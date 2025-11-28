Escándalo: ¿La esposa de Juan Sebastián Verón trató de "sorete" a Lionel Messi?

Suspensión de 6 meses para Juan Sebastián Verón en su rol de presidente.

Dos fechas de suspensión para los futbolistas de Estudiantes, a cumplirse en 2026.

Tres meses sin capitanía para Santiago Núñez.

Estas decisiones generaron una fuerte repercusión y motivaron pronunciamientos de diversas figuras del espacio La Libertad Avanza, entre ellas Javier Milei y Patricia Bullrich.

La exministra publicó en X: "Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia."

El presidente Milei, por su parte, compartió una foto en su cuenta respaldando al club platense.

Estudiantes, como institución, emitió un comunicado expresando: "En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes. En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional."

¿La historia de la esposa de la Bruja contra Lionel Messi y Chiqui Tapia?

Una vez que se habría conocido la sanción, Valentina Martín fue una de las personas que se habrían expresado públicamente. Sin nombrarlos directamente, habría apuntado contra Lionel Messi y Chiqui Tapia. En una de sus historias dijo: "El miamiense, el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo".

El mensaje, también podría estar apuntaron a Rodrigo De Paul, que también juega en Miami.

Otra de las historias fue: "Te quieren sacar del medio porque te tienen TERROR. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia... No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante".

