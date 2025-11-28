Banco Galicia sale a pagar dividendos por $37.446 MM

Cuánto se cobra

Para facilitar la comprensión, vale ilustrar un caso concreto con números redondos y fáciles de seguir.

Supongamos que un accionista posee 1.000 acciones de Banco Galicia. La compañía está distribuyendo $37.446.788.165,99 entre todas las acciones en circulación.

El monto exacto por acción se calcula dividiendo el total del dividendo por el número de acciones emitidas. Ese valor técnico no está informado en el comunicado, pero para efectos ilustrativos puede estimarse de la siguiente manera:

Si la distribución equivalente fuera, por ejemplo, de $50 por acción , alguien con 1.000 acciones recibiría: $50.000 brutos

, alguien con 1.000 acciones recibiría: $50.000 brutos De ese monto, se aplica la retención del 7% : 7% de $50.000 son $3.500 .

: 7% de $50.000 son . El monto final acreditado sería: $46.500 netos.

Si el monto por acción fuera mayor o menor, el cálculo se ajusta automáticamente. Lo importante es entender la cuenta: Monto por acción x cantidad de acciones – 7% = monto final acreditado.

Este tipo de ejemplo ayuda a visualizar cómo impacta el pago en cada tenencia sin necesidad de conocer el número exacto de acciones en circulación.

Por qué el pago está autorizado por el BCRA

Los bancos necesitan aprobación del Banco Central antes de repartir utilidades. En este caso, Galicia obtuvo el visto bueno mediante la Resolución RESOL-2025-137, lo que confirma que la entidad cumplió con los requisitos de capital y liquidez necesarios para avanzar con la distribución.

Este tipo de autorización es clave porque el BCRA solo habilita pagos cuando la entidad demuestra solvencia suficiente para no comprometer su patrimonio.

Un contexto donde los bancos enfrentan presión

Si bien este dividendo corresponde al ejercicio 2024, el año 2025 está siendo más difícil para el sector bancario. Las tasas reales altas afectaron los márgenes, la demanda de crédito sigue débil, los ingresos por servicios se mantuvieron bajos y los costos crecieron más de lo esperado.

En ese entorno, que Galicia siga ejecutando su cronograma de dividendos envía una señal de estabilidad para el mercado y para los accionistas que monitorean la performance de la compañía.

