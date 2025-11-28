Bancos, balances en rojo y un trimestre que expuso las grietas del sistema

Durante meses se asumió que la mezcla de tasas elevadas, un mercado de pesos activo y la preferencia por instrumentos ajustados por CER blindaba los balances. La realidad pegó de frente para los bancos en el tercer trimestre. La macro se endureció, el BCRA elevó el sesgo restrictivo y la volatilidad de los títulos públicos golpeó sin filtro a todo el sistema bancario.
El deterioro fue desigual, pero profundo. Los informes de la City ya anticipaban un período complejo; las cifras terminaron de confirmarlo. La foto final expuso a un sistema en tensión, atravesado por presiones que variaron según cada entidad, pero dentro de un patrón común inevitable.
Los bancos enfrentaron la misma tormenta: margen más delgado, morosidad más alta, bonos deprimidos y un costo de fondeo que no dejó respirar.
Los cinco ejes que definieron el trimestre
- Encajes elevados que comprimieron el margen financiero
- Suba del costo de fondeo tanto en pesos como en dólares
- Caída de bonos CER y Duales que impactó la valuación de instrumentos
- Mayor morosidad en individuos y Pymes
- Gastos extraordinarios por integraciones y reestructuraciones
Bancos: Pérdidas y morosidad récord
El ingeniero industrial y analista financiero Rubén Gramajo, en diálogo con medios especializados, aportó un diagnóstico tajante sobre esta etapa. Sostuvo que los balances fueron malos en casi todos los casos, sin grandes sorpresas, pero con un nivel de deterioro que obligó a revisar cada detalle con lupa.
Remarcó que solo una entidad de capital francés pudo esquivar los números en rojo. El resto mostró pérdidas derivadas de un escenario que ya se anticipaba, aunque con matices que empeoraron la lectura.
Gramajo apuntó a un factor clave: los bancos endurecieron su scoring y el crédito a personas y empresas se volvió más restrictivo. Esto convivió con un fenómeno histórico: la morosidad escaló hasta niveles que no se veían desde hace veinte años. Ese salto se convirtió en uno de los vectores centrales detrás de los malos resultados.
Sobre el futuro, Gramajo planteó que, en un escenario optimista, la caída podría resultar transitoria y abrir oportunidades. Mencionó que el sector fue uno de los más castigados del año, lo que deja valuaciones deprimidas.
La dinámica perversa de las licitaciones
En pleno clima electoral, el Tesoro entró en una mecánica que derivó en un círculo vicioso. Para absorber pesos y frenar la demanda de dólares, empezó a convalidar tasas cada vez más altas en cada licitación. La estrategia secó la plaza por diseño y generó un daño colateral directo en los bancos.
Cada colocación dejaba un piso nuevo. Entrar a la licitación implicaba quedar detrás de la siguiente tasa, siempre más alta. Los bancos que ingresaban terminaban con retornos peores que quienes esperaban. Resultado: instrumentos que perdían valor, fondeo más caro y un margen imposible de recomponer.
La presión se potenció con las operaciones del BCRA vía REPOs, que también empujaron la curva hacia arriba. El sistema quedó atrapado entre la necesidad de cubrir fondeo, la caída del crédito y el riesgo de cargar instrumentos que perdían valor casi automáticamente.
Qué mira el mercado
Los analistas destacan como Galicia, BBVA y Supervielle aumentaron apalancamiento y siguieron expandiendo crédito incluso en esta etapa adversa. Es una señal de que el sistema está preparando el terreno para una normalización cuando la macro empiece a estabilizarse.
La economista Erika Mildre, de Delphos, planteó que la banca atraviesa una fase de transición donde encajes, fondeo y morosidad seguirán condicionando la rentabilidad. Pero también identificó señales incipientes de alivio para cuando la actividad recupere algo de tracción.
Argentina sigue siendo uno de los países con menor profundidad financiera en la región. El rebote, cuando llegue, puede ser intenso, aunque claramente selectivo.
