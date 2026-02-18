Clínica Olivos / Swiss Medical (Claudio Belocopitt) en la agonía de Diego Maradona

Es de imaginar que Burlando accedió a las evaluaciones de los peritajes de aquella información. O sea que su opinión tiene fundamentos sólidos.

Es otro aporte a quienes dicen: "Swiss Medical es básicamente hotelería".

Swiss Medical

El 03/11/2020, Fede González para AS Argentina reportó la previa a aquella operación. El título: "Así es la clínica donde será operado en la noche del martes Diego Armando Maradona por un hematoma subdural según su médico personal, Leopoldo Luque".

En el texto: "Diego Armando Maradona será intervenido quirúrgicamente por un hematoma en la cabeza esta noche en la Clínica Olivos, en la Provincia de Buenos Aires, ligeramente al norte de la Capital Federal de la Argentina. (…)

En el año 2008 el grupo Swiss Medical Group adquirió la clínica y comenzó un proceso de remodelación y modernización de sus instalaciones con el fin de igualar la calidad del servicio al resto de sus clínicas.

La Clínica ocupa 6.500 metros cuadrados, 85 camas de internación (1 shockroom, 5 para observación adultos y 2 para observación pediátrica), (…) un servicio de terapia intensiva, unidad coronaria, internación y hemodinamia además de cirugía cardiovascular, y recuperación quirúrgica."

Sin embargo, esta presentación muy promisoria terminó en un desastre.

