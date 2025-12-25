Turbio triunfo en Honduras del candidato de Trump que romperá relaciones con China

Embed "Consummatum est" Golpe de Estado Electoral al Pueblo hondureño pic.twitter.com/T1NkS7vTPe — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) December 24, 2025

Pelele

'Tito' Asfura ha prometido cortar los lazos de Honduras con China y Venezuela, y estrechar sus vínculos con USA, Taiwán e Israel.

Asfura parece Javier Milei en la Argentina.

Él es un empresario de la construcción respaldado por Donald Trump fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de Honduras después de un largo y caótico recuento de votos.

El comicio en Honduras fue el 30/11. El anuncio del resultado supuesto fue el 24/12.

El recuento de votos más reciente, publicado en el sitio web de la autoridad electoral concedió el triunfo a Asfura. Por cierto que había suficientes estímulos para darle la victoria a un conservador.

Sucedió que el gobierno 'socialista' que llevó como candidat a Rixi Moncada fue un desastre y quedó en 3er. lugar, con el 19,2%.

Pero la autoridad electoral tardó más de 3 semanas en declarar un resultado.

En una transmisión en vivo en Facebook y TikTok el miércoles por la tarde, Nasralla dijo: “No lo acepto, porque no contaron los votos. Esto fue un robo”.

Complicado futuro

Nasralla comparó la situación en Honduras con la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela en 2024, que fue un fraude.

También mencionó las elecciones de Honduras de 2017, cuando los manifestantes salieron a las calles después de que el entonces Presidente ganara un 2do. mandato en un recuento que fue ampliamente considerado como amañado.

Luego él dijo que defendería la votación por medios pacíficos y legales, y que no convocaría a la gente a las calles porque esto no tendría un resultado positivo. Agregó que el fraude se extendió al Congreso y la alcaldía municipal de la capital, Tegucigalpa.

La autoridad electoral publicó los resultados de la votación después del cierre de los mercados en Nochebuena, cuando muchos hondureños estaban en reuniones familiares, lo que limitaba la probabilidad inmediata de disturbios.

El secretario de Estado de USA, Marco Rubio, se apresuró a felicitar a Asfura y dijo en una publicación en X que "espera trabajar con su Administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio".

NASRY ASFURA2_AFP El empresario conservador Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, proclamado nuevo Presidente de Honduras el 24/12/2025, 3 semanas después del comicio, con muchas denuncias de fraude. FOTO: MARVIN RECINOS / AFP

3 al hilo

El resultado electoral en Honduras representa una victoria para Trump, que lo suma al triunfo del conservador José Antonio Kast en Chile y de Rodrigo Paz en Bolivia. Además, rescató de sus cenizas a Javier Milei en la Argentina para la elección de renovación legislativa.

Trump sorprendió a Honduras 2 días antes de las elecciones al atacar a los otros candidatos principales y decir que Asfura era el único con el que él trabajaría.

La presidenta Xiomara Castro estableció relaciones diplomáticas con Beijing en 2023, poniendo fin a sus vínculos con históricos vínculos con Taipéi.

Asfura se ha comprometido a revertir esta decisión, afirmando que la relación con China ha generado pérdida de empleos.

Asfura es hijo de inmigrantes palestinos pero anticipó que sus vínculos serán con Israel. En 2021, Honduras se convirtió en pionero en seguir el ejemplo de USA, y trasladar su embajada a Jerusalén, en señal de apoyo a Benjamin Netanyahu.

Asfura, ingeniero civil de 2 mandatos como alcalde de la capital, Tegucigalpa, es conocido por grandes proyectos de obras públicas.

Él ha prometido reducir la burocracia, construir un gasoducto que conecte a México, El Salvador y Honduras, y ofrecer incentivos fiscales a la inversión extranjera directa, especialmente a las empresas estadounidenses de energía e infraestructura.

También se ha comprometido a reducir la emigración y a buscar nuevos acuerdos de libre comercio para impulsar las exportaciones.

Honduras tiene un historial de controversia electoral. El presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado en 2009, mientras que las controvertidas elecciones de 2017 desencadenaron semanas de protestas mortales antes de que Juan Orlando Hernández asumiera su cargo para un 2do. mandato consecutivo.

Luego Hernández fue enviado a la cárcen el USA pero semanas atrás recibió un indulto de Trump, cuando cumplía una condena de 45 años de prisión por contrabandear 400 toneladas de cocaína a USA.

Hernández pertenece al Partido Nacional de Honduras, de Asfura.

---------------------------

