Amadou Onana, mediocampista de Bélgica, casi se queda afuera del partido ante Kazajistán por las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 por no tener a mano sus botines, y fue necesario un operativo relámpago para solucionar el inconveniente.
Eliminatorias insólitas: Un jugador de Bélgica casi no juega por falta de botines y viajaron 5.000 km
El jugador de Bélgica, Amadou Onana, casi no juega el partido ante Kazajistán por las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 por falta de botines.
Según reveló el diario Nieuwsblad, el volante del Aston Villa había encargado un par especial de botines aptos para césped sintético, pensando en las condiciones del estadio en Astaná. Sin embargo, el calzado nunca llegó a Bélgica antes del viaje del plantel, ni tampoco se encontraba en el hotel donde se hospedaban los Diablos Rojos.
El operativo relámpago para el partido Bélgica y Kazajistán
Ante la ausencia del calzado y la imposibilidad de conseguir un par de la talla 47 en Kazajistán, la federación activó un plan de contingencia. Miguel Capilla, empleado del cuerpo técnico, fue designado para esperar el arribo del paquete en Bélgica y abordar el primer vuelo disponible rumbo a Astaná. Mientras tanto, parte de la delegación intentó, sin éxito, conseguir un reemplazo adecuado en la capital kazaja. La situación se volvió más apremiante al acercarse la hora del encuentro, y la posibilidad de que Onana no pudiera jugar era real si no llegaban los botines a tiempo.
Finalmente, el empleado aterrizó en el hotel el pasado sábado 15/11 por la mañana con el calzado en mano, apenas unas horas antes del inicio del partido. Curiosamente, al mismo tiempo también llegó un segundo envío urgente que contenía otro par solicitado como respaldo. Gracias a esa logística de último momento, Amadou Onana pudo disputar el encuentro, clave en la lucha de Bélgica por clasificarse al Mundial. Con el empate ante Kazajistán, los dirigidos por Domenico Tedesco quedaron a un paso del objetivo, que podrían concretar si superan a Liechtenstein este martes (18/11).
Bélgica, a un paso de clasificar al Mundial
Pasado ya el empate contra Kazajistán, Bélgica tiene todo a su favor para clasificarse este martes (18/11) a su 15º Mundial. De ganarle a Liechtenstein (perdió los siete partidos que jugó en las Eliminatorias), los belgas sellaran su boleto a la próxima Copa del Mundo de forma directa, dejando que entre Macedonia del Norte y Gales se disputen el segundo puesto del grupo.
Los Diablos Rojos vienen de una decepcionante participación en Qatar 2022, donde quedaron eliminados de forma prematura en la fase de grupos tras vencer 1-0 a Canadá, perder 2-0 contra Marruecos y empatar sin goles frente a Croacia. Su mejor actuación fue en 2018, cuando se quedaron con el tercer puesto al derrotar 2-0 a Inglaterra, luego de caer 1-0 ante Francia en las semifinales.
