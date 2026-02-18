Superávit radioactivo: Denuncian a Dioxitek por presuntos accidentes con uranio en Córdoba

El pasivo ambiental de Dioxitek sigue siendo un tema sin resolver en Córdoba. Cuestionan el manejo de material radioativo en Dioxitek Córdoba.

Dioxitek, bajo polémica en Córdoba

La dirección de la empresa estatal rechazó las acusaciones ejecutadas en los artículos de La Voz y cuestionó las fuentes periodísticas que dieron lugar a las mismas. Sin embargo, la polémica avanzó con más detalles revelados por supuestos empleados.

Además, se denunciaron prácticas irregulares en el manejo de los desechos nucleares, tales como el lavado de ropa de seguridad sin tratamiento del agua residual, el almacenamiento inapropiado de desechos potencialmente radioactivos y la falta de control médico sobre las dosis a las que se expone anualmente el personal.

Las denuncias en Córdoba llegaron justo después de que el Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Economía, aprobara el Presupuesto 2026 para Dioxitek S.A. En el mismo se prevé un superávit de $775.000.000, tras ejecutar gastos operativos por $25.535.000.000.

Ese equilibrio fue objeto de señalamiento en las denuncias volcadas a la prensa cordobesa, como parte de un cuestionamiento dirigido al empobrecimiento de la cultura de seguridad interna y en el manejo de materiales sensibles. Todo ello en medio de un entorno urbano, ya que la planta está enclavada en medio de la ciudad de Córdoba.

CNEA P Las instalaciones de CNEA en Córdoba.

Qué es Dioxitek

Dioxitek S.A es una empresa estatal dependiente del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Gobierno de Mendoza (1%). Se trata de una propiedad pública catalogada como estratégica debido a su rol dentro del escenario nuclear argentino, y dentro del ecosistema energético nacional.

En las instalaciones de Alta Córdoba, Dioxitek se dedica a la producción de dióxido de uranio a partir del material directamente extraído de los yacimientos por parte de las empresas mineras. Se trata de un combustible nuclear que se procesa en forma de polvo para transformarse en “pastillas” que más tarde son utilizadas en la generación de energía.

Durante 2025, reportes oficiales dieron cuenta de una performance sobresaliente de la planta cordobesa, con una producción estimada en las 190 toneladas. En la actualidad, las centrales argentinas demandan unas 230 toneladas de producto, quedando cerca de cubrir completamente la demanda.

Dentro de los planes inmediatos, se prevé el traslado de las instalaciones cordobesas a un entorno no urbano ubicado en Formosa para poder mejorar las condiciones de seguridad. Sin embargo, esa mudanza ordenada en 2012 sufrió sucesivas prórrogas, incluso pudiendo extenderse su presencia en la capital cordobesa hasta el 2034.

