Alerta por el uso masivo de gabapentina, que integraba el cóctel para Diego Maradona

"(…) La gabapentina inhibe la actividad nerviosa en la médula espinal y el cerebro. Actúa en 12 vías químicas distintas en el cuerpo, lo que la convierte en un fármaco complejo que puede actuar de forma diferente en cada persona, según el Dr. Marc Russo, especialista en dolor e investigador en Newcastle, Australia, quien escribió un artículo de investigación en 2022 titulado "Gabapentina: ¿Amiga o enemiga?".

Él consideró que el medicamento es útil cuando se prescribe para la afección adecuada, pero perjudicial cuando se prescribe para otras afecciones, produce efectos secundarios o no aporta ningún beneficio. "El problema es que, en mi opinión, apenas el 5% de los médicos reconocen esta doble naturaleza". (…)".

Muy recetado

Aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drugs Administration o FDA) hace décadas para las convulsiones y el dolor nervioso causado por el herpes zóster, la gabapentina es ahora el 7mo. fármaco más recetado en USA, según el Instituto Iqvia para la Ciencia de Datos Humanos. En 2024, se recetó gabapentina a aproximadamente 15,5 millones de personas, según un análisis realizado por investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los estudios muestran que la mayoría de las recetas están escritas para tratar afecciones para las que no fueron aprobadas, una práctica que es legal y común, pero significa que la FDA no ha examinado sus riesgos y beneficios para esos fines.

La gabapentina es el fármaco más recetado para el sistema nervioso central y, entre ellos, también es uno de los que con más frecuencia se reportan a la FDA por efectos adversos.

Profesionales de la salud, pacientes y fabricantes reportaron más de 5.300 efectos adversos relacionados con la gabapentina en 2025, incluyendo un aumento del 21% en las complicaciones potencialmente mortales en comparación con 2024. Las hospitalizaciones también han aumentado.

Algunos médicos afirman que la gabapentina puede ser útil para ciertos tipos de dolor neuropático, una afección causada por daño nervioso. Sin embargo... también se la recetan a pacientes con

otros tipos de dolor crónico,

ansiedad,

migrañas,

insomnio,

alteración del olfato y

sofocos en la menopausia.

Un creciente número de investigaciones demuestra que no es tan seguro ni eficaz como los médicos creían desde hacía tiempo.

Un estudio publicado este año reveló que administrar gabapentina a pacientes quirúrgicos no redujo las complicaciones ni aceleró su alta hospitalaria, y un mayor número de ellos reportó dolor 4 meses después de la cirugía. Durante años, los médicos habían promocionado la gabapentina como una forma de reducir el uso de opioides.

Pfizer, muy cuestionable

La gabapentina fue aprobada por la FDA en 1993 bajo el nombre comercial Neurontin para ayudar a tratar las convulsiones parciales. La FDA la aprobó en 2002 para la neuralgia posherpética, o dolor nervioso después del herpes zóster.

El fabricante de Neurontin, Warner-Lambert, adquirido por Pfizer en el año 2000, buscó un mercado más amplio para su medicamento de nicho. En lugar de buscar más aprobaciones de la FDA, financió estudios que supuestamente demostraban su eficacia para afecciones más comunes como la ansiedad, las migrañas y el dolor nervioso crónico.

Warner-Lambert y Pfizer amplificaron los hallazgos positivos para los médicos mediante seminarios de “educación médica continua” que atrajeron a miles de médicos, así como una estrategia de publicación centrada en impulsar artículos positivos sobre la gabapentina en revistas médicas y suprimir datos negativos, incluidos los daños, según una revisión de documentos legales, estudios científicos y entrevistas con médicos e investigadores.

Después de que el medicamento empezó a ser genérico en 2004, su precio cayó tanto que se convirtió en el analgésico predeterminado más utilizado.

Un fuerte aumento de las sobredosis de opioides condujo a nuevas regulaciones estatales y federales que dificultaron la prescripción de estos medicamentos por parte de los médicos. La cantidad de opioides recetados comenzó a disminuir en 2011, y la gabapentina creció y creció.

Según muestran los documentos de demandas judiciales, las empresas conocían efectos negativos tales como

depresión,

ideación suicida,

somnolencia,

edema,

mareos y

confusión.

Las ventas del fármaco aumentaron de casi US$ 98 millones en 1995 a más de US$ 2.000 millones en 2003.

Cuanto comenzaron las demandas, la unidad de Pfizer responsable de la gabapentina se declaró culpable y recibió una multa de US$ 430 millones en 2004 por promover ilegalmente el uso no autorizado de Neurontin entre los médicos.

En 2016, los CDC advirtieron a la comunidad médica que no recetara opioides de forma rutinaria para el dolor crónico y enumeraron la gabapentina entre las alternativas para ciertos tipos de dolor neuropático.

En 2020 Pfizer se lo vendió a Viatris y declaró que estaba "firmemente comprometida con el cumplimiento de las leyes aplicables a sus actividades comerciales y las regulaciones relacionadas con la comercialización de sus productos".

Opioides y gabapentina

La mayoría de los pacientes a los que se les prescribe gabapentina tienen más de 65 años. Más del 90% de los beneficiarios de Medicare que recibieron gabapentina dentro del mes posterior a una visita informada con el médico que la recetó la obtuvieron para un uso no autorizado, según un análisis del The Wall Street Journal de los datos de reclamaciones de Medicare de 2020 a 2022 que relacionaron las recetas con los diagnósticos.

Dr. Christopher Goodman, profesor clínico asociado de Medicina Interna en la Facultad de Medicina de Columbia (Universidad de Carolina del Sur): “Queremos ayudar a los pacientes con dolor, y no hay muchas opciones excelentes”.

Pero las revisiones de estudios realizados en los últimos años han demostrado que sólo 1 de cada 7 pacientes tratados con una dosis moderada sintió una reducción importante del dolor nervioso relacionado con el herpes zóster.

Si bien la comunidad médica ha mantenido mayoritariamente que la gabapentina no crea hábito, algunos pacientes han reportado efectos adversos debilitantes al intentar reducir gradualmente su dosis.

Las recetas se han más que duplicado en los últimos 15 años, a medida que los médicos dejaron de usar opioides para el dolor y benzodiazepinas como Xanax para la ansiedad, medicamentos con riesgos más conocidos.

A veces, las personas toman opioides y gabapentina al mismo tiempo, ya sea por prescripción médica o por su propia cuenta. Los CDC advierten que la combinación es potencialmente mortal. Al menos 5.000 personas han muerto por sobredosis relacionadas con la gabapentina en cada uno de los últimos 5 años, según datos federales y estatales.

