Lorena Villaverde fue objetada en duros términos por el kirchnerismo y ahora la cuestión planteada sobre su incorporación o no al senado volverá a la comisión de Asuntos Constitucionales.
SORPRESAS TE DA LA VIDA
El 28/11 se iba a aprobar el diploma de Lorena Villaverde, pero... el tema vuelve a comisión
Lorena Villaverde fue electa el 26 de Octubre para “subir” al senado. Pero, sus antecedentes penales en USA complican la jura. Bullrich no consiguió los votos.
Lo llamativo será que el 28/11 en el recinto jurarán 23 de los 24 senadores electos y se teme que el caso termine con inhabilitaciones como ocurrió con el ex subcomisario Luis Patti (diputados), el ex general Antonio Bussi (senado), Raúl Tato Romero Feris (senado) y el ex gobernador Ramón Saadi (senado).
La Casa Rosada apostaba a un bloque de-20 legisladores sobre 72 pero deberá conformarse por ahora con 19.
Presupuesto y reforma laboral
Según ratificó la flamante jefa de bancada, Patricia Bullrich, el jueves 28 la denominada “modernización laboral” ingresará por senadores.
Como contrapartida, será el recinto de Diputados el que se concentrará en el Presupuesto 2026.
El equilibrio de fuerzas que habrá en los próximos 2 años en el parlamento nacional hace pensar que sorpresas como las de la rionegrina acusada de narcotraficante serán moneda corriente.