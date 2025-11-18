Man of Tomorrow, la secuela de Superman, venía avanzando tranquila hasta que Pierce Brosnan metió la pata con un comentario inesperado que sacudió el futuro del DCU. Pero cuando James Gunn salió a desmentirlo sin titubear, quedó flotando la sensación de que el Universo DC está en el centro de un juego interno mucho más complejo de lo que parece.
HABÍA DEBUTADO EN 'BLACK ADAM'
Pierce Brosnan reveló que su personaje sale en 'Superman 2' y complicó a James Gunn
Pierce Brosnan descolocó al DCU con un comentario y dejó dudas picando: ¿Su Doctor Fate vuelve en 'Man of Tomorrow' o fue un furcio que esconde algo más?
Pierce Brosnan abre la boca, y James Gunn marca la cancha
El ex James Bond habló con GQ en una nota que parecía más de prensa, de esas que los actores hacen por compromiso, hasta que se soltó y dijo: "Escuché que Dr. Fate tendría su propia serie, o su propia película. Escuché que estaría en la próxima Superman". Brosnan interpretó a Doctor Fate en Black Adam, un poderoso hechicero que recibe sus poderes de su casco dorado, y para Brosnan (que todavía tiene bastante peso por haber sido el famoso agente secreto) esa frase tiene otra densidad, y por eso mismo los fanáticos la agarraron al vuelo.
Y la reacción no tardó. James Gunn, co-CEO de DC Studios, que vive contestando todo en Threads, salió con un escueto "Nunca escuché un rumor de Dr. Fate", una desmentida que suena casi como un portazo amable pero firme, y que deja claro que él es quien define qué se comunica y cuándo. Porque si algo aprendió con Superman (que cerró arriba de los US$616 millones a nivel mundial, según Forbes) es que necesita blindar el proyecto del ruido externo si quiere sostener al DCU en el tiempo.
Fuera del chisme, la escena muestra cómo Gunn está decidido a organizar un universo que venía disperso, con actores del DCEU que vuelven, otros que desaparecen y personajes que quedaron colgados en una especie de limbo.
Y ahí es donde lo de Brosnan incomoda: no porque haya dicho algo grave, sino porque deja a la vista que nadie fuera del círculo íntimo de Gunn sabe realmente hacia dónde va la historia, ni siquiera quienes interpretaron a figuras importantes del canon.
El rompecabezas del DCU: ¿Se viene la Mujer Maravilla?
La confusión alrededor de Fate no es aislada; más bien es un síntoma de un DCU que todavía está definiendo qué hereda y qué deja atrás. Doctor Fate murió en Black Adam, pero fue uno de los pocos elementos que gustó. Y encima, en Superman, Gunn dejó entrever a varios miembros de la Sociedad de la Justicia de América, de la que Fate fue miembro en las historietas y en Black Adam.
La lógica de agregar héroes secundarios no es descabellada: Man of Tomorrow promete una historia donde Superman y Lex Luthor van a tener que trabajar juntos contra Brainiac, algo que ya de por sí pide un universo lleno de actores secundarios y equipos complementarios. Y si en Superman aparecieron héroes de la Justice Gang casi como quien no quiere la cosa, no sería raro que Gunn esté tanteando cómo meter a la Sociedad de la Justicia sin comprometerse públicamente antes de tiempo.
A esto se suma el panorama más amplio: un universo donde suena Supergirl, Lobo, personajes de Peacemaker, e incluso una posible Mujer Maravilla, que según el periodista Daniel Richtman podría estar relacionada con el casting que Warner está haciendo para una actriz de unos 20 años en un rol central.
Gunn ya avisó que no hay actriz elegida, pero el runrún no para, porque la figura de Diana Prince es clave para que el DCU gane espesor emocional y político, y porque el público viene pidiendo hace años una versión sólida y estable del personaje.
Mientras tanto, el destino de Fate queda flotando en ese limbo entre lo dicho y lo negado, sin confirmación de nada pero tampoco descartado de forma definitiva, lo que en el fondo refleja un DCU que quiere estabilidad pero todavía convive con los fantasmas de su continuidad anterior.
Y quizás la pregunta real no sea si Doctor Fate va a aparecer o no, sino cómo Gunn piensa unificar un universo que arrastra años de contradicciones sin perder el entusiasmo de una comunidad que, aun golpeada, sigue esperando señales claras de hacia dónde va esta nueva era.
