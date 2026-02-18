Un tenso cruce ocurrió en La mañana con Moria, el ciclo conducido por Moria Casán, cuando una comparación entre Yanina Latorre y Adolf Hitler desató un fuerte escándalo al aire y la reacción de la conductora en redes sociales que no lo dejó pasar.
LA TIRÓ AFUERA
Polémica en El Trece: Una panelista comparó a Yanina Latorre con Hitler
En el ciclo La mañana con Moria la comunicadora se mostró enfurecida con Yanina Latorre y lanzó un fuerte comentario que rápidamente generó repercusión.
El polémico comentario fue expresado por la panelista Amalia Díaz Guiñazú mientras en el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece debatían a raíz de los dichos homofóbicos en el programa radial de Beto Casella sobre el bailarín Valentín Fresno.
Su colega Nazarena Di Serio intentó bajar el tono al señalar que la referencia había sido excesiva, pero la comunicadora redobló la apuesta y defendió su postura. El episodio no tardó en replicarse en las plataformas digitales donde la esposa de Diego Latorre escribió irónica más tarde: "Chicas tranquilas pegaron 2 portales".
Yanina Latorre cruzó a Beto Casella de cara a su arribo a América TV
La polémica por los dichos en el programa de Beto Casella en Rock & Pop derivó además en un intercambio público con Yanina Latorre, quien cuestionó con dureza sus declaraciones como también así lo hizo Tomás Dente. El cruce tuvo amplia repercusión en redes previo al debut del periodista en América TV.
La conductora lo acusó de reiterar expresiones discriminatorias y recordó viejos enfrentamientos mediáticos. La discusión cobró especial visibilidad porque ambos coincidirán en la misma señal. "Te haces el distinto y te la pasas editando lo peor de la tele. No sos el refugio de la cultura. No hiciste nada distinto", expresó a través de un tuit.
En paralelo, su colega buscó bajar el tono durante una entrevista en Puro show. Allí planteó que no tuvo intención de discriminar y que prefiere enfocarse en su nuevo proyecto.
De esta manera, la nueva etapa televisiva comienza bajo fuerte atención pública. El desempeño en pantalla será clave para definir si la polémica queda atrás o continúa marcando su presente mediático.
