Diputados se prepara para una sesión exprés: Quiénes renuncian a sus bancas antes de la jura del 3/12

Lorena Villaverde,

María Emilia Orozco.

Sus bancas serán completadas por Gabriela Muñoz, Natalia Chemor y Eliana Bruno, respectivamente, hasta 2027.

En Tucumán, la dinámica electoral también genera reemplazos múltiples. Gladys Medina, que tenía mandato vigente hasta 2027, renunciará para ocupar la banca que ganó en octubre. En su lugar ingresará Elia Fernández de Mansilla. A su vez, el gobernador Osvaldo Jaldo, que encabezó la lista de manera testimonial, también renunció; por ello asumirá Javier Noguera.

Movimientos de bancas en UxP y otros bloques

Dentro de Unión por la Patria, el rionegrino Martín Soria dejará la Cámara baja tras ser electo senador nacional. Lo reemplazará Marcelo Mango, quien completará su mandato.

El diputado Itai Hagman también renunciará al período que le quedaba hasta 2027, ya que volverá a jurar por el mandato 2025-2029 tras competir en la Ciudad. En su lugar asumirá Javier Andrade.

En San Luis, el jefe del bloque Coherencia, Carlos D'Alessandro, dejará su banca para asumir como legislador provincial. Lo sustituirá Claudio Álvarez.

En San Juan, el vicegobernador Fabián Martín fue electo diputado pero no ocupará su banca; en su lugar ingresará Carlos Jaime.

Expectativa por la decisión de Silvia Lospennato

La única incógnita que podría resolverse en la sesión será la de Silvia Lospennato (PRO), quien evalúa si renunciar para asumir en la Legislatura porteña o continuar en Diputados hasta 2027.

Si finalmente opta por mudarse a la Ciudad, quien ocuparía su lugar será la dirigente bullrichista Lorena Petrovich.

Cuando el recinto acepte todas estas renuncias, quedará despejado el camino para que por la tarde juren los nuevos diputados nacionales. Será el cierre de un año electoral intenso y el inicio de un Congreso renovado, con nuevas alianzas y bloques reforzados.

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

El viernes juran los nuevos senadores: LLA triplica su poder pero los libertarios se estrenan con escándalo

Milei quiere un Congreso "sin vacaciones": Por qué quiere que los legisladores trabajen todo el verano

"Con Milei, la sífilis avanza": La oposición culpa al Gobierno del brote y presentó un proyecto