Donald Trump dijo que cerró el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela

"El diablo está en los detalles", dijo Deptula.

El gobierno de Trump ha estado evaluando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha descrito como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que han causado la muerte de estadounidenses. El presidente socialista venezolano ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico.

Reuters ha informado que entre las opciones que Estados Unidos está considerando se encuentra intentar derrocar a Maduro, y que el ejército estadounidense está listo para una nueva fase de operaciones tras una masiva concentración militar en el Caribe y casi tres meses de ataques contra presuntos barcos con narcotraficantes frente a las costas de Venezuela. Trump también ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en el país sudamericano.

Maduro, en el poder desde 2013, ha sostenido que Trump busca derrocarlo y que los ciudadanos y los militares venezolanos resistirán cualquier intento de ese tipo.

Trump dijo a miembros del servicio militar a principios de esta semana que USA "muy pronto" comenzaría operaciones terrestres para detener a presuntos narcotraficantes venezolanos.

Las calles de Caracas estaban mayormente tranquilas el sábado 29/11 por la mañana, aunque algunas personas desafiaron la lluvia para ir de compras.

Maduro y altos funcionarios de su gobierno, quienes aparecen casi a diario en la televisión estatal, han criticado el imperialismo estadounidense en sus recientes declaraciones, pero no mencionan a Trump por su nombre, ya que el gobierno venezolano podría estar intentando reducir la tensión, según fuentes diplomáticas y de seguridad.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había sido previamente el foco de la ira del gobierno venezolano, pero incluso las referencias a él han disminuido en las últimas semanas.

Los ataques estadounidenses a barcos han provocado un aumento de la vigilancia por parte de las autoridades en el remoto estado nororiental de Sucre, con un aumento de las patrullas por parte de agencias de seguridad y partidarios del partido gobernante, lo que ha avivado el miedo entre los lugareños, dijeron 4 residentes y un visitante reciente.

El anuncio de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela siguió a una advertencia la semana pasada de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de que las principales aerolíneas enfrentaban una "situación potencialmente peligrosa" al volar sobre Venezuela debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor" del país.

Venezuela revocó los derechos operativos a 6 importantes aerolíneas internacionales que habían suspendido vuelos al país tras la advertencia de la FAA."

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a USA de generar una "persistente interferencia electromagnética" en el espacio aéreo del Caribe, específicamente sobre Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en la región, calificado por Caracas como una agresión para apoderarse de sus recursos.

"Denunciamos persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de USA en la región", escribió en X.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que estas medidas constituyen una "escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo Gobierno de esa hermana nación de nuestra América".

Desde agosto pasado, USA mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela. Justifica su despliegue militar, denominado operación 'Lanza del Sur', como una lucha contra el narcotráfico.

Tanto la ONU como la Administración de Control de Drogas de USA (DEA) señalan que Venezuela no es el itinerario principal para el tráfico de drogas hacia USA, que utiliza la ruta del Pacífico.

"(...) Después de soportar una depresión económica, hiperinflación, colapso demográfico, apagones y sanciones estadounidenses, los venezolanos no están tan impresionados por los buques de guerra que se mecen en la costa.

Así que cada mañana, los pasajeros bajan de los autobuses y se dirigen a las torres de oficinas, para luego apiñarse en bares como Sala de Despecho o Malquerido, locales de reciente apertura donde a los amantes despechados se les ofrecen cócteles y micrófonos abiertos para cantar (mal). La Navidad ya está en pleno apogeo. La iluminación del árbol ya está en el calendario y los niños hacen fila en los centros comerciales para sacarse fotos con Papá Noel.

Esto no significa que las personas y las empresas no estén tomando ninguna precaución. Para la 3ra. semana de noviembre, las universidades celebraban graduaciones y los alumnos presentaban sus exámenes finales antes de las vacaciones; sin embargo, al menos 2 colegios privados en Caracas informaron a los padres que están elaborando planes de contingencia para los estudiantes en caso de emergencia.

En una importante empresa de bienes de consumo, los gerentes han pedido a los empleados que suspendan los viajes de trabajo durante las próximas semanas. Los datos internos de ventas muestran que los hogares están priorizando los artículos básicos, aunque el aumento en la compra de bebidas alcohólicas sugiere cierta acumulación.

Una ola de ruido electromagnético que ha descendido sobre Venezuela en medio del despliegue militar estadounidense está interfiriendo con las señales GPS del país y complicando las operaciones de algunas aplicaciones de transporte compartido y entrega de comida. Aun así, un empleado de una de estas startups afirma que la gerencia no ha emitido ninguna advertencia sobre posibles interrupciones laborales.

El personal diplomático también continúa trabajando en consulados y embajadas, sin indicaciones de salida hasta el momento.

Existe un tibio entusiasmo en ciertos círculos de Caracas ante la posibilidad de que esto finalmente marque el fin de un régimen que ha convertido al país en un paria. Pero este sentimiento es mucho más fuerte entre los 8 millones de expatriados dispersos por el mundo que dentro de Venezuela.

Mientras tanto, la vida continúa para los caraqueños, quienes comenzaron a hacer fila frente a las tiendas de electrodomésticos de Daka el jueves, anticipando las ofertas del Viernes Negro. Al caer la noche, la mayoría de esos compradores salieron con artículos como aspiradoras y auriculares bajo el brazo, prueba de que, incluso mientras dos presidentes intercambian amenazas, los venezolanos siguen preparándose para la Navidad, no para el combate."

