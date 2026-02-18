Desde el viernes (13/02) Beto Casella viene pasando días turbulentos luego de que en el programa que conduce por Rock & Pop lanzaran comentarios homofóbicos en contra del bailarín Valentín Fresno que desató debate tanto en los medios como en las redes. Sin embargo, esta vez utilizó las plataformas para anunciar la incorporación de un reconocido comediante.
TRAS EL ESCÁNDALO
Beto Casella anunció la incorporación de una figura en sus programas de radio y tevé
Luego de la polémica por dichos homofóbicos en su ciclo radial, Beto Casella anunció el arribo de un destacado humorista tanto en Rock & Pop como en América TV.
Se trata de Rodolfo "Alacrán" Samsó quien formará parte tanto del ciclo radial Nadie nos para como también así de BTV la nueva apuesta de América TV luego de su salida de Bendita tras 20 años al aire mediante la pantalla de El Nueve.
Ver publicación en X
A través de un video, el conductor simuló mantener una conversación telefónica con el humorista donde expresó: "Hola Rodo. Escuchá, mirá que yo ya anuncié que vuelve 'Alacrán' a la radio el miércoles y que sí, vas a estar en el debut de BTV haciendo algo con Pachu, eh. ¿Venís, no?".
De inmediato, el artista aparece en escena desde la playa y le contesta: "Hola Beto. Sí. ¿Cómo no voy a estar? ¿El miércoles en la Rock & Pop? Como en los viejos tiempos. ¿Y a la noche en BTV? Ah, bueno. Mirá, tiro el medio mundo a ver si ligo algo y voy para allá".
De cara al debut Beto Casella se cruzó con Yanina Latorre
La polémica por los dichos en Rock & Pop derivó además en un intercambio público con Yanina Latorre, quien cuestionó con dureza sus declaraciones como también así lo hizo Tomás Dente. El cruce tuvo una fuerte repercusión en redes previo al debut del periodista en América TV.
La conductora lo acusó de reiterar expresiones discriminatorias y recordó viejos enfrentamientos mediáticos. La discusión cobró especial visibilidad porque ambos coincidirán en la misma señal televisiva. "Te haces el distinto y te la pasas editando lo peor de la tele. No sos el refugio de la cultura. No hiciste nada distinto", manifestó mediante un tuit.
En paralelo, su colega buscó bajar el tono del conflicto durante una entrevista en Puro show. Allí planteó que no tuvo intención de discriminar y que prefiere enfocarse en su nuevo proyecto.
Así, la nueva etapa del destacado comunicador comienza bajo fuerte atención pública. El desempeño en pantalla será clave para definir si la polémica queda atrás o continúa marcando su presente mediático.
