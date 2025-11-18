Guerra por los despachos en Diputados: Martín Menem ordena vaciar todo y amenaza con descontar sueldos

Malestar en Diputados: quién decide y con qué criterio

El punto más sensible es la redistribución futura de los espacios. Hasta ahora, Menem no detalló los parámetros que se utilizarán para reasignar los despachos, lo que generó incertidumbre en los bloques que buscan conservar lugares estratégicos dentro del Palacio Legislativo.

Legisladores actuales y electos admiten que las oficinas del edificio histórico son las más disputadas, mientras que el Anexo —ubicado enfrente— suele ser menos deseado por su distancia del recinto y por cuestiones operativas.

“Todo va a depender de quién tenga la lapicera y cómo se repartan los privilegios”, deslizó un diputado que renovará su mandato y teme quedar relegado en la nueva distribución.

Discusión política en ascenso

La medida también se interpreta como parte del reordenamiento interno impulsado por La Libertad Avanza de cara al nuevo período parlamentario. Algunos bloques sospechan que el oficialismo podría buscar concentrar espacios clave para facilitar el funcionamiento de sus equipos y para consolidar poder territorial dentro del Congreso.

Por ahora, la instrucción está vigente y el plazo corre: el 9 de diciembre todos los despachos deberán quedar vacíos.

