El 28/11 se iba a aprobar el diploma de Lorena Villaverde, pero... el tema vuelve a comisión

Lorena Villaverde fue electa el 26 de Octubre para “subir” al senado. Pero, sus antecedentes penales en USA complican la jura. Bullrich no consiguió los votos.

27 de noviembre de 2025 - 22:01
Karina Milei y Lorena Villaverde

Karina Milei y Lorena Villaverde

Lorena Villaverde fue objetada en duros términos por el kirchnerismo y ahora la cuestión planteada sobre su incorporación o no al senado volverá a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Lo llamativo será que el 28/11 en el recinto jurarán 23 de los 24 senadores electos y se teme que el caso termine con inhabilitaciones como ocurrió con el ex subcomisario Luis Patti (diputados), el ex general Antonio Bussi (senado), Raúl Tato Romero Feris (senado) y el ex gobernador Ramón Saadi (senado).

La Casa Rosada apostaba a un bloque de-20 legisladores sobre 72 pero deberá conformarse por ahora con 19.

El optimismo que reinaba en Balcarce 50 giró 180 grados en la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de las diferentes bancadas decidieron que el diploma de la legisladora libertaria regresara a comisión. La idea es que, con la nueva conformación del senado, se podría rearmar Asuntos Constitucionales y volver a tratar un tema tan explosivo. El optimismo que reinaba en Balcarce 50 giró 180 grados en la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de las diferentes bancadas decidieron que el diploma de la legisladora libertaria regresara a comisión. La idea es que, con la nueva conformación del senado, se podría rearmar Asuntos Constitucionales y volver a tratar un tema tan explosivo.

Lorena Villaverde DIPUTADA NACIONAL.jpg
Lorena Villaverde y Javier Milei. Sonrisas que han desaparecido

Lorena Villaverde y Javier Milei. Sonrisas que han desaparecido

Presupuesto y reforma laboral

Según ratificó la flamante jefa de bancada, Patricia Bullrich, el jueves 28 la denominada “modernización laboral” ingresará por senadores.

Como contrapartida, será el recinto de Diputados el que se concentrará en el Presupuesto 2026.

Los libertarios sueñan con una doble aprobación antes de fin de año y por ello prefirieron poner en el “freezer” a Villaverde para evitar un mar de chicanas previsible si Lorena hubiera estado presente en las deliberaciones. Los libertarios sueñan con una doble aprobación antes de fin de año y por ello prefirieron poner en el “freezer” a Villaverde para evitar un mar de chicanas previsible si Lorena hubiera estado presente en las deliberaciones.

El equilibrio de fuerzas que habrá en los próximos 2 años en el parlamento nacional hace pensar que sorpresas como las de la rionegrina acusada de narcotraficante serán moneda corriente.

