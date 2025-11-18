Pierce Brosnan reveló que su personaje sale en 'Superman 2' y complicó a James Gunn

El rompecabezas del DCU: ¿Se viene la Mujer Maravilla?

La confusión alrededor de Fate no es aislada; más bien es un síntoma de un DCU que todavía está definiendo qué hereda y qué deja atrás. Doctor Fate murió en Black Adam, pero fue uno de los pocos elementos que gustó. Y encima, en Superman, Gunn dejó entrever a varios miembros de la Sociedad de la Justicia de América, de la que Fate fue miembro en las historietas y en Black Adam.

La lógica de agregar héroes secundarios no es descabellada: Man of Tomorrow promete una historia donde Superman y Lex Luthor van a tener que trabajar juntos contra Brainiac, algo que ya de por sí pide un universo lleno de actores secundarios y equipos complementarios. Y si en Superman aparecieron héroes de la Justice Gang casi como quien no quiere la cosa, no sería raro que Gunn esté tanteando cómo meter a la Sociedad de la Justicia sin comprometerse públicamente antes de tiempo.

A esto se suma el panorama más amplio: un universo donde suena Supergirl, Lobo, personajes de Peacemaker, e incluso una posible Mujer Maravilla, que según el periodista Daniel Richtman podría estar relacionada con el casting que Warner está haciendo para una actriz de unos 20 años en un rol central.

image La confusión mostró un DCU que aún define qué hereda del DCEU mientras suma rumores de Supergirl y la Mujer Maravilla. 'Man of Tomorrow' necesita claridad para consolidar esta nueva etapa.

Gunn ya avisó que no hay actriz elegida, pero el runrún no para, porque la figura de Diana Prince es clave para que el DCU gane espesor emocional y político, y porque el público viene pidiendo hace años una versión sólida y estable del personaje.

Mientras tanto, el destino de Fate queda flotando en ese limbo entre lo dicho y lo negado, sin confirmación de nada pero tampoco descartado de forma definitiva, lo que en el fondo refleja un DCU que quiere estabilidad pero todavía convive con los fantasmas de su continuidad anterior.

Y quizás la pregunta real no sea si Doctor Fate va a aparecer o no, sino cómo Gunn piensa unificar un universo que arrastra años de contradicciones sin perder el entusiasmo de una comunidad que, aun golpeada, sigue esperando señales claras de hacia dónde va esta nueva era.

