Todo mal en la Selección de México: El Capitán enfrentó a los hinchas por abuchearlos

El clima evidencia un conflicto que lleva tiempo: cuando el rendimiento del Tri no convence, el público expresa su malestar sin contemplaciones. Los futbolistas, en cambio, sienten que no reciben el apoyo adecuado y que la presión se multiplica cada vez que el equipo juega en suelo mexicano.

Raúl Jiménez también apuntó contra los abucheos de Uruguay

Raúl Jiménez fue uno de los que habló abiertamente sobre la situación. “Lo que da tristeza es jugar de local y que te abucheen, que griten fuera Vasco, que le griten pu... al portero. Eso es lo que deja tristeza, pero así es esto y tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Hay que seguir adelante y trabajar”, expresó al finalizar el partido.

Uruguay clasificó, por primera vez, a cinco Mundiales de forma consecutiva

Uruguay concretó su clasificación a la Copa del Mundo 2026 y logró un hito inédito para su historia: participará, por primera vez, de cinco Mundiales consecutivos.

El pasaporte al Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México quedó sellado con la victoria uruguaya sobre Perú en el Estadio Centenario.

Las participaciones de Uruguay en los Mundiales de Fútbol

La Selección Uruguaya tenía, además de esta, otra racha anterior de cuatro Copas del Mundo disputadas de forma continua. Esta se dio cuando participó en las ediciones de Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974. Dicha seguidilla no pudo ser más larga ya que la Celeste no pudo clasificar ni a Suecia 1958 ni a Argentina 1978.

Además, hay un dato que pondera todavía más la racha actual del conjunto uruguayo, ya que al ser el futuro organizador de uno de los partidos de la Copa del Mundo de 2030, también será parte de ese torneo, por lo que la seguidilla se va a estirar a seis Mundiales consecutivos.

Uruguay y México empataron sin goles en Torreón

México y Uruguay igualaron 0 a 0 en el Estadio Corona en un amistoso internacional por la Fecha FIFA, en un encuentro que dejó sabor a poco para los dirigidos por Marcelo Bielsa.

Más notas de Golazo24

Mundial 2026: Sorpresa por el jugador de Boca que podría ser convocado

Trump lanza un plan para acelerar las visas a hinchas del Mundial 2026

River y Racing se enfrentarán en los octavos de final del Torneo Clausura

Tapia y Toviggino en alerta, LLA avanza sobre Independiente y desafía al PRO

Mundial 2026: ¿Qué necesitan Curazao, Haití y Surinam para clasificar?

Mundial 2026: Italia al repechaje, Noruega clasifica, Congo sorprende, Cristiano al 6º