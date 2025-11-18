Sorpresa en el Mundo Boca: Lucas Blondel apareció en la Copa Potrero

Boca Juniors vive sus mejores días del año y de los últimos años. El Xeneize acumula cuatro victorias al hilo (una de ellas ante River en el Superclásico) y se clasificó, tras dos años de ausencia, a la Copa Libertadores. Lucas Blondel, borrado por el cuerpo técnico de Russo -primero por Miguelo, después por Úbeda- apareció en la Copa Potrero.
El argentino-suizo llegó al cuadro azul y oro hace poquito más de dos años, proveniente de Tigre, institución en la que mostró un muy buen nivel de manera sostenida. Solidez defensiva, llegada al arco rival y pegada de media distancia son algunas de las grandes virtudes que se le vieron primeramente en Victoria y, de a ratos, en el elenco de La Ribera.
Blondel era actor de reparto en el Boca de Jorge Almirón, DT que solicitó su llegada. Luego, con Diego Martínez, vio más minutos y alternaba de manera más frecuente con Luis Advíncula, cuyo nivel fue mermando luego de su maravilloso 2023.
Sin embargo, el nacido futbolísticamente en las divisiones inferiores de Atlético Rafaela sufrió la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 30 de marzo de 2024 ante San Lorenzo, y, desde aquel momento, le costó recuperarse desde lo mental como desde lo deportivo.
El marcador de punta diestro reapareció el 26 de enero de 2025 en el empate 0-0 entre Boca y Argentinos Juniors, por la primera fecha del Torneo Apertura. En tal jornada disputó apenas nueve minutos.
El DT en aquella época era Fernando Gago, que fue quien más utilizó a Lucas Blondel en el carril derecho.
Hoy por hoy, el hombre con pasado en Tigre es la tercera alternativa en la planificación de Russo ya que Juan Barinaga es titular indiscutido, y Advíncula su suplente.
Lucas Blondel, en la Copa Potrero
Este lunes (17/11), en el día de descanso que Claudio Úbeda le dio al plantel profesional luego de la victoria ante el Matador de Victoria, justamente, Lucas Blondel fue noticia por acercarse a una cancha, pero no a una de 11, sino de 7.
El marcador de punta diestro fue a alentar al Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui para vivir en persona la Copa Potrero, el certamen organizado por Sergio Kun Agüero. El lateral derecho, que jugó su último partido oficial en junio, solo hizo presencia y no disputó ningún partido.
La visita de Blondel fue pura y exclusivamente para acompañar a su novia, Morena Beltrán, que se encontraba cubriendo el evento para ESPN, canal que emite el torneo.
