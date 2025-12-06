Honduras es una verguenza: 1 semana de escrutinio y la insistencia de Donald Trump

Esta situación demuestra cómo la lenta infraestructura de conteo se convierte en un terreno fértil para la desconfianza y la intervención política externa en momentos de máxima tensión

image Honduras: El conteo de votos se ha detenido con una mínima ventaja para Nasry Asfura, en un proceso postelectoral marcado por fallas técnicas y la sorpresiva liberación de un expresidente hondureño condenado por narcotráfico.

La OEA pide agilizar la trazabilidad de votos

El proceso electoral en Honduras enfrenta serios desafíos en su etapa postelectoral. La Misión de Observación Electoral de la OEA, liderada por Eladio Loizaga, observó fallas que han generado retrasos en la divulgación de resultados preliminares. La OEA instó a las autoridades electorales a garantizar que las fases pendientes, que incluyen un "alto volumen de actas no contabilizadas, el escrutinio especial y las impugnaciones", se desarrollen con total claridad y eficiencia.

Actualmente, con el 88,02 % de las actas escrutadas, el conteo oficial se ha detenido desde el viernes, manteniendo al candidato Nasry 'Tito' Asfura (Partido Nacional) con una estrecha ventaja sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal). Aún están pendientes de ingresar 2.571 actas y 2.407 presentan "inconsistencias", lo que implicará un recuento voto por voto.

Trump

A esta tensa situación se sumó la injerencia del expresidente de EE. UU., Donald Trump. Cuatro días antes de la elección, Trump respaldó públicamente a Asfura, afirmando que podrían colaborar para combatir a los "narcocomunistas".

Posteriormente, amenazó con suspender la ayuda estadounidense si no ganaba su candidato. Lo que más impactó fue su indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente del mismo partido de Asfura y condenado en EE. UU. por narcotráfico, quien fue liberado el 2 de diciembre.

El impacto del indulto es ambiguo; para algunos, afianzó su voto por Asfura buscando mantener las relaciones con EE. UU., pero para otros, la liberación de Hernández los convenció de no votar por su partido.

Un funcionario de la DEA calificó la liberación de Hernández como "Una locura". En medio de este drama, la OEA reitera su llamado a la calma y a los partidos políticos a mantener su labor de vigilancia.

