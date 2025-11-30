Elecciones 2025 en Honduras: El respaldo de Donald Trump. al candidato conservador y la promesa de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández tensionan la jornada electoral. Se disputa la continuidad del modelo de izquierda o un giro a la derecha. Las acusaciones de fraude de los candidatos principales, Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Asfura elevan la incertidumbre, según Bloomberg.
NARCOELECCIONES
Honduras: La inyección de Donald Trump y el espectro del narcotráfico marcan las elecciones
Honduras celebra elecciones presidenciales en un clima de alta polarización y profunda incertidumbre, exacerbadas por la intervención de Donald Trump
Elecciones 2025
Las elecciones hondureñas se definen entre la continuidad de la izquierda de Xiomara Castro y un giro conservador, pero la sombra del intervencionismo de Donald Trump —con su apoyo directo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y la controvertida promesa de indultar al narco-expresidente Juan Orlando Hernández (JOH)— ha polarizado al país.
El proceso electoral se ha transformado en un referéndum entre la continuidad del modelo de izquierda de la actual presidenta, Xiomara Castro (representado por Rixi Moncada del gobernante Libre), y un giro conservador, dividido entre el nacionalista Nasry Tito Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal).
Factor Trump
El factor Trump ha sido el principal agitador de la contienda. El magnate ha apostado abiertamente por Asfura, tildando de "comunistas" a sus rivales, un epíteto que resuena con temor en los sectores empresariales hondureños. Más polémica aún, Trump anunció su intención de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en USA a 45 años por narcotráfico y una figura altamente repudiada en su país. Asfura ha abrazado el apoyo, viéndose forzado a justificar la decisión de Trump como un acto humanitario para la familia de JOH.
Sin embargo, el intervencionismo de Washington podría tener un efecto boomerang. Expertos como Lucía Vijil del Cespad señalan un creciente rechazo popular a la injerencia estadounidense desde el golpe de Estado de 2009, sugiriendo que el respaldo de Trump podría decantar votos hacia la oposición. Nasralla, por ejemplo, ha capitalizado el repudio a JOH, reforzando su imagen como un candidato de cambio contra la corrupción.
Polarización
Lo que está en juego es la orientación de una nación asolada por la pobreza, la corrupción y una violencia criminal rampante. La Administración de Xiomara Castro rompió con una década de gobiernos conservadores, enfocándose en el gasto social, lo que ha generado una moderada disminución de la pobreza.
No obstante, ha enfrentado críticas por el estado de excepción implementado para combatir a las pandillas, una medida de mano dura similar a la de Nayib Bukele en El Salvador, que ha mermado las garantías constitucionales y militarizado la seguridad.
Pese a las etiquetas de "comunista" que le cuelgan la oposición y algunos republicanos, el informe del Center for Economic and Policy Research destaca el pragmatismo de Castro al mantener un programa con el FMI y reinsertar a Honduras en la Cuenta del Desafío del Milenio de USA
La elección se desarrolla bajo la sombra de acusaciones cruzadas de fraude y un tenso despliegue de observadores. El Ejército, al que Castro le ha otorgado un mayor control electoral, ha aumentado el nerviosismo al declarar que solo reconocerá el recuento manual de actas, desconfiando del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). En este contexto de máxima tensión e inestabilidad institucional, Honduras decide su futuro.
