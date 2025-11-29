En un momento de máxima fricción política dentro del ecosistema futbolístico argentino, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) emitió aval institucional a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). El aval de Infantino dará mucha tela por cortar en la semana que se inicia.
BLINDAJE
La FIFA confirma el peso institucional de Claudio Tapia
Zúrich blinda a Tapia: La FIFA extiende su mandato en el Consejo y refuerza a la AFA ante el conflicto gubernamental
El gesto provino directamente del máximo escalafón en Zúrich, donde Gianni Infantino, presidente de la FIFA, formalizó la continuidad de Tapia como miembro del Consejo de la FIFA hasta 2026.
Aval a AFA
Este reconocimiento formal, articulado mediante una misiva oficial de Infantino y el secretario general Mattias Grafström, se interpreta inequívocamente como una señal de apoyo político a la conducción de la AFA en medio de su conflicto abierto con el Gobierno Nacional. Infantino destacó que la reelección de Tapia representa una "fuerte señal de confianza" por parte de las federaciones sudamericanas, subrayando su experiencia dirigencial y su relevancia en la estructura regional del fútbol.
Infantino y el valor de Tapia
El comunicado reforzó la premisa de la continuidad institucional, manifestando el placer de "seguir contando con su experiencia y compromiso" y la convicción de que los aportes de Tapia serán "valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte". El respaldo trascendió el ámbito epistolar, siendo también replicado en las plataformas sociales de Infantino, donde se puso en valor el trabajo conjunto con CONMEBOL y el rol de figuras sudamericanas en el escenario global.
La permanencia del dirigente argentino en el Consejo de la FIFA consolida su influencia internacional. Este rol no es menor, ya que lo faculta para intervenir en discusiones estratégicas sobre formatos de competencias y políticas globales de desarrollo. En el actual clima de tensión doméstica, esta posición internacional no solo valida la legitimidad de Tapia ante la comunidad futbolística mundial, sino que también ejerce una presión simbólica favorable a la AFA en su pulseada interna con el poder político nacional.
