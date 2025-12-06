La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras ha pedido agilizar el escrutinio de las elecciones del 30 de noviembre, que presenta "demoras, intermitencias y falta de pericia técnica". Mientras el conteo se estanca, la intervención de Donald Trump, con su apoyo a Nasry Asfura e indulto a un expresidente, complicó aún más la incertidumbre.
PAÍS BANANERO
Honduras es una verguenza: 1 semana de escrutinio y la insistencia de Donald Trump
La OEA exige certeza en los resultados mientras la injerencia de Donald Trump agita la contienda electoral en Honduras, donde parece que no saben contar.
Un problema de larga data, según The Economist y Wired
La orografía montañosa de Honduras impone un gran desafío logístico y tecnológico al proceso electoral, lo que se traduce en una lentitud endémica del recuento de votos. El resultado preliminar que se publica inmediatamente después de la votación se basa en los colegios electorales que disponen de conexión a internet, lo que naturalmente "favorece a los votantes urbanos".
La Misión de Observación Electoral de la OEA señaló precisamente que el proceso actual presenta "demoras, intermitencias y falta de pericia técnica" en la implementación de las herramientas tecnológicas para procesar y divulgar los datos, exacerbando las fallas ya existentes.
Las actas selladas y urnas de los colegios electorales rurales, que a menudo carecen de internet, deben ser transportadas por militares hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) para su procesamiento.
La controversia se intensifica cuando el candidato a quien Donald Trump ha apoyado, Nasry Asfura, ha visto cómo su ventaja se ha reducido e incluso revertido, llevando al expresidente de USA a alegar fraude y advertir que "se avecinaba un desastre".
Esta situación demuestra cómo la lenta infraestructura de conteo se convierte en un terreno fértil para la desconfianza y la intervención política externa en momentos de máxima tensión
La OEA pide agilizar la trazabilidad de votos
El proceso electoral en Honduras enfrenta serios desafíos en su etapa postelectoral. La Misión de Observación Electoral de la OEA, liderada por Eladio Loizaga, observó fallas que han generado retrasos en la divulgación de resultados preliminares. La OEA instó a las autoridades electorales a garantizar que las fases pendientes, que incluyen un "alto volumen de actas no contabilizadas, el escrutinio especial y las impugnaciones", se desarrollen con total claridad y eficiencia.
Actualmente, con el 88,02 % de las actas escrutadas, el conteo oficial se ha detenido desde el viernes, manteniendo al candidato Nasry 'Tito' Asfura (Partido Nacional) con una estrecha ventaja sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal). Aún están pendientes de ingresar 2.571 actas y 2.407 presentan "inconsistencias", lo que implicará un recuento voto por voto.
Trump
A esta tensa situación se sumó la injerencia del expresidente de EE. UU., Donald Trump. Cuatro días antes de la elección, Trump respaldó públicamente a Asfura, afirmando que podrían colaborar para combatir a los "narcocomunistas".
Posteriormente, amenazó con suspender la ayuda estadounidense si no ganaba su candidato. Lo que más impactó fue su indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente del mismo partido de Asfura y condenado en EE. UU. por narcotráfico, quien fue liberado el 2 de diciembre.
El impacto del indulto es ambiguo; para algunos, afianzó su voto por Asfura buscando mantener las relaciones con EE. UU., pero para otros, la liberación de Hernández los convenció de no votar por su partido.
Un funcionario de la DEA calificó la liberación de Hernández como "Una locura". En medio de este drama, la OEA reitera su llamado a la calma y a los partidos políticos a mantener su labor de vigilancia.
