Eliminatorias insólitas: Un jugador de Bélgica casi no juega por falta de botines y viajaron 5.000 km

ELIMINATORIASINSOLITASUNJUGADORDEBELGICACASINOJUEGAPORFALTADEBOTINESYVIAJARON5000KMFOTO1 El jugador de Bélgica, Amadou Onana, casi no juega el partido ante Kazajistán por las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 por falta de botines.

El operativo relámpago para el partido Bélgica y Kazajistán

Ante la ausencia del calzado y la imposibilidad de conseguir un par de la talla 47 en Kazajistán, la federación activó un plan de contingencia. Miguel Capilla, empleado del cuerpo técnico, fue designado para esperar el arribo del paquete en Bélgica y abordar el primer vuelo disponible rumbo a Astaná. Mientras tanto, parte de la delegación intentó, sin éxito, conseguir un reemplazo adecuado en la capital kazaja. La situación se volvió más apremiante al acercarse la hora del encuentro, y la posibilidad de que Onana no pudiera jugar era real si no llegaban los botines a tiempo.