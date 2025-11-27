El 28/11 se iba a aprobar el diploma de Lorena Villaverde, pero... el tema vuelve a comisión

Como contrapartida, será el recinto de Diputados el que se concentrará en el Presupuesto 2026.

Los libertarios sueñan con una doble aprobación antes de fin de año y por ello prefirieron poner en el "freezer" a Villaverde para evitar un mar de chicanas previsible si Lorena hubiera estado presente en las deliberaciones.

El equilibrio de fuerzas que habrá en los próximos 2 años en el parlamento nacional hace pensar que sorpresas como las de la rionegrina acusada de narcotraficante serán moneda corriente.