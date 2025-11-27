La Cámara de Diputados tendrá una mañana movida este 3 de diciembre a las 11, cuando se realice una sesión especial destinada exclusivamente a aceptar una larga lista de renuncias. Será el paso previo a la ceremonia en la que asumirán los legisladores electos en octubre, y que completará el recambio parlamentario.
Diputados se prepara para una sesión exprés: Quiénes renuncian a sus bancas antes de la jura del 3/12
Antes de la jura de los nuevos diputados, varios dirigentes renunciarán a sus bancas. La sesión está pautada para el 3 de diciembre a las 11 h.
Aunque se trata de un trámite formal, el movimiento es inusual: varios diputados deben dejar su banca antes de tiempo para asumir en otros cargos o para habilitar los reemplazos correspondientes antes de la jura.
Diputados: Renuncias cruzadas y bancas superpuestas
Uno de los casos más llamativos es el de Diego Santilli, actual ministro del Interior. Aunque presentó su renuncia a principios de noviembre, nunca fue aceptada por la falta de sesiones. Su sucesor, Nelson Marino, tampoco pudo asumir: además de reemplazarlo, resultó electo para un nuevo mandato. Con ese enroque, quien finalmente jurará será Rubén Darío Torres, que cubrirá el período 2025-2029.
También habrá movimiento dentro de La Libertad Avanza, donde tres diputadas darán el salto al Senado:
Nadia Márquez,
Lorena Villaverde,
María Emilia Orozco.
Sus bancas serán completadas por Gabriela Muñoz, Natalia Chemor y Eliana Bruno, respectivamente, hasta 2027.
En Tucumán, la dinámica electoral también genera reemplazos múltiples. Gladys Medina, que tenía mandato vigente hasta 2027, renunciará para ocupar la banca que ganó en octubre. En su lugar ingresará Elia Fernández de Mansilla. A su vez, el gobernador Osvaldo Jaldo, que encabezó la lista de manera testimonial, también renunció; por ello asumirá Javier Noguera.
Movimientos de bancas en UxP y otros bloques
Dentro de Unión por la Patria, el rionegrino Martín Soria dejará la Cámara baja tras ser electo senador nacional. Lo reemplazará Marcelo Mango, quien completará su mandato.
El diputado Itai Hagman también renunciará al período que le quedaba hasta 2027, ya que volverá a jurar por el mandato 2025-2029 tras competir en la Ciudad. En su lugar asumirá Javier Andrade.
En San Luis, el jefe del bloque Coherencia, Carlos D'Alessandro, dejará su banca para asumir como legislador provincial. Lo sustituirá Claudio Álvarez.
En San Juan, el vicegobernador Fabián Martín fue electo diputado pero no ocupará su banca; en su lugar ingresará Carlos Jaime.
Expectativa por la decisión de Silvia Lospennato
La única incógnita que podría resolverse en la sesión será la de Silvia Lospennato (PRO), quien evalúa si renunciar para asumir en la Legislatura porteña o continuar en Diputados hasta 2027.
Si finalmente opta por mudarse a la Ciudad, quien ocuparía su lugar será la dirigente bullrichista Lorena Petrovich.
Cuando el recinto acepte todas estas renuncias, quedará despejado el camino para que por la tarde juren los nuevos diputados nacionales. Será el cierre de un año electoral intenso y el inicio de un Congreso renovado, con nuevas alianzas y bloques reforzados.
