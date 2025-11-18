Sorpresa en el Mundo Boca: Lucas Blondel apareció en la Copa Potrero

El DT en aquella época era Fernando Gago, que fue quien más utilizó a Lucas Blondel en el carril derecho.

Hoy por hoy, el hombre con pasado en Tigre es la tercera alternativa en la planificación de Russo ya que Juan Barinaga es titular indiscutido, y Advíncula su suplente.

image El lateral derecho no es tenido en cuenta por el Sifón Úbeda y está un tanto relegado del equipo, incluso no es convocado para los partidos. Sin embargo, se entrena junto al resto de sus compañeros esperando una oportunidad. Su último partido fue en Boca 0-1 Independiente, el pasado 19 de mayo de este año.

Lucas Blondel, en la Copa Potrero

Este lunes (17/11), en el día de descanso que Claudio Úbeda le dio al plantel profesional luego de la victoria ante el Matador de Victoria, justamente, Lucas Blondel fue noticia por acercarse a una cancha, pero no a una de 11, sino de 7.

El marcador de punta diestro fue a alentar al Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui para vivir en persona la Copa Potrero, el certamen organizado por Sergio Kun Agüero. El lateral derecho, que jugó su último partido oficial en junio, solo hizo presencia y no disputó ningún partido.

La visita de Blondel fue pura y exclusivamente para acompañar a su novia, Morena Beltrán, que se encontraba cubriendo el evento para ESPN, canal que emite el torneo.

image Morena Beltrán, vía Instagram.

