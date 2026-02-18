Polémica en El Trece: Una panelista comparó a Yanina Latorre con Hitler

Su colega Nazarena Di Serio intentó bajar el tono al señalar que la referencia había sido excesiva, pero la comunicadora redobló la apuesta y defendió su postura. El episodio no tardó en replicarse en las plataformas digitales donde la esposa de Diego Latorre escribió irónica más tarde: "Chicas tranquilas pegaron 2 portales".

Yanina Latorre cruzó a Beto Casella de cara a su arribo a América TV

La polémica por los dichos en el programa de Beto Casella en Rock & Pop derivó además en un intercambio público con Yanina Latorre, quien cuestionó con dureza sus declaraciones como también así lo hizo Tomás Dente. El cruce tuvo amplia repercusión en redes previo al debut del periodista en América TV.

La conductora lo acusó de reiterar expresiones discriminatorias y recordó viejos enfrentamientos mediáticos. La discusión cobró especial visibilidad porque ambos coincidirán en la misma señal. "Te haces el distinto y te la pasas editando lo peor de la tele. No sos el refugio de la cultura. No hiciste nada distinto", expresó a través de un tuit.

En paralelo, su colega buscó bajar el tono durante una entrevista en Puro show. Allí planteó que no tuvo intención de discriminar y que prefiere enfocarse en su nuevo proyecto.

De esta manera, la nueva etapa televisiva comienza bajo fuerte atención pública. El desempeño en pantalla será clave para definir si la polémica queda atrás o continúa marcando su presente mediático.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

Crisis de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa: La industria pierde US$65.000 millones

Otra de Federico Sturzenegger: Alquiló 4 pisos para oficinas por $720 millones