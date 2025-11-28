Banco Galicia comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) que ya está disponible la Cuota 6 del dividendo en efectivo, correspondiente a las utilidades acumuladas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. El monto total a distribuir alcanza los $37.446.788.165,99, una cifra que confirma la continuidad del cronograma de pagos aprobado por la entidad y avalado por el Banco Central (BCRA).
Banco Galicia sale a pagar dividendos por $37.446 MM
Banco Galicia puso a disposición la sexta cuota del dividendo en efectivo por $37.446 millones, pago autorizado por el BCRA y sujeto a la retención del 7%.
El anuncio toma relevancia no solo por el volumen del pago, sino porque se da en medio de un trimestre complicado para todo el sistema financiero. Los bancos vienen mostrando resultados flojos producto de tasas reales muy altas, una demanda de crédito todavía débil y un contexto económico que presiona la rentabilidad.
Qué significan estos dividendos
La comunicación oficial indica que el dividendo se pagará en proporción a las acciones que tiene cada inversor. Esto implica un cálculo directo: más acciones equivalen a un monto mayor, menos acciones implican un monto menor. No hay tramos especiales ni beneficios por tenencia mínima o máxima; todo es proporcional y lineal.
Como indica la Ley de Impuesto a las Ganancias, la distribución está alcanzada por una retención del 7%, que se descuenta al momento de la acreditación.
Cuánto se cobra
Para facilitar la comprensión, vale ilustrar un caso concreto con números redondos y fáciles de seguir.
Supongamos que un accionista posee 1.000 acciones de Banco Galicia. La compañía está distribuyendo $37.446.788.165,99 entre todas las acciones en circulación.
El monto exacto por acción se calcula dividiendo el total del dividendo por el número de acciones emitidas. Ese valor técnico no está informado en el comunicado, pero para efectos ilustrativos puede estimarse de la siguiente manera:
- Si la distribución equivalente fuera, por ejemplo, de $50 por acción, alguien con 1.000 acciones recibiría: $50.000 brutos
- De ese monto, se aplica la retención del 7%: 7% de $50.000 son $3.500.
- El monto final acreditado sería: $46.500 netos.
Si el monto por acción fuera mayor o menor, el cálculo se ajusta automáticamente. Lo importante es entender la cuenta: Monto por acción x cantidad de acciones – 7% = monto final acreditado.
Este tipo de ejemplo ayuda a visualizar cómo impacta el pago en cada tenencia sin necesidad de conocer el número exacto de acciones en circulación.
Por qué el pago está autorizado por el BCRA
Los bancos necesitan aprobación del Banco Central antes de repartir utilidades. En este caso, Galicia obtuvo el visto bueno mediante la Resolución RESOL-2025-137, lo que confirma que la entidad cumplió con los requisitos de capital y liquidez necesarios para avanzar con la distribución.
Este tipo de autorización es clave porque el BCRA solo habilita pagos cuando la entidad demuestra solvencia suficiente para no comprometer su patrimonio.
Un contexto donde los bancos enfrentan presión
Si bien este dividendo corresponde al ejercicio 2024, el año 2025 está siendo más difícil para el sector bancario. Las tasas reales altas afectaron los márgenes, la demanda de crédito sigue débil, los ingresos por servicios se mantuvieron bajos y los costos crecieron más de lo esperado.
En ese entorno, que Galicia siga ejecutando su cronograma de dividendos envía una señal de estabilidad para el mercado y para los accionistas que monitorean la performance de la compañía.
