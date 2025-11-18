Edson Álvarez, capitán de México, lanzó un polémico mensaje en sus cuentas de redes sociales contra sus hinchas tras el empate 0-0 ante Uruguay en un partido amistoso preparatorio que ambos equipos disputaron de cara a la disputa de la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026.
AMISTOSO INTERNACIONAL
Todo mal en la Selección de México: El Capitán enfrentó a los hinchas por abuchearlos
Lo cierto es que la igualdad entre el seleccionado Charrúa y el Tri no dejó conforme a los fanáticos que colmaron el estadio para ver al seleccionado mexicano. La falta de emociones, los roces constantes y un rendimiento por debajo de lo esperado derivaron en silbidos, insultos y un fuerte malestar generalizado una vez concluido el encuentro.
La fuerte chicana del capitán de México contra los hinchas de Uruguay
Los jugadores también dejaron el campo con bronca, pero por motivos distintos. La reacción de la gente afectó a varios referentes del Tri, entre ellos Chiquito Sánchez, Raúl Jiménez, el Vasco Aguirre y Edson Álvarez, quienes mostraron su disgusto por los abucheos recibidos en su regreso a México.
Mientras se retiraba hacia el vestuario, Edson Álvarez lanzó una frase cargada de ironía que quedó registrada por las cámaras. “Qué lindo es estar en casa eh, qué lindo es estar en casa”, comentó al pasar, visiblemente molesto por la postura del público local.
El polémico vídeo del capitán de México por los abucheos
El video se viralizó rápidamente y generó reacciones diversas. Muchos fanáticos criticaron al mediocampista del Fenerbahce por su actitud, mientras otros justificaron su enojo ante los insultos recibidos. Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como “Y qué esperaban”, “merecido lo tienen” y “menos quejas y más fútbol”.
El clima evidencia un conflicto que lleva tiempo: cuando el rendimiento del Tri no convence, el público expresa su malestar sin contemplaciones. Los futbolistas, en cambio, sienten que no reciben el apoyo adecuado y que la presión se multiplica cada vez que el equipo juega en suelo mexicano.
Raúl Jiménez también apuntó contra los abucheos de Uruguay
Raúl Jiménez fue uno de los que habló abiertamente sobre la situación. “Lo que da tristeza es jugar de local y que te abucheen, que griten fuera Vasco, que le griten pu... al portero. Eso es lo que deja tristeza, pero así es esto y tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Hay que seguir adelante y trabajar”, expresó al finalizar el partido.
Uruguay clasificó, por primera vez, a cinco Mundiales de forma consecutiva
Uruguay concretó su clasificación a la Copa del Mundo 2026 y logró un hito inédito para su historia: participará, por primera vez, de cinco Mundiales consecutivos.
El pasaporte al Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México quedó sellado con la victoria uruguaya sobre Perú en el Estadio Centenario.
Las participaciones de Uruguay en los Mundiales de Fútbol
La Selección Uruguaya tenía, además de esta, otra racha anterior de cuatro Copas del Mundo disputadas de forma continua. Esta se dio cuando participó en las ediciones de Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974. Dicha seguidilla no pudo ser más larga ya que la Celeste no pudo clasificar ni a Suecia 1958 ni a Argentina 1978.
Además, hay un dato que pondera todavía más la racha actual del conjunto uruguayo, ya que al ser el futuro organizador de uno de los partidos de la Copa del Mundo de 2030, también será parte de ese torneo, por lo que la seguidilla se va a estirar a seis Mundiales consecutivos.
Uruguay y México empataron sin goles en Torreón
México y Uruguay igualaron 0 a 0 en el Estadio Corona en un amistoso internacional por la Fecha FIFA, en un encuentro que dejó sabor a poco para los dirigidos por Marcelo Bielsa.
