manejo de materiales sensibles. Todo ello en medio de un entorno urbano, ya que la planta está enclavada en medio de la ciudad de Córdoba.
Qué es Dioxitek
Dioxitek S.A es una empresa estatal dependiente del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Gobierno de Mendoza (1%). Se trata de una propiedad pública catalogada como estratégica debido a su rol dentro del escenario nuclear argentino, y dentro del ecosistema energético nacional.
En las instalaciones de Alta Córdoba, Dioxitek se dedica a la producción de dióxido de uranio a partir del material directamente extraído de los yacimientos por parte de las empresas mineras. Se trata de un combustible nuclear que se procesa en forma de polvo para transformarse en “pastillas” que más tarde son utilizadas en la generación de energía.
Durante 2025, reportes oficiales dieron cuenta de una performance sobresaliente de la planta cordobesa, con una producción estimada en las 190 toneladas. En la actualidad, las centrales argentinas demandan unas 230 toneladas de producto, quedando cerca de cubrir completamente la demanda.
Dentro de los planes inmediatos, se prevé el traslado de las instalaciones cordobesas a un entorno no urbano ubicado en Formosa para poder mejorar las condiciones de seguridad. Sin embargo, esa mudanza ordenada en 2012 sufrió sucesivas prórrogas, incluso pudiendo extenderse su presencia en la capital cordobesa hasta el 2034.
