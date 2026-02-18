Por supuesto que fue curioso que en el canal América TV (del que es accionista Claudio Belocopitt) se mencionara la responsabilidad médica (mala praxis) de médicos de la Clínica Olivos, propiedad de Swiss Medical (Claudio Belocopitt) en la agonía de Diego Maradona.
FERNANDO BURLANDO
Clínica Olivos / Swiss Medical (Claudio Belocopitt) en la agonía de Diego Maradona
Muy fuerte la declaración del abogado Fernando Burlando sobre los médicos de Clinica Olivos / Swiss Medical (Claudio Belocopitt) en la muerte de Diego Maradona.
Pero el abogado Fernando Burlando fue directo: "Los médicos decidieron abandonarlo".
Ya en mayo de 2025 se había allanado la Clínica Olivos (Vicente López / PBA) para el secuestro de la historia clínica del ex futbolista campeón del mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990.
En ese momento los representantes del Ministerio Público Fiscal, los fiscales generales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitaron “obtener todos los registros informáticos en soporte papel y magnético, y de toda documentación que exista de lo que fue el tratamiento e internación del señor Maradona entre el 3 y 11 de noviembre de 2020 y con relación a los imputados”.
Es de imaginar que Burlando accedió a las evaluaciones de los peritajes de aquella información. O sea que su opinión tiene fundamentos sólidos.
Es otro aporte a quienes dicen: "Swiss Medical es básicamente hotelería".
Swiss Medical
El 03/11/2020, Fede González para AS Argentina reportó la previa a aquella operación. El título: "Así es la clínica donde será operado en la noche del martes Diego Armando Maradona por un hematoma subdural según su médico personal, Leopoldo Luque".
En el texto: "Diego Armando Maradona será intervenido quirúrgicamente por un hematoma en la cabeza esta noche en la Clínica Olivos, en la Provincia de Buenos Aires, ligeramente al norte de la Capital Federal de la Argentina. (…)
En el año 2008 el grupo Swiss Medical Group adquirió la clínica y comenzó un proceso de remodelación y modernización de sus instalaciones con el fin de igualar la calidad del servicio al resto de sus clínicas.
La Clínica ocupa 6.500 metros cuadrados, 85 camas de internación (1 shockroom, 5 para observación adultos y 2 para observación pediátrica), (…) un servicio de terapia intensiva, unidad coronaria, internación y hemodinamia además de cirugía cardiovascular, y recuperación quirúrgica."
Sin embargo, esta presentación muy promisoria terminó en un desastre.
